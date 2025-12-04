الأردن: استيراد الدجاج المجمد مستمرّ لتلبية احتياجات السوق

- استمرار استيراد الدجاج المجمد في الأردن: تواصل الأردن استيراد الدجاج المجمد لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة للمطاعم والمنشآت السياحية، مع مراعاة استقرار الأسعار وحماية المنتجين المحليين. - انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن: شهدت أسعار الدواجن في الأردن تراجعًا بنسبة 30-35% منذ يونيو، نتيجة زيادة الإنتاج المحلي ووفرة العرض، مما ساهم في استقرار الأسعار. - تحديات ومراقبة الاستيراد: دعا رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن لمراقبة سلاسل استيراد الدواجن، خاصة المعفاة من الرسوم، لضمان عدم تسربها للسوق المحلي بشكل غير مشروع.

كشف مسؤول حكومي أردني اليوم الخميس أن عمليات استيراد الدجاج المجمد من الخارج في الأردن مستمرة للسوق المحلي لتغطية احتياجات الطلب المحلي وخاصة لقطاعات المطاعم والمنشآت السياحية ونحوها. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن عمليات الاستيراد يتم ضبطها بالشكل الذي يوفر الكميات للسوق المحلي ومراعاة مصالح المنتجين المحليين من الدجاج وبما يحافظ على استقرار الأسعار وتفادي ارتفاعها بشكل غير مبرر. وأشار الى أن أسعار الدجاج في الأردن شهدت انخفاضا واضحا منذ عدة أشهر بسبب وفرة الكميات وارتفاع الإنتاج المحلي واستيراد المجمد الذي يذهب بغالبيته للمطاعم والمرافق السياحية ما يحدث توزانا في العرض والطلب واستقرار الأسعار.

وقال إن ارتفاعا في الطلب وبنسبة كبيرة يحدث في بعض الأوقات وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، ما يستدعي الإبقاء على عمليات الاستيراد لتغطية احتياجات المواطنين وعدم حدوث نقص فيها.

تراجع الأسعار

وقال رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن في الأردن فارس حمودة في تصريحات صحافية، إن أسعار الدواجن تشهد تراجعا كبيرا منذ يونيو/حزيران الماضي، حيث انخفضت بنحو 30 إلى 35% مقارنة بمستوياتها في العام الماضي. وبين أن الأسعار تراجعت من 1.1 دينار للكيلو الى 90 قرشا للدجاج الحي المباع من خلال ما يعرف بالنتافات فيما يباع الدجاج الطازج بما بين 1.30 و 1.50 دينار للكيلو غرام.

وأضاف حمودة أن الزيادة في العرض داخل السوق تُعد السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار، نتيجة اجتماع عدة عوامل أبرزها ارتفاع كميات إنتاج بيض التفريخ بنسبة 20 إلى 25% منذ عام 2024، الأمر الذي نتجت منه زيادة تربية الدواجن، كما ساهمت عمليات التربية وتحسن كفاءة التحويل منذ شهر حزيران في ارتفاع الكميات المنتَجة والمعروضة.

وذكر أن أسعار لحوم الدواجن تشهد انخفاضًا ملحوظًا على المستويين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي أدى إلى استيراد كميات جديدة في عام 2025 بتكلفة أقل مقارنة بعام 2024، ما ضغط على الأسعار محليًا، بالتزامن مع تراجع الطلب والقدرة الشرائية، وأدى الى ارتفاع الإنتاج في الدول المجاورة في تقليل طلبها على استيراد لحوم الدواجن وبيض التفريخ الأردنية. الى جانب أن انخفاض أسعار الأعلاف خلال العامين الماضيين كان له دور مباشر وكبير في زيادة الإنتاج.

ودعا حمودة لمراقبة سلاسل استيراد لحوم الدواجن وقنواته، خصوصا تلك المعفاة من الرسوم الجمركية والمخصصة للتصنيع بهدف تحقيق قيمة مضافة وإمكانية تسربها إلى السوق المحلي بشكل غير مشروع ومنافسة المنتج الوطني، ومن المهم ربط نظام الجمارك بنظام الفوترة لضمان تتبع لحوم الدواجن المخصصة للتصنيع ومنع تسربها للأسواق المحلية.

الإنتاج المحلي

ويغطي الإنتاج المحلي من الدجاج في الأردن حوالي 70% إلى 80% من احتياجات السوق المحلي، فيما يتم استيراد كميات من الدجاج المجمد من عدة أسواق لتغطية الاستهلاك، وخاصة في أوقات الذروة فترة الصيف والموسم السياحي وشهر رمضان المبارك. وقبل عامين، ارتفعت أسعار الدجاج في الأردن لمستويات قياسية بتجاوزها 2.8 دولار للكيلو للدجاج الحي وحوالي 4 دولارات للطازج المباع من خلال الملاحم والمحلات والأسواق التجارية، ما استدعى تدخل وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي حدّدت سقوفا سعرية للأسعار لمعالجة المغالاة فيها.