الأردن: تراجع السياحة في شهرين وارتفاع الحوالات

انخفض الدخل السياحي في الأردن خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين بنسبة 3.2%، ليبلغ 1.2 مليار دولار، مقارنةً بارتفاع نسبته 16.3% إلى 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، فإن هذا التراجع يُعزى إلى انخفاض عدد السياح بنسبة 3.6%.

في المقابل، أظهرت البيانات ارتفاع الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية بنسبة 49.8%، والأميركية 13.4%، والآسيوية 9.6%. في حين سجّل الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين انخفاضاً بنسبة 9.6%، ومن العرب بنسبة 6.6%، ومن الجنسيات الأخرى بنسبة 8.7%، وفق البنك.

كما أظهرت البيانات انخفاض الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الشهرين الأولين من عام 2026 بنسبة 3.1%، ليصل إلى 332.2 مليون دولار. من جهة أخرى، أشار البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 11.9% خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، لتبلغ 373.6 مليون دولار. كما ارتفعت الحوالات الصادرة من المملكة بنسبة 13.3%، لتصل إلى 152.8 مليون دولار.

وبيّنت البيانات أن الإمارات تصدّرت الدول المرسلة للحوالات إلى الأردن بنسبة 22.6% من إجمالي الحوالات الواردة، تلتها السعودية بنسبة 19.6%، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 17.3%، وقطر بنسبة 9.1%، فيما شكّلت الدول الأخرى 31.4%. أما الحوالات الصادرة، فقد جاءت مصر في المرتبة الأولى بنسبة 38.2%، تلتها بنغلادش بنسبة 13.8%، ثم الفيليبين بنسبة 5.1%، بينما شكّلت الدول الأخرى 42.9% من إجمالي الحوالات الصادرة.

في المقابل، تعكس هذه المؤشرات تبايناً في أداء القطاعات الخارجية للاقتصاد الأردني، حيث يقابل تراجعَ الدخلِ السياحي تحسنٌ ملحوظ في تدفقات الحوالات، ما يخفف جزئياً من أثر الانخفاض في الإيرادات السياحية، ويؤكد استمرار اعتماد الاقتصاد على مصادر دخل متعددة في مواجهة التقلبات.