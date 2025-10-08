- توصل الأردن وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء لبرنامجين، مما سيمكن الأردن من الحصول على حوالي 244 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي، مع تحقيق جميع معايير الأداء باستثناء واحد. - أظهر الاقتصاد الأردني مرونة بفضل السياسات الاقتصادية السليمة، حيث تسارع النمو إلى 2.7% في النصف الأول من 2025، مع تحسن المالية العامة وتراجع عجز الحساب الجاري، واستقرار التضخم والقطاع المصرفي. - يلتزم الأردن بخفض الدين العام تدريجياً وتسريع الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ومعالجة نقاط الضعف في قطاعي المياه والكهرباء.

توصّل الأردن مع فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاقٍ على مستوى الخبراء خلال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، والذي من المتوقع أن يحصل بموجبه على نحو 244 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي.

وزار فريق من خبراء الصندوق برئاسة سيزار سيرا الأردن خلال الفترة من 28 سبتمبر/أيلول حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لإجراء مناقشات حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 نوفمبر/كانون الثاني 2024.

وقال بيان لصندوق النقد الدولي صدر ليلة أمس، إن البعثة أجرت المراجعة الأولى لتدابير الإصلاح في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة RSF الذي تمت الموافقة عليه في 25 يونيو/حزيران 2025. وفي ختام الزيارة، أصدر سيرا بيانا أكد فيه توصل فريق صندوق النقد الدولي والأردن إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة الأردنية مدعوماً باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تم اقراره في يناير/كانون الثاني من عام 2024.

وأضاف أن أداء البرنامج يستمر في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة التي تتسم باستمرار التوترات الإقليمية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وأشار إلى أنه تم إنجاز جميع معايير الأداء الكمي للمراجعة الرابعة وجميع المعايير الهيكلية باستثناء معيار واحد، ويسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة ويبقى هذا الاتفاق مشروطاً بموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي.

وسيؤدي استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 130 مليون دولار) من اصل 926.370 SDR (حوالي 1.2 مليار دولار). أما استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة فسوف يوفر مبلغ قدره 79.182 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 114 مليون دولار) من اصل 514.650 SDR (حوالي 744 مليون دولار) التي تم الموافقة عليها سابقاً.

وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني يستمر في إظهار المنعة، وذلك بفضل سعي الأردن الدؤوب لاتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة إلى جانب الدعم الدولي المتين وقد تسارع النمو إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجة للتوسع الشامل في النشاط الاقتصادي، كما يسير أداء المالية العامة على المسار الصحيح لتحقيق أهداف عجز الموازنة لهذا العام، ويعكس ذلك التدابير القوية التي نفذتها السلطات الأردنية لتعزيز تحصيل الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية.

ومن المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بارتفاع عائدات السياحة والصادرات. ومن المتوقع أيضاً أن يبقى معدل التضخم مستقراً حول 2%، بفضل التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي وربط سعر صرف الدينار بالدولار مدعوما باحتياطيات أجنبية مرتفعة. ويبقى القطاع المصرفي سليمًا، متمتعاً بسيولةٍ كافية وهوامش رأسمالية قوية.

ونوه إلى أنه في حال عدم حدوث صدمات إضافية، من المتوقع أن يتسارع النمو في السنوات القادمة ليتجاوز 3%، مدعومًا بعدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى، بما في ذلك مشروع "الناقل الوطني". كما أن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، لا سيما مع سورية ولبنان والعراق، يمكن أن يعزز آفاق النمو بشكلٍ أكبر.

وأكد أن الأردن ملتزم بخفض الدين العام بشكل مطرد، من خلال تصحيح تدريجي لأوضاع المالية العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية. ولتحقيق ذلك، وترسيخا للتقدم المحرز في السنوات القليلة الماضية، تواصل السلطات الأردنية جهودها في تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق وضمان الاستدامة المالية للمرافق العامة. وستستمر هذه الجهود خلال الفترة 2026 - 2028 بهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

ويعتزم الأردن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوليد المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية نظراً لاستمرار ارتفاع معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب والنساء. وستركز الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع مواصلة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. كما ستركز الجهود على تبسيط الأنظمة ورقمنة الخدمات الحكومية، بما في ذلك إدارة الضرائب والجمارك.

وتم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الذي أُقر في عام 2025، والذي يهدف إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأمد التي يواجهها الأردن في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرته على مواجهه الطوارئ الصحية، بما في ذلك الجوائح المستقبلية. وتسير التدابير الإصلاحية المقرة لهذه المراجعة على المسار الصحيح نحو الاستكمال.

وقدم فريق الخبراء الشكر للأردن على المناقشات الصريحة والبناءة. وقد التقى الفريق رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور مهند شحادة، ووزير المالية الدكتور عبد الحكيم شبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، وعددا من الوزراء الآخرين، وكبار المسؤولين في الحكومة وفي البنك المركزي الأردني.