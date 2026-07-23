الأردن يؤكد سلامة مجاله الجوي ويعتبر التحذير الأوروبي توصية فقط

- أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية أن توصية وكالة سلامة الطيران الأوروبية بشأن المجال الجوي الأردني هي استشارية فقط، ولا تفرض أي التزام قانوني، مشددة على أن الأجواء الأردنية آمنة تماماً للطيران المدني. - الهيئة تواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان أعلى معايير السلامة، وتخضع أنظمة المراقبة لرقابة مستمرة لضمان كفاءة خدمات الملاحة الجوية. - رغم توصية الوكالة الأوروبية بتجنب المجال الجوي الأردني، شهدت الأجواء الأردنية نشاطاً ملحوظاً في حركة الملاحة الجوية، مما يعكس استقرار الأجواء وتجاوز تأثير النشرة الأوروبية.

قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية ضيف الله الفرجات، اليوم الخميس، إن نشرة المعلومات الصادرة مؤخراً عن وكالة سلامة الطيران الاوروبية بشأن المجال الجوي الأردني، تعتبر بمثابة "توصية" استشارية فقط، ولا تفرض أي التزام قانوني أو تشغيلي على شركات الطيران للعمل بها.

وأضاف، في بيان، أن المجال الجوي الأردني آمن تماماً لعمليات الطيران المدني، حيث تستمر الرحلات الجوية بالعمل بشكل طبيعي ومستقر ضمن منطقة معلومات الطيران في عمّان. كما شدد على أن الهيئة نفذت بشكل كامل كافة الإجراءات التشغيلية والأمنية اللازمة للتخفيف من المخاطر، بما يتوافق تماماً مع أحكام منظمة الطيران المدني الدولي والمتطلبات التنظيمية الوطنية.

هيئة تنظيم الطيران المدني توضح حول توصية وكالة سلامة الطيران الاوروبية بشأن عبور المجال الجوي الأردني.



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#هيئة_تنظيم_الطيران_المدني

#الاردن #حب_الاردن pic.twitter.com/XnbN2uNE7v — هيئة تنظيم الطيران المدني (@Carc_jo) July 23, 2026

وتابع، أنه وفي سياق تعاملها مع المعطيات الدولية، تحافظ الهيئة على استمرار التنسيق الوثيق والمباشر مع شركائها الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم وكالة سلامة الطيران الأوروبية، ومنظمة الايكاو، لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة. وتخضع إدارة المجال الجوي وأنظمة المراقبة لرقابة مستمرة لضمان استمرارية خدمات الملاحة الجوية بأعلى درجات الكفاءة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التشغيلية والأمنية التي نفذتها هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية للتخفيف من المخاطر؟ ما هي الأسباب التي دفعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية إلى إصدار توصيتها بتجنب المجال الجوي الأردني؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوصت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، أمس الأربعاء، شركات الطيران بتجنب المجال الجوي الأردني، في ظل تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة وتزايد المخاطر التي تهدد سلامة الرحلات المدنية. ومددت تحذيرها المتعلق بدول المنطقة حتى 31 أغسطس/آب المقبل، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 29 يوليو/تموز. كما يسري التحذير الجديد الخاص بالأردن حتى نهاية أغسطس/آب.

سياحة وسفر الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران توصي بتجنب أجواء الأردن

وقالت الوكالة إن الوضع الأمني تدهور سريعاً منذ منتصف يوليو/تموز 2026، مع استمرار العمليات العسكرية المؤثرة في المجال الجوي الأردني. وأضافت أن الهجمات الصاروخية الإيرانية المتكررة وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية تزيد مخاطر الطيران، خاصة احتمال وقوع أخطاء في التعرف على الطائرات المدنية.

ومن ناحية اخرى، بحسب البيان، أظهرت السجلات الرسمية الصادرة عن الهيئة نشاطاً منتظماً وكثافة ملحوظة في حركة الملاحة الجوية في اليومين الأخيرين، وذلك في رد يعكس استقرار الأجواء وتجاوز تأثير النشرة الأوروبية، فقد سجلت المطارات الأردنية، أول أمس الثلاثاء إجمالي 270 حركة جوية، توزعت بين 136 رحلة قادمة و134 رحلة مغادرة، في حين شهدت الأجواء الأردنية عبور 688 طائرة في اليوم ذاته.

واستمر هذا الزخم التشغيلي في تصاعد أمس الأربعاء، حيث ارتفع إجمالي حركة المطارات بشكل طفيف ليصل إلى 276 حركة جوية، بواقع 142 رحلة قادمة واستقرار في الرحلات المغادرة عند 134 رحلة. كما سجلت حركة الطيران العابر للأجواء الأردنية ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 743 طائرة، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 8% مقارنة باليوم الذي سبقه، مما يؤكد استمرار تدفق الحركة الجوية العالمية عبر سماء المملكة بكل انسيابية وأمان.