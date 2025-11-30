- بلغ معدل البطالة للأردنيين 21.4% في الربع الثالث من عام 2025، مع ارتفاع معدل البطالة بين الإناث إلى 33.9%، بينما كان المعدل الكلي للسكان 16.2%. - دخول الخريجين الجدد إلى سوق العمل أثر على معدلات البطالة، حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور الأردنيين 18%، وبين الفئة العمرية 24 سنة فأكثر 17.2% للأردنيين. - تفاوت توزيع قوة العمل حسب التعليم والجنس، حيث 50.6% من الإناث العاملات يحملن شهادة بكالوريوس فأعلى، و59.1% من المتعطلين الأردنيين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.

أعلنت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، اليوم الأحد، أن معدل البطالة للأردنيين بلغ 21.4% خلال الربع الثالث من عام 2025 بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2024؛ إذ بلغ حينها 21.5%، وبارتفاع مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2025، حيث كان 21.3%، وذلك لارتفاع معدل البطالة بين الإناث الأردنيات إلى 33.9% خلال الربع الثالث من عام 2025، بارتفاع مقداره 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، وبارتفاع مقداره 1.1 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه.

وتزامن الربع الثالث مع دخول الخريجين إلى فئة الباحثين عن عمل مع إنهاء عامهم الدراسي بداية النصف الثاني من العام، كما بلغ معدل البطالة بين السكان غير الأردنيين 9.2% خلال الربع الثالث من عام 2025. وبلغ معدل البطالة الكلي للسكان (أردنيين وغير أردنيين) بحسب بيانات صادر عن الدائرة، 16.2% خلال الربع الثالث من عام 2025 بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2024، والذي بلغ آنذاك 16.3%، وبانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2025.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة إن معدل البطالة بين الذكور الأردنيين بلغ 18% خلال الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، وبانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه، وانخفض معدل البطالة للأردنيين 1.7 نقطة مئوية خلال الأعوام الثلاث الماضية (مقارنة مع الربع نفسه من عام 2022)، وانخفضت بطالة الذكور الأردنيين 4.4 نقاط مئوية منذ عام 2021.

كما بلغ معدل البطالة للأردنيين خلال الربع الثالث من عام 2025 للفئة العمرية 24 سنة فأكثر 17.2% منها 13.5% للذكور و30.1% للإناث، وبلغ معدل البطالة لغير الأردنيين للفئة العمرية 24 فأكثر 7.1% منها 6.4% للذكور و11.5% للإناث. وأشارت الهيئة إلى أن معدل البطالة بين السكان الذكور (أردنيين وغير أردنيين) بلغ 13.6% خلال الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض مقداره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع نفسه من عام 2024، وبانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2025، وهو أقل معدل منذ عام 2017.

وبيّنت دائرة الإحصاءات أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للسكان (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) بلغ 40.5% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة مع 41.6% في الربع الثالث من عام 2024، فيما أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث إن 50.6% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 15.7% بين الذكور.

وأشارت النتائج إلى أن 52.1% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 23.1% بين الإناث، كما بلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في هذا القطاع 21.9%، وبلغت نسبة العاملات في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في هذا القطاع 21.9%. وأشارت النتائج إلى أن 59.1% من إجمالي المتعطلين الأردنيين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و40.3% كانت مؤهلاتهم أقل من الثانوي.

يشار إلى أن مسح قوة العمل يشتمل على عينة بلغ حجمها 16560 أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات، كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة، ويقدم بيانات تعكس واقع الربع الثالث كاملاً، ويجري سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة ليوم المقابلة بحسب التوصيات الدولية المعتمدة في المملكة.