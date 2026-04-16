الأردن يسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة مخاطر التغير المناخي

- تعزيز التحول الطاقي في الأردن: انطلقت في عمّان أعمال الحوار الوطني لدعم السياسات في مجال التحول الطاقي، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومناقشة التحديات التنظيمية والتمويلية لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة. - مشاريع الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي: يعمل الأردن على تنفيذ مشاريع جديدة مثل مشروع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط ومشروع طاقة رياح بقدرة 100 ميغاواط، مع التركيز على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. - دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: يهدف برنامج "مسرّع الاستثمار في الطاقة المستدامة" إلى تحقيق أمن الطاقة وضمان استدامة الوصول إلى مصادرها، مع توفير آليات واضحة للدعم والتمويل.

في سياق التحول نحو الطاقة النظيفة سريعاً، انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الخميس، أعمال الحوار الوطني لدعم السياسات في مجال التحول الطاقي، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومناقشة التحديات التنظيمية والتمويلية لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة في الأردن، ضمن مبادرة "مسرّع الاستثمار في الطاقة المستدامة" المُنفذة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمواجهة مخاطر التغير المناخي.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، خلال الفعالية، إن الأردن حقق نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس الماضية، تمثلت في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء إلى قرابة 27%. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تحديث استراتيجية قطاع الطاقة بهدف الوصول إلى مساهمة تتراوح بين 40% و50% من الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء بحلول عام 2035، من خلال زيادة مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد.

وأضاف أن هذا الحوار يشكل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الطاقة، خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة والعالم، وانعكاسات ذلك على مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الطاقة. وبيّن أنه لا بد من تسريع الاستثمار في الطاقة المستدامة بالتعاون مع مختلف الدول، وتبني نهج أكثر مرونة واستدامة في تخطيط منظومات الطاقة وتطويرها، مشيراً إلى سعي الأردن لتعزيز مكانته مركزاً إقليمياً لإنتاج الطاقة وتبادلها مع دول الإقليم وشمال أفريقيا وأوروبا.

وأوضح أن العمل جارٍ على تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة، أبرزها مشروع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميغاواط، ومشروع طاقة رياح بقدرة تصل إلى 100 ميغاواط، إضافة إلى مشروع تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيا ضخ المياه وتخزينها بقدرة تصل إلى 450 ميغاواط. وأكد أن التحول الطاقي لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان أمن التزود بالطاقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشدداً على أهمية البناء على ما تحقق والانتقال إلى مرحلة تضمن استدامة الاستثمار في مشاريع الطاقة.

وأشار إلى أن الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص أسهمت في وضع الأردن ضمن الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة في ظل توفر بيئة تشريعية جاذبة ومحفزة للاستثمار، إلى جانب منصات فاعلة لبناء الخبرات الوطنية وتطوير القدرات. كما لفت إلى أن العمل مستمر لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع، بما يدعم إدماج التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر.

من جهتها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن إن برنامج "مسرّع الاستثمار في الطاقة المستدامة" يأتي في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، مؤكدة أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة الوصول إلى مصادرها، وتعزيز الاستدامة البيئية. وأشارت إلى أن خطة البرنامج، بمختلف مراحلها، تهدف إلى توفير آليات واضحة للدعم والتمويل، بما يسهم في توسيع الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية، وخاصة وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

بدورها، قالت مديرة مشروع برنامج تسريع الاستثمار في الطاقة المستدامة المهندسة دانة اللويسي، لـ"العربي الجديد"، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسعى إلى تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة والمستدامة في الأردن، ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأضافت أن البرنامج يعمل على تسريع تبني مشاريع الطاقة المتجددة، وتقليل المخاطر المرتبطة بقطاع الطاقة، إلى جانب التركيز على تحقيق العدالة في توزيع الدعم، وبناء القدرات لدى مختلف القطاعات لتبني هذه المشاريع.

وأوضحت أنه من المتوقع التوسع مستقبلاً في مشاريع الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن نحو 27% من الكهرباء في الأردن يجرى توليدها من مصادر متجددة، وأن البيئة الاستثمارية والبنية التحتية في المملكة تشجعان على هذا التوجه. وأكدت أن هذه المشاريع تأتي في إطار مواجهة التغير المناخي والتخفيف من آثاره الصحية والبيئية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات بيئية متزايدة، لافتة إلى أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة ينعكس بشكل مباشر على المواطنين من خلال خفض كلف الطاقة وفواتير الكهرباء.