الأردن: تسهيلات إقامة واستثمار للبنانيين

- أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن تسهيلات للمستثمرين والمواطنين اللبنانيين، تشمل منح إقامة سنوية مباشرة لهم ولأسرهم، بشرط إيداع مبلغ مالي وإبراز عقد إيجار سنوي مصدّق. - تشمل التسهيلات أيضاً منح إقامة لمدة خمس سنوات عند شراء عقار سكني بقيمة لا تقل عن 100 ألف دينار أردني، مع امتيازات مثل السماح بالدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة واستبدال رخص القيادة. - القرار يسهل تسجيل الشركات للبنانيين ضمن الغايات غير المقيّدة، ويتيح لهم الاشتراك في التأمين الصحي الحكومي برسوم غير الأردنيين.

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، يوم الأربعاء، منح تسهيلات للمستثمرين والمواطنين اللبنانيين في الأردن، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين. وتضمّنت التسهيلات، بحسب الوزارة، منح المواطن أو المستثمر اللبناني وأفراد أسرته إقامة سنوية بشكل مباشر. وذلك من خلال التقدّم بطلب إلى وزارة الداخلية، شريطة إيداع مبلغ عشرة آلاف دينار أردني (نحو 14 ألف دولار) في أحد البنوك الأردنية، وإبراز عقد إيجار سنوي مصدّق بقيمة لا تقل عن خمسة آلاف دينار (نحو 7 آلاف دولار).

كما شملت التسهيلات منح أي مواطن أو مستثمر لبناني، وأفراد أسرته، حاصل على إقامة سارية المفعول في أي دولة، إقامة سنوية في المملكة بشكل مباشر، من خلال التقدّم بطلب إلى وزارة الداخلية. وكذلك يجري منح المواطن أو المستثمر اللبناني وأفراد أسرته إقامة لمدة خمس سنوات، في حال قيامه بشراء عقار سكني لا تقل قيمته عن 100 ألف دينار أردني (نحو 140 ألف دولار)، وذلك عبر التقدّم بطلب إلى وزارة الداخلية.

وبموجب هذه التسهيلات، يستطيع الحاصلون على الإقامة من اللبنانيين وأفراد أسرهم الاستفادة من مجموعة امتيازات، تشمل السماح لأبنائهم بالدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة، والسماح لهم بإدخال مركباتهم الخاصة، واستبدال رخصة القيادة اللبنانية السارية برخصة أردنية من فئة الخصوصي.

كما شمل القرار تسهيل تسجيل الشركات للمواطنين والمستثمرين اللبنانيين، باستثناء النشاطات والوظائف المغلقة، والسماح لهم بتسجيل شركات ضمن الغايات غير المقيّدة فقط، وممارسة الأعمال وفق القوانين والتعليمات السارية. وسيُسمح كذلك للمواطن أو المستثمر اللبناني وأفراد أسرته بالاشتراك في التأمين الصحي الحكومي، مع دفع رسوم غير الأردنيين.