الأردن يستعد للجمعة البيضاء بتشديد الرقابة

- تشهد الأسواق الأردنية نشاطاً مكثفاً استعداداً للجمعة البيضاء، مع عروض وتخفيضات تصل إلى 70% على السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والألبسة، وسط توقعات بارتفاع الطلب رغم ضعف القدرات الشرائية. - وزارة الصناعة والتجارة تكثف حملاتها الرقابية لضمان التزام المحلات بالتخفيضات المعلنة، مع إحالة المخالفين للقضاء، حيث تم تسجيل حوالي 7 آلاف مخالفة هذا العام. - التجار يقدمون عروضاً غير مسبوقة لتغطية التزاماتهم المالية، لكن ضعف القدرات الشرائية قد يؤثر على النشاط التجاري، خاصة مع دخول الشتاء وزيادة الاحتياجات الأسرية.

تشهد الأسواق في الأردن نشاطاً مكثفاً استعداداً للجمعة البيضاء نهاية الأسبوع الحالي من ناحية العروض الكبيرة والواسعة التي أعلنت عنها المحلات التجارية ونِسَب تخفيضات تصل إلى 70%، وخاصة على السلع المعمّرة مثل الكهربائية والألبسة وغيرها، وبشكل أعلى من السنوات الماضية بحسب مراقبين.

وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، وفي ردها على أسئلة لـ"العربي الجديد"، أكدت أنها بدأت منذ أيام بتكثيف حملاتها الرقابية على المحلات التجارية والمولات بالتزامن مع قرب ما اصطلح على تسميته بالجمعة البيضاء، التي تشهد ارتفاعاً في الطلب المحلي على مختلف السلع، بخاصة الأجهزة الكهربائية والمنزلية وغيرها، في مقابل العروض والتخفيضات التي يجري الإعلان عنها.

وقالت الوزارة إنّ فرق رقابة خاصّة على الأسواق ستقوم بمتابعة التزام المحلات التجارية بما يجري الإعلان عنه من تخفيضات على السلع والخدمات، إذ يلزمها القانون بإجراء تلك التخفيضات وتحديد موعد زمني لبدء التنزيلات وانتهائها لحماية حقوق المستهلكين وعدم الإضرار بهم. وأشارت إلى أنه ستجري إحالة المخالفين للأحكام القانونية إلى القضاء، إذ تتراوح العقوبات ما بين الغرامة المالية وتصل إلى حوالى 4200 دولار والحبس، وتُغلَّظ في حال التكرار.

وأكدت الوزارة أنه جرت خلال العام الحالي إحالة حوالى 7 آلاف مخالفة للأسواق من محلات تجارية إلى القضاء، وفيما يعتبر المواطنون الجمعة البيضاء فرصة لشراء احتياجاتهم من مختلف السلع بكلف أقل، يرى تجار أنهم مضطرون هذا العام لتخفيض الأسعار وتقديم عروض غير مسبوقة لتغطية التزاماتهم المالية؛ نتيجة لتراجع الحركة الشرائية والقدرات المالية لدى المستهلكين.

وتشهد صفحات المحلات التجارية والمولات الكبرى على الإنترنت حملات ترويجية كبيرة لاجتذاب المواطنين للشراء، والبدء قبل الجمعة البيضاء بأكثر من أسبوع بسبب الأوضاع المالية التي يعانون منها. عضو غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية قال لـ"العربي الجديد" إن الجمعة البيضاء تمثل بالأصل موسماً وفرصة للمواطن والتاجر، لكن يبدو أن ضعف القدرات الشرائية هذا العام قد يؤثر على النشاط التجاري خلال الفترة المقبلة، وخاصّة مع دخول الشتاء وحاجة الأسر للإنفاق على مجالات أكثر إلحاحاً.

وأضاف أن العروض والتخفيضات التي أعلنت عنها المتاجر تصل نسبتها إلى أكثر من 70% بحثاً عن اجتذاب الزبائن، ويتوقع أن يرتفع الإقبال عليها، لكن القدرات الشرائية تحدّد حجم الطلب والشراء. نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علّان قال في تصريحات صحافية الأسبوع الحالي إنّ موسم "الجمعة البيضاء" هذا العام تعرّض لخلل خلّف آثاراً سلبية على الأسواق والتجار، إذ دفعت هذه المناسبة عدداً من المحال إلى تقديم عروض بأسعار لا تتناسب مع طبيعة بضائعهم ولا مع مواسم البيع المعتادة.

وبيّن أن التاجر يلجأ عادةً إلى تقديم العروض عندما تتراكم لديه كميات تفوق حجم الطلب، أو عند تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وأن غالبية السلع التي تُطرح عليها الخصومات تكون موسمية وترتبط بفترات محدّدة، ما يفرض على التاجر بيعها ضمن وقتها المناسب، خاصة في القطاعات المرتبطة بالموضة.