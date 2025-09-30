الأردن يرفع أسعار المحروقات وسط تصاعد النمو إلى 2.8%

- قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار البنزين 90 و95 لشهر أكتوبر، حيث أصبح سعر البنزين أوكتان 90 يبلغ 855 فلسًا/لتر وأوكتان 95 يبلغ 1080 فلسًا/لتر، مع ارتفاع طفيف في أسعار الديزل. - شهد الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 2.8% في الربع الثاني من 2025، مع بروز قطاع الزراعة بنسبة نمو 8.6%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5%، وقطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة 4%. - ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 8.5%، ونما الدخل السياحي بنسبة 7.5%، مع زيادة عدد السياح بنسبة 14.9%، وتحسن مؤشرات بورصة عمّان والاستثمارات الأجنبية.

قررت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء، رفع أسعار البنزين 90 و95 لشهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط بيانات تشير إلى ارتفاع النمو الاقتصادي. وقالت وزارة الطاقة في بيان اليوم، إن لجنة تسعير المشتقات النفطية استعرضت في اجتماعها الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر سبتمبر/أيلول الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أغسطس/آب الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال شهر سبتمبر/أيلول الحالي.

وتابعت، بعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على المشتقات النفطية كافة، تبين للجنة ارتفاع سعر البنزين أوكتان 90 ليصبح 855 فلسًا/لتر، وأوكتان 95 ليصبح 1080 فلسًا/لتر، وسعر بيع الديزل ليصبح 685 فلسًا/لتر. (الدينار الأردني= 1.41 دولار)

وفي السياق، حقق الناتج المحلي الإجمالي في الأردن نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بارتفاع بلغت نسبته 0.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 2.4%، وفقاً للتقديرات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية.

وفي التفاصيل، شمل النمو مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تصدر قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 8.6%، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً نسبته 5%، كما أظهرت البيانات نمواً في قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9%، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4%، إضافة إلى بروز مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات.

وسجلت أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 18.3%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.2%، ثم منتجو الخدمات الحكومية بنسبة 12.6%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 9.5%، وأخيراً قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9%.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، فقد تزامن النمو مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% في تموز الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ونما الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام ليبلغ 5.3 مليارات دولار، كما ارتفع عدد السياح بنسبة 14.9%، فيما سجلت الاحتياطيات الأجنبية مستوى مريحا يقترب من 23 مليار دولار، وذلك بالتوازي مع استقرار معدلات التضخم وتراجع معدلات البطالة.

على صعيد الاستثمار، ارتفع حجم الاستثمارات المتدفقة بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام، كما تحسنت مؤشرات بورصة عمّان لتتجاوز حاجز 3000 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً، في حين ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية فيها ليصل إلى 6 مليارات دولار منذ بداية العام.