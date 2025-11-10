- أعلنت وزارة العمل الأردنية عن فتح المجال لاستقدام العمالة غير الأردنية للعمل في القطاع التجاري، بشرط تشغيل أردنيين، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة الأردن. - تسمح المذكرة للمؤسسات التجارية باستخدام العمالة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة، باستثناء بعض القطاعات، مع ضرورة تصويب أوضاعهم قبل نهاية 2025. - أكد وزير العمل الأردني على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لضمان ديمومة عمل المنشآت، مشيراً إلى ضرورة تشغيل الأردنيين وتوفير العمالة الماهرة لدعم الاقتصاد الوطني.

أعلنت وزارة العمل الأردنية اليوم الاثنين، فتح المجال لاستقدام العمالة غير الأردنية للعمل في القطاع التجاري شريطة الالتزام بتشغيل أردنيين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل الأردنية فقد وقعت الوزارة وغرفة تجارة الأردن، مذكرة تفاهم يُسمح بموجبها للمؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة المنتسبة والمشتركة في الغرف التجارية في المملكة باستقدام عدد محدود من العمالة غير الأردنية لمرة واحدة من مختلف الجنسيات، بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية بالعمل بها في القطاع شريطة الالتزام بتشغيل أردنيين.

كما تسمح المذكرة للمؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة المنتسبة والمشتركة في الغرف التجارية في المملكة باستخدام العمالة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة من جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية باستثناء العاملين في قطاع صناعة الألبسة والمحكيات المسجلة لدى وزارة الاستثمار في المناطق التنموية، وتصريح العمل الحر لعمال المياومة (عمال يعملون بنظام مؤقت ويُدفع لهم أجرهم عن كل يوم عمل)، وتصريح عمل ذوي المهارات المتخصصة، وتصريح عامل خدمات عمارة، والعمال المستقدمين للعمل في المملكة بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وتصويب أوضاع هذه العمالة خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2025 ضمن القطاع التجاري.

الشراكة مع القطاع الخاص

وقال وزير العمل الأردني، خالد البكار، في تصريح نقلته الوزارة على موقعها الرسمي إن "الوزارة حريصة على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لضمان ديمومة عمل المنشآت بمختلف القطاعات، من خلال تحقيق التوازن بين ضمان ديمومة عمل المنشآت التجارية وتلبية حاجتها من العمالة غير الأردنية، بعد دراسة حاجة كل قطاع مقابل الالتزام بتشغيل الأردنيين بهذه القطاعات.

وأشار إلى أن الوزارة تدرك أهمية القطاع التجاري في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وهي حريصة على توفير العمالة الماهرة المتخصصة المطلوبة لاستمرارية عمل المنشآت التجارية، مضيفاً أن الوزارة تسمح بمنح التصاريح المطلوبة للعمالة المتخصصة من أصحاب الخبرات الذين لا يتوفر لهم بديل محلي.

ودعا الوزير إلى التوسع في تشغيل الأردنيين في بعض القطاعات التجارية، لافتاً إلى أهمية مساعدة غرف التجارة للوزارة حول التواصل مع الشباب، لتعريفهم بالنوافذ التمويلية التي تمكّن الشباب من إنشاء مشاريعهم الخاصة بهم.

من جهته، قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، إن القطاع التجاري يعطي الأولوية في التشغيل للأيدي العاملة الوطنية، لكن في ظل عدم وجود العمالة المطلوبة في بعض المهن، فإن ذلك يؤدي إلى تعطل بعض المنشآت التجارية، مضيفاً دعم غرف التجارة للشباب الأردنيين الرياديين. وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي هي الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وهي مرنة في التعاطي مع متغيرات كل مرحلة.