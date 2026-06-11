الأردن: هبوط الدخل السياحي ونمو الحوالات من المغتربين

- شهد الأردن تراجعاً في الدخل السياحي بنسبة 4.3% في مايو 2026، ليصل إلى 602.7 مليون دولار، مع انخفاض ملحوظ في الدخل من المغتربين والجنسيات الأجنبية، بينما استقر الدخل من الجنسيات العربية. - ارتفع الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين بنسبة 1.7% في مايو، لكنه انخفض بنسبة 10% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، ليصل إلى 723.6 مليون دولار. - زادت تحويلات العاملين إلى الأردن بنسبة 13.3% لتصل إلى 1,616.4 مليون دولار، مع تصدر الإمارات والولايات المتحدة والسعودية قائمة الدول المرسلة للتحويلات.

في مشهد اقتصادي يعكس تبايناً بين قطاعات الدخل الخارجي، سجّل الأردن تراجع الدخل السياحي خلال مايو/أيار 2026، مقابل تحسن ملحوظ في تحويلات العاملين من الخارج، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الأردني اليوم الخميس. فقد انخفض الدخل السياحي الشهر الماضي بنسبة 4.3% ليبلغ 602.7 مليون دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، تراجع الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 9.2% ليصل إلى 2.78 مليار دولار. وأظهرت البيانات انخفاضاً في الدخل السياحي خلال الفترة نفسها من الأردنيين المغتربين بنسبة 16.0%، ومن الجنسية الأميركية بنسبة 22.6%، ومن الجنسيات الأوروبية بنسبة 25.6%، ومن الجنسيات الآسيوية بنسبة 2.5%، ومن الجنسيات الأخرى بنسبة 39.1%، في حين استقر الدخل السياحي من الجنسيات العربية دون تغيير يُذكر.

على الجانب الآخر، سجل الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين داخل المملكة ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر مايو/أيار 2026 بنسبة 1.7% ليصل إلى 160.9 مليون دولار. لكن هذا الاتجاه لم يستمر على المدى التراكمي، إذ انخفض الإنفاق السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 10.0% ليبلغ 723.6 مليون دولار.

وفي سياق موازٍ، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى الأردن بنسبة 13.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى 1,616.4 مليون دولار. كما ارتفعت الحوالات الصادرة من الأردن بنسبة 16.5% لتبلغ 640.3 مليون دولار. وبحسب توزيع الحوالات الواردة، تصدرت دولة الإمارات القائمة بنسبة 22.7%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 19.3%، ثم السعودية بنسبة 17.9%، تليها قطر بنسبة 9.4%، ثم الكويت بنسبة 5.4%، في حين شكلت الدول الأخرى مجتمعة نحو 25.3%.

أما على صعيد الحوالات الصادرة، فقد جاءت مصر في المرتبة الأولى بنسبة 40.7%، تلتها بنغلادش بنسبة 11.6%، ثم الفيليبين بنسبة 5.0%، تليها فلسطين بنسبة 4.1%، بينما شكلت الدول الأخرى مجتمعة نحو 38.6% من إجمالي الحوالات الصادرة.