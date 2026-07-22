الأردن يسمح لعائلات المستثمرين السوريين بالدخول دون موافقة مسبقة

- تسهيلات للمستثمرين السوريين: سمحت وزارة الداخلية الأردنية لأفراد عائلات المستثمرين السوريين بدخول الأردن دون موافقة مسبقة، مما يسهل متابعة استثماراتهم ويعزز البيئة الاستثمارية. - تعديلات على منح الإقامة والجنسية: أقرّ مجلس الوزراء الأردني تعديلات تربط منح الإقامة والجنسية بالأثر الاقتصادي، مع رفع الحد الأدنى للاستثمار للحصول على الجنسية وتوفير فرص عمل للأردنيين. - تحفيز الاستثمار في مشاريع محددة: شملت التعديلات تحفيز الاستثمار في مدينة "عمرة" التنموية، مع منح الجنسية للمستثمرين الذين يلتزمون بشروط الاستثمار والتشغيل، وتحديد شروط للإقامة عبر شراء العقارات.

قررت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأربعاء، السماح لأفراد عائلات المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، من حاملي بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى الصادرة عن غرف التجارة السورية، بدخول أراضي الأردن دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية، يشمل القرار المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، والزوجة والأبناء دون سن 18 عاماً.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي استكمالاً للتسهيلات الممنوحة لكل المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، الذين تسمح لهم بدخول الأردن دون موافقة مسبقة، بما يمكنهم من متابعة استثماراتهم في البلدين، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للنهج المعتمد في تسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف الجنسيات، بما يسهم في تحقيق المنفعة للاقتصاد الوطني، ويعزز البيئة الاستثمارية في المملكة.

وأقرّ مجلس الوزراء الأردني، الأسبوع الماضي، تعديلات جديدة على أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين، في خطوة تستهدف تعزيز استقطاب الاستثمارات وربط منح الجنسية والإقامة بالأثر الاقتصادي الحقيقي للمشروعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

ورفعت التعديلات الحد الأدنى للاستثمار المؤهل للحصول على الجنسية عبر سوق عمّان المالي إلى 1.5 مليون دينار (نحو 2.12 مليون دولار)، من خلال شراء أسهم جديدة في شركات أردنية، مع حظر بيعها أو رهنها أو إقراضها لمدة خمس سنوات. كما منحت المستثمرين في المشاريع الإنتاجية الجديدة فرصة الحصول على الجنسية عند استثمار 700 ألف دينار (نحو 988 ألف دولار) داخل العاصمة، أو 500 ألف دينار (نحو 705 آلاف دولار) في المحافظات، شريطة تحقيق متطلبات التشغيل، وتوفير فرص عمل للأردنيين، حيث يمنح المستثمر إقامة خلال مرحلة التنفيذ، ثم جواز سفر أردنياً مؤقتاً قبل استكمال إجراءات التجنيس.

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كما أتاحت التعديلات منح الجنسية للمستثمر الذي يشتري حصصاً جديدة في مشاريع إنتاجية قائمة بقيمة لا تقل عن مليون دينار (نحو 1.41 مليون دولار)، مع اشتراط ضخ استثمارات جديدة في الأصول الثابتة بقيمة لا تقل عن 500 ألف دينار (نحو 705 آلاف دولار)، والحفاظ على مستويات التشغيل والاستثمار لفترات زمنية محددة. كذلك شملت التعديلات المستثمرين في قطاعات مستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات اللوجستية الغذائية، إذا بلغ حجم الاستثمار 3 ملايين دينار (نحو 4.23 ملايين دولار) واستوفى متطلبات التشغيل.

ولتحفيز الاستثمار في مشروع مدينة "عمرة" التنموية، منحت التعديلات الجنسية للمستثمر الذي يضخ استثماراً لا يقل عن 1.5 مليون دينار (نحو 2.12 مليون دولار) في أي نشاط اقتصادي داخل المشروع، مع الالتزام بشروط التشغيل، كما توسعت في شمول أفراد أسرة المستثمر ضمن المستفيدين من الجنسية أو الإقامة، لتشمل الزوجة والأبناء ووالدي المستثمر وفق ضوابط محددة، مع توسيع نطاق المستفيدين إذا تجاوز حجم الاستثمار مليوني دينار (نحو 2.82 مليون دولار).

وفي ما يتعلق بالإقامة، نصت التعديلات على منح إقامة لمدة خمس سنوات للمستثمر أو غير المستثمر عند شراء عقار بقيمة 200 ألف دينار (نحو 282 ألف دولار) من مطور عقاري أو شركة إسكان، أو 300 ألف دينار (نحو 423 ألف دولار) عند الشراء من غير مطور، أو 150 ألف دينار (نحو 212 ألف دولار) للعقارات الواقعة خارج العاصمة، شريطة الاحتفاظ بالعقار لمدة خمس سنوات. وأكدت الحكومة سحب الجنسية أو إلغاء الإقامة في حال الإخلال بالشروط، مشيرة إلى أن عدد الحاصلين على الجنسية الأردنية عبر الاستثمار منذ إطلاق البرنامج عام 2018 بلغ 681 مستثمراً.