الأردن: ارتفاع التضخم إلى 2.49% خلال إبريل

- أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ارتفاع معدل التضخم في الأردن بنسبة 2.49% في إبريل مقارنة بالعام الماضي، مع زيادة شهرية بنسبة 0.70% عن مارس، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية. - سجلت مجموعات "الأمتعة الشخصية" و"الزيوت والدهون" و"الخضراوات" زيادات ملحوظة في الأسعار، بينما شهدت "الأجهزة المنزلية" و"المشروبات" و"الفواكه" تراجعاً في الأسعار. - ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.50% في مارس مقارنة بفبراير، وبنسبة 1.10% مقارنة بالعام الماضي، مع زيادة تراكمية بنسبة 0.33% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم في الأردن خلال شهر إبريل/نيسان الماضي بنسبة 2.49% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما سجل ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.70% مقارنة مع مارس/آذار الماضي، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط السعرية بوتيرة معتدلة.

ووفق التقرير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، بلغ معدل التضخم التراكمي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 1.65%، مقارنة مع 1.97% للفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس تراكمي.

وعلى مستوى المجموعات السلعية، جاء الارتفاع السنوي في أسعار المستهلك خلال إبريل مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 23.64%، تلتها مجموعة "الزيوت والدهون" بنسبة 15.26%، ثم "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 7.40%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة "الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 7.25%، و"التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى" بنسبة 4.71%، ما يعكس استمرار تأثير ارتفاع تكاليف بعض السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية.

في المقابل، سجلت عدة مجموعات سلعية تراجعاً في الأسعار، أبرزها "الأجهزة المنزلية" بنسبة 2.95%، و"المشروبات والمرطبات" بنسبة 2.09%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 1.53%، إضافة إلى انخفاض "خدمات صيانة المسكن" بنسبة 1.09%.

أما على صعيد التضخم التراكمي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، فقد أظهرت البيانات ارتفاع الرقم القياسي لمجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 34.06%، و"الزيوت والدهون" بنسبة 14.39%، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 10.74%، إلى جانب ارتفاع مجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 4.73%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 3.99%.

وفي المقابل، سجلت مجموعات "اللحوم والدواجن"، و"الأجهزة المنزلية"، و"الوقود والإنارة"، و"المشروبات والمرطبات" تراجعاً بنسب بلغت 4.85%، و3.04%، و1.11%، و1.11% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جهة أخرى، أصدرت الدائرة اليوم أيضاً تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي، الذي أظهر ارتفاعاً في كميات الإنتاج الصناعي خلال مارس/آذار الماضي بنسبة 2.50%، مقارنة مع فبراير/شباط السابق، وارتفاعاً بنسبة 1.10% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

كما ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.