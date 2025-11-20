الأردن جاهز لتزويد لبنان وسورية بالطاقة وتقييم الخطوط

- أكد الأردن استعداده لتزويد لبنان وسوريا بجزء من احتياجاتهما من الطاقة، خلال اجتماعات في عمّان بمشاركة وزراء الطاقة من الدول الثلاث، حيث تم مناقشة مشاريع الكهرباء والغاز وتقييم البنية التحتية لخطوط الربط. - تم الاتفاق على تشكيل فرق فنية مشتركة لتحديث الخطوط بما يراعي مصالح جميع الأطراف، بهدف تعزيز التعاون العربي والإقليمي في مجالات الطاقة، وإعادة تشغيل مشاريع الربط الكهربائي واستئناف ضخ الغاز عبر خط الغاز العربي. - شدد الوزراء على أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات المانحة مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي، لتحقيق مصالح الأطراف كافة وتعزيز الفرص المشتركة في مشاريع الطاقة.

أكد الأردن جاهزيته لتزويد كلٍّ من لبنان وسورية بجزء من احتياجاتهما من الطاقة، خلال اجتماعات عُقدت في العاصمة عمّان اليوم الخميس، لمناقشة مشاريع في مجالات الكهرباء والغاز، بمشاركة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، ووزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي، ووزير الطاقة السوري محمد البشير، إلى جانب وفود فنية وهندسية من الدول الثلاث.

وبحسب بيان صدر اليوم عن وزارة الطاقة الأردنية، تضمّنت الاجتماعات نقاشاً حول ضرورة إجراء تقييم للوضع الفني للبنية التحتية لخطوط الربط الكهربائي وخطوط نقل الغاز لدى الجانبين السوري واللبناني، مع تأكيد جاهزية الجانب الأردني لتزويد البلدين بجزء من احتياجاتهما من الطاقة.

واتفق الوزراء الثلاثة على تشكيل فرق فنية مشتركة لتقييم الخطوط وتحديثها بما يراعي مصالح جميع الأطراف، ووضع مصفوفة بالإجراءات المطلوبة ليصار إلى متابعتها. وهدفت الاجتماعات إلى تعزيز التعاون العربي والإقليمي في مجالات الطاقة من خلال إعادة تشغيل مشاريع الربط الكهربائي، واستئناف ضخ الغاز عبر خط الغاز العربي، إضافة إلى تعزيز الجهود المشتركة لرفع كفاءة منظومة الطاقة وتحسين مستوى الاعتمادية في التزويد بين الدول الثلاث.

وفي السياق، قال الخرابشة على هامش اللقاء إن الأردن يؤمن بضرورة رفع مستويات التعاون بين الدول الثلاث في مختلف مشاريع الطاقة، ومعالجة التحديات والتغلب عليها لتحقيق مصالح الأطراف كافة. وبيّن أن هذا اللقاء يأتي لتعزيز الفرص الكبيرة المشتركة في مشاريع ربط الكهرباء والغاز، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المانحة مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي، مشدداً على إصرار الأردن على استغلال وتعظيم الفرص المتاحة ودفع مستويات التعاون إلى الأمام.

من جهته، قال وزير الطاقة السوري إن موقع سورية الجغرافي نقطةَ ربطٍ بين الأردن ولبنان لخطوط النقل الكهربائي وخط الغاز العربي يتطلب تنسيقاً دائماً مع دول الجوار لإعادة تأهيل هذه الخطوط وإعادتها للعمل بعد تأثرها بالأوضاع السياسية، وذلك وفق المواصفات والمتطلبات الفنية المطلوبة. ونبّه بأن الفرق الفنية تعمل على قدم وساق لإعادة تأهيل خطوط الربط الكهربائي وتطويرها، والتغلب على التحديات التي يعانيها خط الغاز العربي مع الجانب اللبناني، مشيراً إلى أن ربط الخطوط مع الأردن يتمتع بجاهزية عالية.

أما وزير الطاقة والمياه اللبناني، فأوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار إدامة التواصل والتعاون مع دول الجوار، مؤكداً أن مشاريع الربط تعود بالنفع على جميع البلدان. وأضاف أن مشاريع ربط الغاز والكهرباء أساسية وهامة للدول الأطراف، وتُسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق انفتاح أكبر على مشاريع اقتصادية أخرى في المستقبل. وكان الأردن قد أكد سابقاً جاهزيته لتزويد الأشقاء في كلٍّ من لبنان وسورية بجزء من احتياجاتهم من الطاقة فور اكتمال الترتيبات المطلوبة من الأطراف، خاصة ما يتعلق بالوضع الفني للشبكات السورية.