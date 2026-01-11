الأردن يشتري مليوني طن قمح وشعير العام الماضي للاحتياج المحلي

- اشترت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية حوالي مليوني طن من القمح والشعير العام الماضي لتلبية الاحتياجات المحلية، حيث تم استيراد مليون طن من القمح و920 ألف طن من الشعير من عدة بلدان ضمن خطة التحوط. - أكدت الوزارة على تنوع الأسعار وفق المناقصات المطروحة، مع تقديم الطحين بسعر مدعوم للمخابز ودعم مربي الأغنام بالشعير والنخالة، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين. - لتعزيز الأمن الغذائي، زادت الوزارة الطاقة التخزينية إلى 2.2 مليون طن بإنشاء مستوعبات جديدة، مما يضمن كفاية مخزون القمح لـ10 أشهر والشعير لـ8 أشهر.

قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أنها اشترت العام الماضي حوالي مليوني طن من القمح والشعير لتلبية الاحتياجات المحلية من هاتين المادتين الأساسيتين من مناشئ مختلفة.

وبحسب بيانات أصدرتها الوزارة اليوم الأحد، فقد اشترى الأردن العام الماضي مليون طن من القمح وحوالي 920 ألف طن من الشعير من عدة بلدان وذلك في إطار خطة التحوط من هاتين المادتين المطبقة منذ سنوات طويلة كون الأردن لا ينتج سوى كميات متواضعة جداً ويتم الاعتماد على الأسواق الخارجية لتوفير متطلبات الاستهلاك المحلي.

وأكدت الوزارة أن الأسعار للشراء متفاوتة وتخضع لما يقدم من أسعار بموجب المناقصات التي تطرحها تباعاً لشراء مزيد من الكميات وفق استراتيجية توفير المخزون الاستراتيجي وتعزيزه.

ويقدر استهلاك الأردن من القمح شهرياً بحوالي 90 ألف طن ومن الشعر نحو 80 ألف طن حيث يتم تقديم الطحين بسعر مدعوم للمخابز للمحافظة على استقرار أسعاره ضمن التزامات الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين فيما يتم دعم المزارعين مربي الأغنام من خلال تقديم دعم لمادتي الشعير والنخالة.

وأكدت الوزارة أيضاً أنها اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز الأمن الغذائي في الأردن وأهمها طرح عدة مناقصات للشراء وزيادة الطاقة التخزينية من مادتي القمح والشعير لتصل إلى حوالي 2.2 مليون طن من خلال إنشاء مستوعبات جديدة في منطقة القطرانة بقدرة استيعابية 500 ألف، وتم الانتهاء من عمليات الإنشاء الشهر الماضي، وتبلغ كفاية مخزون الأردن من القمح حالياً 10 أشهر والشعير 8 أشهر.

واستناداً إلى البيانات الرسمية، فقد تمكن الأردن من المحافظة على مخزوناته من السلع المنتجة محلياً والمستوردة وذلك بتسهيل عمليات الاستيراد ودعم القطاعات الإنتاجية خاصة الزراعية والصناعية منها، فضلاً عن إجراءات لزيادة كفاية السلع وقت ارتفاع الطلب في السوق المحلي.