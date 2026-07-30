- قرر البنك المركزي الأردني تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%، متماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وجاذبية الدينار. - أظهر التقييم الاقتصادي قوة المؤشرات النقدية، حيث ارتفعت احتياطيات العملات الأجنبية إلى 26.1 مليار دولار، مع بقاء التضخم منخفضاً عند 2.03%، واستمرار القطاع المصرفي في التمتع بالسيولة والربحية. - سجل الاقتصاد الأردني نمواً حقيقياً بنسبة 2.9% في الربع الأول من العام، مع زيادة في الصادرات بنسبة 7.3% وتحسن في تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 14.5%.

قرر البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، والإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى من دون تغيير، في خطوة جاءت بعد يوم واحد من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي. وقال البنك، في بيان صادر اليوم، إن لجنة عمليات السوق المفتوحة قررت الإبقاء على أسعار الفائدة انسجاماً مع الهدف الرئيسي للبنك في المحافظة على الاستقرار النقدي، والحفاظ على جاذبية الموجودات المقوّمة بالدينار، ومواءمة أسعار الفائدة محلياً مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي أدت إلى ارتفاع احتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية؟ ما هي الآثار المتوقعة لقرار تثبيت سعر الفائدة على جاذبية الموجودات المقوّمة بالدينار الأردني؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضاف أن البنك المركزي سيواصل متابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية على المستويين الإقليمي والدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني. وأظهر التقييم الذي أجرته اللجنة سلامة الأداء الاقتصادي وقوة المؤشرات النقدية، إذ ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.1 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2026، بزيادة قدرها 4.1 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة 8.6 أشهر.

وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بقي عند مستويات منخفضة، مسجلاً 2.03% خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما واصل القطاع المصرفي التمتع بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال، بما يعكس متانة الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي. وقال البنك إنه، ورغم استمرار حالة عدم اليقين والتصعيد في المنطقة، سجل الدخل السياحي نمواً بنسبة 7% خلال يونيو/حزيران الماضي، في حين انخفض بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما حافظت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج على مستويات مرتفعة، مسجلة نموّاً بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتبلغ نحو 2.1 مليار دولار، بما يدعم الطلب المحلي وميزان المدفوعات. وبحسب البنك، ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بنمو بلغ 1.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 4.2 مليارات دولار، مستفيدة من تحسن أسعار عدد من السلع المصدَّرة إلى الأسواق الدولية.

وأوضح البنك المركزي أن الاقتصاد الأردني سجل نمواً حقيقياً بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، متجاوزاً التوقعات، مع ترجيحات بأن يبلغ النمو 2.7% خلال عام 2026 بأكمله. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قرر، أمس الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، في خامس قرار متتالٍ بتثبيت أسعار الفائدة.