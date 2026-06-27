الأرجنتين تستعد لإطلاق برنامج للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار

- الأرجنتين تطلق برنامجًا لمنح الجنسية للأجانب مقابل تبرع غير قابل للاسترداد بقيمة 500 ألف دولار أو شراء سندات سيادية بدون فوائد بقيمة مليون دولار، بهدف تشجيع الاستثمار. - تواجه الحكومة أزمة في النقد الأجنبي وتسعى لتأمين تمويل مدعوم من مؤسسات متعددة الأطراف، حيث أجازت اقتراض نحو 5 مليارات دولار لتخفيف تكاليف تمويل الخزانة الوطنية. - تتجنب الأرجنتين اللجوء إلى الأسواق الدولية بسبب ارتفاع تكاليف السندات، وتعتمد على مصادر بديلة مثل السندات المحلية المقومة بالدولار وعمليات شراء العملات الأجنبية.

تستعد الأرجنتين لإطلاق برنامج لمنح الجنسية للأجانب بهدف تشجيع الاستثمار هذا العام، طبقاً لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز نقلاً عن مصدرين لم يتم الكشف عن هويتيهما، مطلعين على الوضع. ووفقاً للبرنامج، تعرض الأرجنتين منح الجنسية مقابل تبرع غير قابل للاسترداد بقيمة حوالي 500 ألف دولار أو شراء سندات سيادية بدون فوائد بقيمة حوالي مليون دولار، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء، اليوم السبت.

وستخضع التفاصيل لتغييرات مع إنهاء السلطات خططها. وأضافت الصحيفة أن وزارة الاقتصاد الأرجنتينية التي تشرف على الخطط رفضت التعليق. وتواجه الحكومة أزمة في النقد الأجنبي، وأجازت الأسبوع الماضي، اقتراض نحو 5 مليارات دولار في إطار سعيها لتأمين تمويل مدعوم من مؤسسات متعددة الأطراف قبل سداد ديونها المرتقبة. ويهدف المرسوم إلى "خفض تكاليف تمويل الخزانة الوطنية" من خلال قروض مقومة بالدولار تُمنح من مؤسسات مالية معترف بها دولياً، مدعومة بضمانات جزئية من جهات إقراض متعددة الأطراف.

ويُعد تأمين التمويل أمراً بالغ الأهمية للأرجنتين في ظلّ مواجهة سداد سندات في السنوات المقبلة، وأقربها سداد سندات بقيمة 4.5 مليارات دولار تقريباً الشهر المقبل. ومن المتوقع أن تتجاوز خدمة الدين بالعملات الأجنبية للبلاد 20 مليار دولار سنوياً العام المقبل.

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وتتجنب الحكومة اللجوء إلى الأسواق الدولية لتوفير الدولار لارتفاع تكاليف السندات، واعتمدت حتى الآن على مصادر بديلة مثل السندات المحلية المقومة بالدولار، وعمليات شراء العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي، وعملية التمويل المزمعة بدعم من مؤسسات متعددة الأطراف.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)