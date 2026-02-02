الأتراك يترقبون بيانات التضخم غداً.. ماذا يتوقع الخبراء؟

- يترقب الأتراك إعلان معهد الإحصاء التركي عن نسبة التضخم لشهر يناير 2026، حيث شهدت الأشهر الأخيرة من عام 2025 تحسناً في معدلات التضخم، مما يعكس تباطؤاً مستمراً للشهر الثالث على التوالي. - يتوقع الاقتصاديون ارتفاع نسبة التضخم بنسبة 2 إلى 3% بسبب تراجع سعر صرف الليرة وزيادة المعروض النقدي، مما سيؤثر على زيادات الإيجارات والرسوم والضرائب، ويعتبر مؤشراً رئيسياً لمسار الاقتصاد التركي في عام 2026. - تعاني الأسواق التركية من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، حيث ارتفع معدل التضخم الشهري في أسعار الغذاء إلى 5.17% في يناير، وارتفع خط الفقر إلى 98,864 ليرة تركية، مما يزيد من أعباء المعيشة على الأسر.

يترقّب الأتراك، على اختلاف شرائحهم، ما سيعلنه غداً الثلاثاء معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، في أول وأهم البيانات الاقتصادية للعام الجديد، والمتعلّقة بنسبة التضخم لشهر يناير/ كانون الثاني، والتي ستتحدد على أساسها الأسعار وملامح تكاليف المعيشة خلال عام 2026. ويأتي هذا الإعلان بعد أن حقق الربع الأخير من العام الماضي تحسناً متواصلاً، إذ تراجع التضخم في ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 39.9% مقارنة بـ31.1% في نوفمبر/تشرين الثاني، ليستمر تباطؤ التضخم للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أربع سنوات.

وفي السياق، يتوقع الاقتصادي التركي أوزجان أويصال أن تكون نسبة التضخم مرتفعة بنحو 2 إلى 3% مقارنة بالشهر السابق، في ظل استمرار تراجع سعر صرف الليرة التركية، التي سجلت اليوم الاثنين أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 43.5 ليرة للدولار، بعد أن فقدت أكثر من 21% من قيمتها خلال العام الماضي. ويعزو أويصال توقعاته إلى صرف أول أجر بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، ما يزيد من المعروض النقدي بالليرة التركية، ويؤثر في سعر الصرف وأسعار السلع ومستويات التضخم. كذلك يشير إلى أن نسبة التضخم التي ستُعلن غداً ستكون عاملاً حاسماً في تحديد زيادات إيجارات المنازل، وقد تنعكس أيضاً على الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة، ما يجعلها مؤشراً رئيسياً لمسار الاقتصاد التركي خلال عام 2026.

ويضيف الاقتصادي التركي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع التضخم بأكثر من 2%، غير أن هذه التقديرات تبقى مفتوحةً على احتمالات أخرى، إذ ليس مستبعداً أن تستقر النسبة أو حتى تتراجع، وفي هذه الحالة قد تنعكس النتائج إيجاباً على تسعير المنتجات وسعر الصرف والدولار والذهب، وكذلك على أداء الأسواق المالية. وربما يدفع ذلك المصرف المركزي إلى مواصلة سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، في حين أن ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى تأجيل أي تخفيض جديد والاستمرار بسياسة التشدد النقدي.

وكان المصرف المركزي التركي قد خفّض أسعار الفائدة في يناير/كانون الثاني الماضي للمرة الخامسة على التوالي، مواصلاً سياسة التيسير التي بدأها منتصف العام الماضي، لينخفض سعر الفائدة من 47.5% مطلع 2025 إلى 37% حاليًا. وفي المقابل، تعاني الأسواق من موجات متكررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الخبز والألبان والزيوت والخضراوات، إضافة إلى زيادات في أسعار الوقود، ما دفع العديد من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية.

ووفق رصد "العربي الجديد"، بلغ سعر كيلو الأرز 110 ليرات، والبندورة 120 ليرة، والخيار 160 ليرة، والتفاح 140 ليرة، في حين تجاوز سعر كيلو لحم العجل ألف ليرة تركية. وبحسب مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن مكتب تقييم الأثر البيئي والاجتماعي (TEPAV)، بلغ معدل التضخم الشهري في أسعار الغذاء خلال يناير 5.17%، وهو الأعلى منذ عامين، بينما وصل معدل التضخم السنوي في أسعار الغذاء إلى 30.5%، ما أسهم في زيادة معدلات الفقر، لا سيما بين الشرائح التي تتقاضى الحد الأدنى للأجور، والذي ارتفع مطلع العام بنسبة 27% ليبلغ نحو 28 ألف ليرة.

وفي السياق ذاته، كشف مركز أبحاث نقابة موظفي المكاتب (BES) التابع لاتحاد العمال التركي، أن المصروفات الشهرية اللازمة لعائلة مكوّنة من أربعة أفراد لتأمين غذاء صحي في يناير/كانون الثاني 2026 بلغت 40,294 ليرة تركية، في حين وصلت تكلفة المعيشة لموظف أعزب إلى 65,038 ليرة. كما ارتفعت عتبة الفقر إلى 98,864 ليرة تركية. وأشار المركز إلى أن إجمالي النفقات الشهرية الضرورية، التي تشمل الغذاء والملابس والسكن (الإيجار والكهرباء والمياه والوقود) والمواصلات والتعليم والصحة، أدّى إلى رفع خط الفقر من نحو 90 ألفاً إلى 98,864 ليرة تركية. وبناءً على هذه المعطيات، فإن العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور البالغ 28,075 ليرة لن يتمكن في عام 2026 من تغطية سوى 43.52% من احتياجاته الغذائية، أي أقل من عتبة الجوع المقدّرة بـ40,294 ليرة تركية.