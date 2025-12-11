الأردن: إجراءات لضمان توافر السلع أثناء المنخفض الجوي

- أعلنت السلطات الأردنية رفع جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة، مع تعزيز البنى التحتية وتوفير السلع الأساسية، وضمان استمرارية عمل محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز. - وزارة الصناعة والتجارة والتموين أكدت توفير كميات إضافية من الطحين المدعوم للمخابز، مع استمرار الرقابة على الأسواق لضمان تلبية الطلب المتزايد على السلع التموينية والمحروقات. - شركات المحروقات رفعت جاهزيتها لتوفير الديزل في جميع المناطق، بينما توعدت وزارة الإدارة المحلية بمحاسبة البلديات في حال التقصير، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار في عدة مناطق.

أعلنت السلطات الأردنية رفع جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية السائدة في المنطقة، والمتوقع أن تتعمق خلال ساعات الليلة المقبلة. والى جانب الاستعدادات الخاصة بالبنى التحتية وإدامة عملها، أعلنت الجهات المعنية بالأسواق وتوفير السلع الغذائية، وخاصة الأساسية منها، ومحطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز، اتخاذها الإجراءات اللازمة التي تضمن تلبية احتياجات المواطنين والتعامل مع الظروف الجوية السائدة.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الخميس، في ردها على أسئلة لـ"العربي الجديد"، إنها وفرت كميات إضافية من الطحين المدعوم للمخابز للاستمرار في عملها أثناء الأحوال الجوية، والتي يتوقع أن تزداد حدتها من حيث اشتداد الهطول المطري وسرعة الرياح، ما يرفع الطلب على المخابز ومحطات المحروقات والغاز المنزلي والسلع الغذائية.

وأضافت الوزارة أن عمليات الرقابة على الأسواق من قبلها مستمرة في هذه الظروف للتأكد من وفرة السلع والتنسيق مع الجهات المعنية لأجل مواجهة الطلب المرتفع على السلع التموينية والمحروقات، مشيرة إلى أنه سيتم التدخل مباشرة لمعالجة أي نقص أو إشكالية في تزويد السلع أثناء المنخفض الجوي.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أنه لا يسمح بارتكاب مخالفات تؤثر على مجريات السوق، وخاصة في ظروف كهذه، حيث يتضمن قانون الصناعة والتجارة عقوبات مالية وأحكاماً بالحبس بحق المخالفين. وأعلنت شركات محروقات جاهزيتها الكاملة لتوفير الديزل في جميع مناطق المملكة خلال الظروف الجوية السائدة، وأنها رفعت مستوى الاستعداد لدى فرق العمليات وتوصيل المحروقات للمنازل والشركات من خلال أسطول وكادر متخصص ومؤهل يضم أكثر من 350 صهريجا لتوزيع المحروقات، وخاصة مادة السولار والكاز، في أقصى الظروف الجوية لضمان استمرارية الخدمة دون تأخير. وشهد الطلب على السولار والكاز والغاز ارتفاع كبيرا منذ يوم أمس استعدادا للمنخفض الجوي وبرودة الطقس.

وتوعّدت وزارة الإدارة المحلية البلديات في مختلف المناطق بالمحاسبة في حال التقصير في التعامل مع الظروف الجوية المتوقعة، بما يضمن إدامة الحياة العامة وحماية المواطنين. وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية رائد آل خطاب إن تعمق المنخفض الحالي ناتج عن اندفاع كتلة هوائية باردة ورطبة في الطبقات العليا والمتوسطة من الغلاف الجوي نحو شرق المتوسط، بالتزامن مع وجود امتداد لمنخفض سطحي فوق المنطقة.

وأضاف آل خطاب أن ذلك أدى إلى زيادة الاضطراب الجوي ورفع فعالية المنخفض وانخفاض قيم الضغط الجوي في مركزه، وبالتالي، ومع عبور الكتلة الهوائية الباردة للمملكة، تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح مقارنة بالأيام الماضية، لتصل إلى مستويات أقل من معدلاتها العامة، وتوقع أن تشمل الهطولات المطرية خلال الفترة المقبلة عدة مناطق في المملكة، مع تركيز واضح على المناطق الوسطى والجنوبية الغربية والشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، بينما تكون فرص هطول الأمطار ضعيفة في العقبة.