- أقرت الحكومة الأردنية موازنة 2026 مبكراً، متضمنة خططاً لتخفيض الدين العام والعجز المالي، مع استهداف نمو اقتصادي رغم التحديات. - تضمنت الموازنة زيادة في الإيرادات والنفقات، مع تخصيص مبالغ لمشاريع تنموية مثل رؤية التحديث الاقتصادي ومشروع الناقل الوطني للمياه، ودعم القوات المسلحة وتطوير البلديات. - أكد وزير المالية على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع استراتيجية بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، لتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، مع استقرار الاقتصاد ونمو الناتج المحلي.

تنجح الحكومة الأردنية في إقرار موازنة الدولة في وقت مبكر وقبل حلول العام المقبل، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بعد أن كانت تتأخر عادة شهرين أو ثلاثة، ما كان يعرقل عمليات الإنفاق وإنجاز المشاريع ذات الأولوية. وكان الصرف يجري حينها بموجب استثناءات محدّدة تقتصر على النفقات الجارية، ولا سيّما رواتب الموظفين والخدمات الأساسية المرتبطة بالصحة والتعليم، الأمر الذي كان يؤخر تنفيذ المشاريع ويبطئ وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.

وينتظر أن يصادق الملك على موازنة العام المقبل 2026، بعد إقرارها من البرلمان بشقيه، مجلسَي النواب والأعيان، كما وردت من الحكومة، متضمنة بنود الإيرادات والنفقات والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في قطاعات عدّة، إضافة إلى خطة تخفيض الدين العام والعجز المالي، واستهداف نسب جديدة من النمو الاقتصادي، رغم اضطرابات المنطقة والضغوط على المالية العامة والبنى التحتية.

وتوقعت الحكومة انخفاضَ مقدار ونسبة العجز الكلي في موازنة 2026 إلى نحو 2125 مليون دينار (حوالى 3 مليارات دولار)، أي ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المقدر لعام 2025، الذي بلغ 2258 مليون دينار أو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي (علماً بأن الدينار يساوي 1.41 دولار).

وأظهرت موازنة 2026 ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10.196 ملايين دينار، نتيجة زيادة النمو الاقتصادي، مع الإشارة إلى إعادة تقدير إيرادات عام 2025 بانخفاض قدره 200 مليون دينار، بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية والحرب الإيرانية – الإسرائيلية، كما ارتفعت النفقات الجارية إلى 11.456 مليون دينار، لتغطية النمو في النفقات التشغيلية والرواتب والأجور، وكلف الشواغر الجديدة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية، إلى جانب الاستمرار في توفير المخصصات اللازمة لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

في المقابل، ارتفعت النفقات الرأسمالية في مشروع موازنة 2026 إلى 1600 مليون دينار، مقارنة بإعادة التقدير البالغة 1370 مليون دينار، لتمويل مشاريع تنموية ذات أهمية وطنية، من بينها: مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بقيمة 396 مليون دينار، ومشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 60 مليون دينار، والتنقيب عن غاز الريشة بقيمة 35 مليون دينار، إضافة إلى رفع دعم تنمية وتطوير البلديات إلى 210 ملايين دينار بدلاً من 180 مليوناً.

في السياق، الخبير الاقتصادي منير أبو دية قال لـ"العربي الجديد" إن إصدار الموازنة في وقت مبكر هذا العام يُعد إنجازاً للحكومة، التي تواصل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ومستهدفاتها المتعلقة بزيادة النمو، والحد من الفقر والبطالة، وتحفيز الاستثمارات. وأشار إلى أن ذلك يتيح مساحة زمنية كافية لتنفيذ ما ورد في الموازنة من خطط وبرامج ومشاريع منذ الشهر الأول من العام المقبل.

وأضاف أن بإمكان الحكومة المباشرة فور مصادقة الملك على الموازنة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في قطاعات عدّة، وهي الجانب الأهم لما ينتج عنها من تنشيط لبيئة الأعمال، وتحريك الوضع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والحد من البطالة، إلى جانب إنجاز مشروعات ذات أولوية يحتاجها الاقتصاد والمواطنون. وأوضح أن تسريع إنجاز المشاريع الرأسمالية يعكس التزاماً حكومياً بتنفيذ هذه المشاريع مبكراً، ما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي العام، ويشعر به المواطن من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات، وتوفير فرص العمل، وتحريك مختلف القطاعات المرتبطة بتلك المشاريع على نحوٍ مباشر أو غير مباشر.

من جهته، قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، أمس الخميس، خلال مناقشة مجلس الأعيان الشق الثاني من الموازنة، إنّ أولوية الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 تتمثل في ترجمة المشاريع المرتبطة بالمرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع ملموس يشعر المواطنون بنتائجه وآثاره، وذلك من خلال المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي سيجري البدء بتنفيذها مطلع العام المقبل، وأضاف أن الحكومة حرصت على توفير المخصّصات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن يجري إنجازها واستكمالها خلال الأعوام 2028 – 2030.

وبحسب الشبلي، تتضمن المشاريع الاستراتيجية الكبرى مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة حديد العقبة – الشيدية / معان – غور الصافي، وخط غاز الريشة، إلى جانب مشاريع في قطاعات النقل العام والصحة والطاقة والبنى التحتية، وتصل قيمتها الاستثمارية إلى أكثر من 10 مليارات دولار، معظمها استثمارات خارجية. وأشار إلى تخصيص نحو 250 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني خلال الأعوام 2025 – 2028، إلى جانب اتخاذ حزمة من القرارات لتسريع تنفيذ المشروع، شملت منح الحوافز والإعفاءات والتسهيلات الضرورية.

كما جرى تخصيص نحو 100 مليون دينار للأعوام الثلاثة المقبلة لمشروع غاز الريشة، وتسعى الحكومة إلى إنجاز المراحل النهائية من توقيع الاتفاقيات والإغلاق المالي وطرح عطاءات الجزء الأكبر من هذه المشاريع خلال العام المقبل. وبلغت مخصّصات المشاريع الرأسمالية نحو 1.6 مليار دينار، والتي من المتوقع أن يكون لها أثر تحفيزي على مختلف القطاعات الاقتصادية، منها قرابة 400 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

كما سيجري تنفيذ مشاريع كبيرة في قطاعَي الصحة والتعليم، تشمل إقامة 191 مشروعاً لوزارة التربية والتعليم، منها 71 مشروعاً لإنشاء مدارس جديدة في مختلف محافظات المملكة. وجرى تخصيص 71 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية في قطاع الصحة، لإنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة، وتوسعة أخرى قائمة، علماً بأنه جرى البدء بتنفيذ أول مستشفى بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو مستشفى مأدبا الحكومي، الذي سيكون نموذجاً لمشاريع مستقبلية مماثلة.

وبيّن الشبلي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق نمواً بنحو 2.7% و2.8% في الربعَين الأول والثاني من عام 2025 على التوالي، وهو الأعلى منذ عامين. كما أسهمت السياسة النقدية المتوازنة في تعزيز استقرار سعر صرف الدينار وخلق بيئة أسعار معتدلة، حالت دون تراجع القوة الشرائية، مع إبقاء معدل التضخم عند أدنى المستويات في المنطقة، في حين سجلت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية مستويات قياسية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.

وقالت الحكومة إن إجمالي الدين العام سيشهد تراجعاً تدريجياً، إذ يُتوقع أن تبلغ نسبة الدين بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 83.4% في عام 2025، أو 108.3% من الناتج المحلي الإجمالي في حال احتساب ما يحمله الصندوق.