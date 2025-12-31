الأردنيون يستقبلون 2026 بخفض أسعار المحروقات ونمو الاقتصاد

- اتخذت الحكومة الأردنية قرارات اقتصادية إيجابية في 2026 بتخفيض أسعار المشتقات النفطية استجابة لانخفاض الأسعار العالمية ومطالبات المواطنين، حيث تم تخفيض أسعار الكاز والبنزين والسولار، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي دون تغيير. - جاءت هذه القرارات بعد مطالبات من أعضاء مجلس النواب، مثل النائب رانيا أبو رمان، لتخفيف الأعباء المعيشية وحماية المواطنين من حوادث الاختناق بسبب وسائل التدفئة غير الآمنة. - أعلنت الحكومة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في الربع الثالث من 2025، بفضل مساهمات قطاعات التعدين والزراعة والصناعة التحويلية، مما يعكس استقراراً ونمواً تدريجياً في الاقتصاد الأردني.

يودّع الأردنيون العام 2025 ويستقبلون العام الجديد 2026 بقرارات ومؤشرات اقتصادية إيجابية، بخلاف السنوات السابقة التي كانت تشهد وقعاً لارتفاعات أسعار المحروقات وبعض المواد. وقد قررت الحكومة الأردنية، الأربعاء، ومن خلال لجنة تسعير المشتقات النفطية، تخفيض أسعار المشتقات النفطية وسعر بيع الكاز اعتباراً من الخميس، الأول من يناير/ كانون الثاني 2026.

وقد تم تخفيض أسعار مادة الكاز بتوجيهات مباشرة من الحكومة للجنة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في فصل الشتاء، وخاصة بعد مطالبات من قبل أعضاء في مجلس النواب، في أعقاب حوادث الاختناق الناتجة عن استخدام مدافئ من النوع الرخيص، وما يُعرف بـ"الشموسة". وتم تخفيض سعر الكاز ليصبح 590 فلساً للتر بدلاً من 620 فلساً. وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على كافة المحروقات تبيّن للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار 20 فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار 25 فلساً/لتر، وانخفاض سعر السولار بمقدار 60 فلساً/لتر. (الدينار الأردني= 1.41 دولار).

وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 830 فلساً/لتر بدلاً من 850 فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1055 فلساً/لتر بدلاً من 1080 فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع السولار ليصبح 645 فلساً/لتر بدلاً من 705 فلوس/لتر. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي زنة 12.5 كيلوغراماً من دون تغيير عند سبعة دنانير للأسطوانة.

وفي هذا الصدد، قال الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل لـ"العربي الجديد" إن "قرار تخفيض بعض أصناف المحروقات للشهر المقبل جاء لسببين: الأول انخفاض الأسعار عالمياً، والثاني استجابة الحكومة لمطالب تخفيض أسعار مادة الكاز التي تستخدم من قبل شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في فصل الشتاء". وأضاف أن تخفيض الأسعار يبعث على الاطمئنان لدى المواطنين، وخاصة مع استقبال العام الجديد، وبالتزامن مع المؤشرات الإيجابية لنمو العديد من القطاعات الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو جيدة قياساً إلى حجم التحديات التي واجهت الاقتصاد الأردني خلال السنوات القليلة الماضية.

وكانت النائب في مجلس النواب الأردني رانيا أبو رمان قد وجّهت كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء، دعت فيه إلى دراسة تخفيض أسعار مادة الكاز لفترة محدودة، في ظل تزايد الأعباء المعيشية على المواطنين، ولا سيما مع حلول فصل الشتاء. وأكدت أبو رمان أن الحادثة الأخيرة المرتبطة باستخدام وسائل التدفئة أعادت تسليط الضوء على الحاجة الماسة لإجراءات تخفف الضغوط اليومية، مقترحة أن يكون التخفيض لمدة شهر واحد على الأقل، أو شهرين إن أمكن، بما يتيح للمواطنين التعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأشارت إلى أن أي تخفيض على أسعار الكاز من شأنه أن يخفف الأعباء فوراً، ويعكس حرص الحكومة على حماية أرواح المواطنين وسلامتهم، إضافة إلى توجيه رسالة واضحة بتفهم الظروف المعيشية الصعبة والاستجابة لها، خصوصاً في الحالات الطارئة. وأكدت أهمية الإسراع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية من شأنها التخفيف عن المواطنين في أسرع وقت ممكن. وطالبت حماية المستهلك بتخفيض أسعار المحروقات (الكاز والسولار) بنسب ملموسة، وعدم الالتزام بالنسب العالمية التي يتحدث عنها بعض خبراء الطاقة، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أغلب المواطنين.

وقال رئيس حماية المستهلك محمد عبيدات، في تصريح صحافي، إنه يتوجب تخفيض أسعار الكاز بنسب ملموسة ما بين 15% و20% حتى يستطيع المواطنون من كافة الطبقات شراء مادة الكاز، التي تُعد ضرورية جداً ولا يمكن الاستغناء عنها، خاصة لدى الطبقة الفقيرة، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض وباتت الظروف الاقتصادية صعبة جداً على غالبية المواطنين. وأضاف أن الإجراء الذي تقوم به الحكومة سنوياً مع دخول فصل الشتاء، والمتمثل في صرف معونة الشتاء النقدية للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، لا يكفي، كون المبالغ المدفوعة والموزعة على هذه الأسر باتت لا تسد احتياجاتها لشراء مادة الكاز إلا لأسبوع واحد، وربما أقل من ذلك، بسبب ارتفاع سعر بيع هذه المادة الضرورية في فصل الشتاء.

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة مساء الأربعاء، أيضاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.8% مقارنةً مع الربع الثالث من عام 2024، والذي بلغ آنذاك 2.5%، بارتفاع بلغ 12% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024. وأظهرت التقديرات الأولية أداءً اقتصادياً تميز بالاستقرار والنمو المتصاعد تدريجياً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 2.8%، وقد تحقق هذا الارتفاع رغم الظروف الإقليمية، ومنها الحرب على غزة والحرب الإسرائيلية–الإيرانية التي شهدتها المنطقة خلال هذا العام.

وعلى المستوى القطاعي، أظهرت التقديرات الأولية أن أهم الأنشطة الاقتصادية التي حققت أعلى معدلات نمو خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024 تمثلت في قطاع التعدين واستغلال المحاجر، الذي كان القطاع الأعلى نمواً بنسبة بلغت 7.4%، تلاه قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 6.3%، ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة بلغت 5.1%، ثم قطاع إمدادات الكهرباء بنسبة بلغت 4.6%، ثم قطاع النقل والتخزين بنسبة بلغت 4%.

وفي ما يخص مساهمة القطاعات في النمو الكلي المتحقق، سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى مساهمة بلغت 0.89 نقطة مئوية، تلاه قطاع الزراعة بمساهمة مقدارها 0.27 نقطة مئوية، ثم قطاع التعدين واستغلال المحاجر بمساهمة مقدارها 0.23 نقطة مئوية من إجمالي النمو الكلي المتحقق. أما في ما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي، فأظهرت التقديرات الأولية أن الأنشطة الاقتصادية التي حققت أعلى نسب في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2025، والبالغ 11,137 مليون دينار، توزعت على القطاعات الاقتصادية، حيث احتل المرتبة الأولى قطاع الصناعة التحويلية بنسبة مساهمة بلغت 17.7%، تلاه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة بلغت 11.7%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت 11.3%، ويليه قطاع الإدارة العامة والدفاع الذي أسهم بنسبة بلغت 8.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.