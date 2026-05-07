الأردن والاتحاد الأوروبي يوقعان تمويلاً بـ135 مليون يورو

وقّع الأردن والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، ثلاث اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية بلغت 135 مليون يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، بما يعزز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم اللاجئين، وأمن الحدود.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، توزعت الاتفاقيات على ثلاثة محاور رئيسية، شملت تخصيص 30 مليون يورو لتنمية رأس المال البشري، مع التركيز على دعم التعليم الشامل، والتعليم والتدريب التقني والمهني، وتعزيز الحماية الاجتماعية والمشاركة الديمقراطية، خصوصاً للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما خُصصت 80 مليون يورو لدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، بهدف توفير سبل عيش كريمة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، من خلال برامج المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية وتنمية المهارات، إضافة إلى دعم العودة الطوعية والآمنة والمستدامة إلى سورية. وشملت الاتفاقيات أيضاً تمويلاً بقيمة 25 مليون يورو لتعزيز الإدارة المتكاملة للحدود والأمن الداخلي، بما يسهم في تطوير قدرات الأردن في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتهديدات السيبرانية، والاتجار بالبشر، إلى جانب تعزيز حقوق الإنسان ومراعاة البعد الجندري في إدارة أمن الحدود.

وفي السياق، التقى رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان ، اليوم الخميس، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية. وأكد حسان اعتزاز الأردن بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيداً بالدور الأوروبي في دعم المشاريع التنموية في المملكة، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي وقعها الأردن والاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2025، والتي ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل السلام والأمن، وتنمية رأس المال البشري، والهجرة ودعم اللاجئين، والمنعة الاقتصادية، والعلاقات السياسية.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيسة لمفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين قد شهدا في بروكسل، بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2025، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وتضمنت الاتفاقية الإعلان عن حزمة مساعدات مالية للأردن تصل إلى نحو 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تشمل منحاً بقيمة 640 مليون يورو، ودعماً استثمارياً بقيمة 1.4 مليار يورو، إضافة إلى حزمة مساعدات مالية كلية بقيمة مليار يورو.

(الدولار= 0.85 يورو)