الأردن مستعد لتزويد لبنان بالكهرباء عبر سورية

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، يوم الأربعاء، خلال لقائه نظيره اللبناني جوزيف الصدي، جاهزية الأردن لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية فور اكتمال جاهزية الأطراف الأخرى ذات العلاقة، وأن خطوط الربط من جهة الأردن جاهزة بالكامل.

كما لفت الخرابشة إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في مجال الربط الكهربائي وإيصال الغاز الطبيعي. وبحث الجانبان إمكانية إيصال الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى لبنان، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وكان الأردن قد أبدى استعداده لتزويد سورية ومن خلالها لبنان بالتيار الكهربائي، حيث توجد لديه كميات كبيرة من الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة ويمكن تصديرها إلى بلدان أخرى.

وتعهد الأردن بتزويد سورية بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية ونقل المشتقات النفطية بعد استيرادها وتخزينها في المملكة في إطار التعاون بين عمّان ودمشق لمساعدة السوريين في بناء سورية الجديدة.

وفي هذا السياق كان الأردن قد أبدى استعداده لإرسال فريق فني إلى سورية للتأكد من جاهزية الشبكة الكهربائية بهدف تزويدها بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.

وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في وقت سابق أيضاً عن جاهزية شركة الكهرباء الوطنية لتصدير الطاقة الكهربائية إلى سورية، حال توفر جاهزية خط الربط السوري، لتغطية جزء من احتياجات سورية خارج أوقات الذروة في الأردن. وأشار التقرير السنوي للوزارة لعام 2024 إلى إيصال التيار الكهربائي إلى معبر نصيب الحدودي من الجهة السورية بواسطة شركة كهرباء محافظة إربد شمال الأردن.