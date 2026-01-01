الأردن يتوعّد بمحاسبة المسؤولين المقصرين خلال المنخفضات الجوية

- شددت الحكومة الأردنية على محاسبة المسؤولين المقصرين في المجالس المحلية والبلديات بعد الفيضانات، مع التركيز على معالجة الأضرار وضمان جاهزية المؤسسات لمواجهة التحديات المناخية. - تشمل الإجراءات الحكومية متابعة أوضاع السدود ومجاري المياه، وتحذير المواطنين من مخاطر الفيضانات، وتنظيف السدود والمجاري من الأنقاض، مع التأكيد على تعاون المواطنين. - دعا رئيس الوزراء إلى الإسراع في معالجة الأضرار، والتنسيق بين الوزارات، وتوفير المخصصات لصيانة البنية التحتية، مع مراقبة السدود لضمان سلامة المواطنين واستمرار عمل المرافق العامة.

رفعت الحكومة الأردنية من نبرة التهديد بحق أي مسؤول يثبت تقصيره، ولا سيما في المجالس المحلية والبلديات، خلال المنخفض الجوي المتوقع أن يشهده الأردن، كما سائر بلدان المنطقة، اعتبارًا من اليوم الخميس، في امتداد لسلسلة منخفضات جوية بدأت منذ السبت الماضي. وجاءت التهديدات الحكومية المباشرة على لسان أكثر من مسؤول، عقب الأضرار التي أحدثتها الفيضانات ومياه الأمطار خلال الأسبوع الحالي في أكثر من منطقة داخل الأردن، خصوصًا في محافظة الكرك، الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوبي العاصمة عمّان.

وأسفرت هذه الأضرار عن تضرر بنى تحتية أساسية، وانهيار جدار لمعالم أثرية، وتصدعات في الشوارع، وتشكّل تجمعات مائية خطيرة. كما تسببت الأمطار بانجراف بعض المركبات وممتلكات المواطنين في عدة مناطق. وفيما أكدت مؤسسات حكومية والبلديات وأمانة عمّان الكبرى جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال موسم الشتاء الحالي، شددت الحكومة، وعلى أعلى مستوياتها، على محاسبة أي مسؤول في حال وقوع تقصير، في وقت تركز فيه الجهات المختصة على معالجة الأضرار في محافظة الكرك وباقي المناطق المتضررة.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، لـ"العربي الجديد"، إن الإجراءات المتخذة تشمل متابعة أوضاع السدود ومجاري المياه، والوقوف على كميات التخزين، وتحذير المواطنين من قرب فيضان بعض السدود بعد امتلائها بمياه الأمطار، تفاديًا للمخاطر. وأضاف أن عمليات تنظيف أُجريت لبعض السدود والمجاري المغذية لها، وإزالة الأنقاض من الطين والنفايات التي تجرفها السيول، للحفاظ على سعاتها التخزينية، مؤكدًا أهمية تعاون المواطنين بعدم القيام بممارسات تؤثر بتصريف المياه خلال فصل الشتاء، مثل ربط مزاريب المنازل بشبكات الصرف الصحي، لما لذلك من أثر سلبي في كفاءتها.

بدوره، قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إنه لن يُسمح بوجود أي تقصير من أي جهة ذات علاقة، داعيًا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم، والعمل على حل المشكلات قبل وقوعها، ومشدّدًا على عدم السماح بحدوث أي أمر يشكل خطورة على حياة المواطنين أو يهدد ممتلكاتهم. وقال المصري، في توجيهاته لرؤساء البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديري الهندسة في جميع المحافظات، أهمية الاطلاع على خريطة مستويات الخطورة من السيول في مختلف مدن المملكة.

وطالب إياهم بالوجود الميداني لتفقد مجاري الأودية والعبارات، والتأكد من عملها بشكل كامل. وشدد على ضرورة العمل الميداني منذ اللحظة الحالية، وحتى انتهاء المنخفض الجوي، والتركيز على رفع أي مواد قريبة من العبارات قد تنجرف إليها خلال سقوط الأمطار وتتسبب في إغلاقها، إضافة إلى رفع النفايات من المصارف وحولها، سعيًا لتلافي وقوع أي أضرار مالية أو بشرية.

وكان رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، قد دعا الوزارات والجهات المعنية إلى الإسراع بوضع جميع الإمكانات اللازمة لمعالجة الأضرار التي تسببت بها الأحوال الجوية، والاستمرار في حالة الطوارئ للتعامل مع أي تقلبات جديدة خلال الفترة المقبلة. وشدد حسان على ضرورة رصد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق العامة في بعض المناطق، وتوفير المخصصات اللازمة لصيانتها بالسرعة الممكنة من بند المخصصات الطارئة، واتخاذ إجراءات فورية تضمن سلامة المواطنين، وإدامة عمل المرافق المتضررة، وخصوصًا حركة النقل.

كما أكد أهمية استمرار التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المختصة، وتهيئة الكوادر والمعدات والآليات، ووضع كل الإمكانات للتعامل مع الأحوال الجوية السائدة، إضافة إلى مراقبة السدود ومواقع تخزين المياه والتعامل مع أي أحوال غير طبيعية قد تنشأ نتيجة المنخفضات الجوية والتغير المناخي الإقليمي والعالمي. في السياق نفسه، طالب النائب في البرلمان الأردني أحمد القطاونة الجهات الرسمية والشعبية بالتوجه الفوري إلى محافظة الكرك للوقوف على احتياجات المواطنين المتضررين من السيول، مشيرًا إلى أن بعض المناطق باتت منكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتحتاج إلى وقفة جادة وتقديم مساعدات عاجلة.

وأوضح القطاونة أن عددًا كبيرًا من المنازل تضرر بشكل مباشر، إذ داهمت المياه البيوت وأتلفت الأثاث بالكامل، ودخلت الرمال إلى المنازل على شكل طبقات كثيفة، فيما تهدمت الشوارع وتكسّرت العبارات، وتضررت البنية التحتية بشكل كبير، وحتى المساجد لم تسلم من الأضرار، حيث جرى إخراج سجاد أحد المساجد نتيجة الارتفاع الكبير في منسوب المياه داخله. وأشار إلى جاهزية الوزارات والجهات الحكومية ميدانيًّا للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع الخميس، وضمان وفرة المواد التموينية، واستمرار عمل المخابز، وتزويدها بكميات إضافية من الطحين المدعوم.