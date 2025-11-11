الأردن: ارتفاع التضخم 1.87% حتى نهاية أكتوبر

- ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الأردن بنسبة 1.87% للأشهر العشرة الأولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، مع زيادة شهرية بنسبة 2.0% في أكتوبر. - شهدت مجموعات الأمتعة الشخصية، والتبغ والسجائر، والشاي والبن والكاكاو، والفواكه والمكسرات زيادات ملحوظة، بينما انخفضت أسعار الخضروات والبقوليات والأدوات المنزلية. - ساهمت مجموعات الأمتعة الشخصية، والشاي والبن والكاكاو، والفواكه والمكسرات في ارتفاع التضخم الشهري، بينما ساهمت اللحوم والدواجن والأدوات المنزلية في تقليل الارتفاع.

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن بنسبة 1.87% للأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024، بحسب التقرير الشهري الصادر اليوم الثلاثاء عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع الرقم القياسي بنسبة 2.0% لشهر أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07% (أقل من نقطة مئوية واحدة) لشهر أكتوبر مقارنةً مع شهر سبتمبر/أيلول الذي سبقه.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من عام 2025 ما مقداره 112.64 مقابل 110.58 لنفس الفترة من عام 2024. أما على المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر ما مقداره 112.82 مقابل 110.61 لنفس الشهر من عام 2024، ومقابل 112.74 للشهر الذي سبقه من نفس العام.

وحسب المجموعات السلعية للأشهر العشرة الأولى من عام 2025 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 22.16%، والتبغ والسجائر بنسبة 11.13%، والشاي والبن والكاكاو بنسبة 9.59%، والفواكه والمكسرات بنسبة 8.96%، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بنسبة 4.94%. في حين انخفض الرقم القياسي لمجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 2.90%، والأدوات المنزلية بنسبة (2.87%)، والأثاث والسجاد والمفارش بنسبة (2.24%)، والأجهزة المنزلية بنسبة (1.68%).

المساهمات في التضخم الشهري

وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 بشكل رئيسي مجموعة الأمتعة الشخصية، و"الشاي والبن والكاكاو"، والفواكه والمكسرات، والزيوت والدهون. في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن، والأدوات المنزلية، والأجهزة المنزلية، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة. يذكر أن احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) يعتمد على سلة مواد استهلاكية تضم (850) سلعة منها (325) سلعة غذائية و(525) سلعة غير غذائية.