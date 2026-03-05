الأردن يستورد اللحوم من سورية للحد من الغلاء

- استئناف استيراد اللحوم من دمشق: أعلنت وزارة الزراعة الأردنية استئناف استيراد اللحوم الطازجة من مسلخ الزبلطاني في دمشق لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتلبية احتياجات السوق المحلي وسط ارتفاع الأسعار. - إجراءات حكومية لضمان استدامة الإمدادات: اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات لضمان استدامة أمن الطاقة وسلاسل التزويد، منها السماح باستيراد البضائع عبر المنافذ البرية والإعفاء من الرسوم الجمركية على الشحن البحري. - دعم قطاع الطاقة: تم السماح للشركة اللوجستية الأردنية باستيراد الديزل وزيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية، مع إعفاءات ضريبية لضمان استدامة توليد الطاقة الكهربائية.

أعلنت وزارة الزراعة الأردنية استئناف استيراد اللحوم الطازجة من مسلخ الزبلطاني في دمشق، وذلك اعتباراً من الخميس، من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، ووفقًا للإجراءات والتعليمات الناظمة لعمليات الاستيراد. وقالت الوزارة إن القرار يأتي في إطار حرصها على تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحمراء في السوق المحلية، بما يسهم في دعم استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق.

وقال مسؤول في وزارة الزراعة لـ"العربي الجديد"، إن "عمليات الاستيراد جاءت بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة والمتوقع أن تؤدي إلى ارتفاعات في الأسعار، وهذا ما بدأنا نشهده في السوق المحلي"، مضيفاً: "لقد طرأت ارتفاعات واضحة على أسعار اللحوم محليا ما استدعى السماح بالاستيراد من سورية وبدون تحديد للكميات لتلبية احتياجات السوق المحلي والحد من ارتفاعات الأسعار".

وقد لوحظ ارتفاع بنسبة متفاوتة على أسعار اللحوم الحمراء المنتجة محلياً والمستوردة من عدة جهات، فيما زادت أسعار معظم أصناف الخضار وبمعدل مرتفع. واتخذت الحكومة الأردنية، أمس الأربعاء، إجراءات للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية وضمان استدامة أمن الطاقة وسلاسل التزويد والإمداد.

وشملت الإجراءات وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة، والسماح باستيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية الأردنية لمدة شهر، اعتباراً من اليوم الخميس، بهدف ضمان وصول الإرساليات المستعجلة من البضائع المحملة بالحاويات إلى مقاصدها في المملكة.

كما تمت الموافقة على الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ما ارتفع من أجور الشحن البحري على البضائع، وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات لمدة ستة أشهر، اعتباراً من اليوم.

وتم السماح للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية باستيراد مادة الديزل ومادة زيت الوقود لمصلحة شركة الكهرباء الوطنية، وإعفاء مستوردات الشركة من هذه المواد من جميع الرسوم والضرائب لهذه الغاية حصراً. كما تم السماح لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام جزء من مخزون الحكومة الاستراتيجي من مادة الديزل لغايات استدامة نظام توليد الطاقة الكهربائية.