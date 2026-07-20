الأردن: تراجع إيرادات السياحة وارتفاع تحويلات المغتربين

- شهد القطاع السياحي في الأردن تراجعاً بنسبة 5.3% في النصف الأول من عام 2026، حيث انخفضت إيرادات الأسواق السياحية الرئيسة باستثناء السوق العربية، بينما ارتفع الدخل السياحي من الزوار العرب بنسبة 6.5%. - ارتفعت تحويلات العمالة الأردنية في الخارج بنسبة 14.5% لتصل إلى 2.062 مليار دولار، مع تصدر الإمارات والولايات المتحدة والسعودية قائمة الدول المصدرة للحوالات. - انخفض الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين في الخارج بنسبة 9.4% خلال النصف الأول من العام، ليصل إلى 906.1 ملايين دولار.

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني اليوم الاثنين، تراجعاً في أداء القطاع السياحي في الأردن خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت واصلت حوالات العمالة الأردنية في الخارج تحقيق النمو، كما ارتفعت تحويلات العمالة الوافدة في المملكة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي أدت إلى انخفاض إيرادات السياحة من الأسواق الرئيسية باستثناء السوق العربية؟ ما هي أبرز الدول التي شكلت مصدراً للحوالات الواردة إلى الأردن؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض الدخل السياحي خلال النصف الأول من العام بنسبة 5.3% ليصل إلى 3.5 مليارات دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، رغم ارتفاعه خلال شهر يونيو/حزيران بنسبة 7.0% ليصل إلى 685 مليون دولار، في مؤشر على تحسن النشاط السياحي مع بداية موسم الصيف.

ويعكس تراجع الدخل السياحي خلال الأشهر الستة الأولى انخفاض إيرادات مختلف الأسواق السياحية الرئيسة، باستثناء السوق العربية، إذ انخفضت الإيرادات المتأتية من الأردنيين المغتربين بنسبة 12.1%، ومن السياح الأميركيين بنسبة 25.6%، والأوروبيين بنسبة 28.2%، والجنسيات الآسيوية بنسبة 3.5%، والجنسيات الأخرى بنسبة 40.6%، بينما ارتفع الدخل السياحي المتأتي من الزوار العرب بنسبة 6.5%.

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وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجع الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين في الخارج، إذ انخفض خلال شهر يونيو/حزيران بنسبة 6.7% ليبلغ 182.4 مليون دولار، كما تراجع خلال النصف الأول من العام بنسبة 9.4% إلى 906.1 ملايين دولار.

ارتفاع تحويلات الأردنيين في الخارج

من جهة أخرى، سجلت حوالات العمالة الأردنية في الخارج نمواً لافتاً، إذ ارتفع إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، ليبلغ 2.062 مليار دولار، فيما ارتفعت الحوالات الصادرة بنسبة 15% لتصل إلى 806.7 ملايين دولار. وأظهرت البيانات أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى مصدراً للحوالات الواردة إلى الأردن بحصة بلغت 21.9% من الإجمالي، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 19.9%، ثم السعودية بنسبة 17.9%، وقطر بنسبة 9.5%، والكويت بنسبة 5.4%، فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 25.4% على بقية دول العالم.

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أما الحوالات الصادرة عن المملكة، فاستحوذت مصر على الحصة الأكبر منها بنسبة 41.1%، تلتها بنغلادش بنسبة 11.8%، ثم الفيليبين بنسبة 4.9%، وفلسطين بنسبة 4.1%، بينما شكلت الدول الأخرى ما نسبته 38.1% من إجمالي الحوالات الصادرة.