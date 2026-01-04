- دعا الائتلاف الوطني الأردني إلى حوار وطني شامل للحفاظ على مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز دورها، مشددًا على ضرورة الاستدامة المالية وحماية حقوق الأجيال القادمة وتحسين أوضاع المتقاعدين. - طالب الائتلاف بنشر الملخص التنفيذي للدراسة الأكتوارية الـ11 لتقييم الوضع المالي بدقة، محذرًا من خطورة التهرب التأميني حيث 45% من القوى العاملة خارج مظلة الضمان. - كشف الائتلاف عن ديون مستحقة للضمان تقارب مليار دينار، مطالبًا بتفعيل التأمين الصحي بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.

طالب الائتلاف الوطني الأردني بحوار وطني شامل بمشاركة جميع ممثلي فئات المجتمع دون استثناء، للحفاظ على مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز دورها، في ظل التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي. وأكد الائتلاف الذي يضم في عضويته أحزاباً سياسية ونقابات عمالية ومهنية ومنظمات مجتمع مدني وخبراء وأكاديميين ونشطاء في مجالات حقوق الإنسان والعمل، في رسالة رسمية وجهها إلى رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم الأحد، ضرورة الحفاظ على الاستدامة المالية للمؤسسة حمايةً لحقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وعدم المساس بالمزايا القانونية المقررة للمؤمن عليهم.

ودعا الائتلاف إلى نشر الملخص التنفيذي للدراسة الأكتوارية الـ11، التي أعلنت نتائجها الشهر الماضي، على خلفية التباين بينها وبين الدراسة العاشرة، خصوصاً في ما يتعلق بنقاط التعادل، بهدف إتاحة تقييم أدق وأكثر موضوعية للوضع المالي للمؤسسة.

وحول ملف التقاعد المبكر، رأى الائتلاف أن تفاقم هذه الظاهرة يعود بالأساس إلى سياسات حكومية وتشريعية سابقة، لا سيما إحالة من أكملوا 30 سنة خدمة إلى التقاعد المبكر، والتوسع في تطبيق بعض مواد قانون العمل.

وحذر الائتلاف من خطورة التهرب التأميني، مشيراً إلى أن نحو 45% من القوى العاملة لا تزال خارج مظلة الضمان الاجتماعي، في وقت تؤكد فيه الدراسات ضرورة وجود خمسة مشتركين مقابل كل متقاعد لضمان ديمومة صناديق الحماية الاجتماعية.

ديون الضمان الاجتماعي

وفي ملف ديون المؤسسة، كشف الائتلاف أن قيمة الديون المستحقة للضمان الاجتماعي من بعض مؤسسات القطاعين العام والخاص تقارب مليار دينار (1.4 مليار دولار)، وطالب باعتبارها ديوناً ممتازة واجبة السداد الفوري.

وفي ما يخص التأمين الصحي، أكد الائتلاف أن تفعيله وفق ما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي، إلا أنه يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمنتفعين، والاستفادة من مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أعدته اللجنة الوطنية المختصة. وطالب بمنح مؤسسة الضمان الاجتماعي صفة الضابطة العدلية، حتى تكون لعمليات التفتيش التي يمارسها جدوى وفعالية لتحقيق عملية شمول واسعة وشاملة في هذا القطاع. ودعا إلى تفّعيل التأمين الصحي كما هو وارد بقانون الضمان الاجتماعي بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص والمنتفعين.

وقال رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي، وهو عضو لجنة المتابعة في الائتلاف، لـ"العربي الجديد"، إن "الحديث عن تحديد نقطة التعادل الأولى (تساوي الاشتراكات مع النفقات) في 2030 مؤشر سلبي وخطر"، مشيراً إلى أن الاستقرار الموجود ليس طويل الأمد، وبالتالي هناك حاجة إلى إجراءات حقيقية للحفاظ على حقوق المواطنين.

وأضاف: "هناك خلل في الحماية الاجتماعية، فبعض التعديلات السابقة على قانون الضمان الاجتماعي أخلت بالحمايات الاجتماعية، وخاصة استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم 28 عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة"، ولفت إلى أن نصف القوى العاملة في الأردن يعملون في القطاع غير المنظم وهؤلاء غير مشمولين بأي نواع من التأمين.