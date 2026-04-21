الأردن: انخفاض الدخل السياحي وارتفاع حوالات المغتربين

انخفض الدخل السياحي الأردني خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 3.8%، ليبلغ 1.65 مليار دولار، وذلك مقارنة بارتفاع نسبته 8.9% خلال الربع ذاته من عام 2025، حيث بلغ 1.72 مليار دولار. وتُظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الدخل السياحي خلال الربع الأول من عام 2026 من الجنسيات الأوروبية بنسبة 20.1%، والآسيوية بنسبة 4.7%، والأميركية بنسبة 1.2%، في حين تُظهر البيانات انخفاض الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 10.1%، والعرب بنسبة 2.2%، والجنسيات الأخرى بنسبة 24%.

وفي ما يتعلق بشهر مارس/آذار 2026، انخفض الدخل السياحي بنسبة 5.4% ليبلغ 410.0 ملايين دولار، ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض الدخل السياحي من جميع الجنسيات بنسبة 20.3%، باستثناء الجنسيات العربية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 12.1%. وعند مقارنة الدخل السياحي خلال شهر مارس/آذار 2026 مع شهر فبراير/شباط من العام نفسه، أظهرت البيانات تراجعاً بنسبة 23.2%.

كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين في الخارج خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 6.3%، ليبلغ 459.7 مليون دولار. وبناءً على ذلك، انخفض صافي الدخل السياحي خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 2.8%، ليبلغ 1.19 مليار دولار.

في غضون ذلك، أشارت بيانات البنك إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 12.7% خلال الشهرين الأولين من عام 2026، لتبلغ 740.1 مليون دولار، وارتفاع الحوالات الصادرة من المملكة بنسبة 11.9% لتبلغ 307.5 ملايين دولار.

وأظهرت البيانات أن الحوالات الواردة من الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 22.7%، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 19.0%، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 18.3%، تليها قطر بنسبة 9.0%. أما الحوالات الصادرة، فتبين أن مصر تمثل الوجهة الرئيسة للحوالات الصادرة من الأردن بنسبة 39.0%، تليها بنغلادش بنسبة 12.6%، ثم الفيليبين بنسبة 4.8%.