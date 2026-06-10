- تشهد الصناديق السيادية الخليجية اهتماماً متزايداً بالاستثمار في شركة سبايس إكس، مما يعكس رغبة دول الخليج في لعب دور محوري في الاقتصاد التكنولوجي العالمي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء. - تتزامن هذه الاستثمارات مع ضخ مليارات الدولارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث يُنظر إلى إدراج سبايس إكس كأول تجسيد فعلي للقيمة الاستثمارية للصناديق الخليجية، رغم التحديات الجيوسياسية. - تعكس التطورات الأخيرة عمق العلاقات بين إيلون ماسك والشرق الأوسط، حيث تطرح سبايس إكس 555.6 مليون سهم لجمع نحو 75 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي لشركة أرامكو السعودية.

في مشهد يعكس تصاعد نفوذ الصناديق السيادية الخليجية في رسم ملامح الاقتصاد التكنولوجي العالمي، تدفقت طلبات استثمار بمليارات الدولارات من المنطقة للمشاركة في الاكتتاب العام الأولي لشركة سبايس إكس (SpaceX)، في خطوة تؤكد أن دول الخليج لا تكتفي بمواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي والفضاء، بل تسعى إلى لعب دور محوري في تمويلها وتوجيه مساراتها المستقبلية. ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن جهات استثمارية خليجية تقدمت بطلبات لشراء أسهم بمليارات الدولارات في الطرح التاريخي لشركة الملياردير إيلون ماسك (Elon Musk)، وسط إقبال عالمي كثيف دفع حجم الطلبات إلى تجاوز عدد الأسهم المعروضة للاكتتاب.

وكشفت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) قدما طلبات تراوح قيمتها بين مليار وخمسة مليارات دولار لكل منهما، فيما يُتوقع أن يقدم جهاز قطر للاستثمار (QIA)، الذي يدير أصولاً تقدر بنحو 580 مليار دولار، التزاماً استثمارياً كبيراً هو الآخر. وتحظى الصناديق الخليجية بأهمية خاصة في هذه الصفقة، نظراً إلى أنها تمتلك بالفعل حصصاً بارزة في شركة سبايس إكس التي تجمع بين أنشطة إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتشير المصادر إلى أن العديد من هذه الجهات تحقق بالفعل مكاسب دفترية ضخمة استناداً إلى التقييم المستهدف للشركة البالغ 1.8 تريليون دولار، رغم عدم اتضاح حجم الأموال التي ستُستخدم للحفاظ على نسب الملكية الحالية ومنع تآكلها بعد الإدراج.

ولا يقتصر الزخم على المستثمرين الخليجيين فحسب، إذ تشهد الصفقة اندفاعاً واسعاً من مؤسسات استثمارية عالمية كبرى، تجاوزت طلباتها عدد الأسهم المطروحة. وتشير الوكالة إلى أن بعض المستثمرين تقدموا بطلبات لشراء أسهم تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، رغم أن التخصيصات النهائية قد تكون أقل من ذلك.

ويأتي هذا الاهتمام في وقت ضخت فيه دول الخليج مليارات الدولارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، مستثمرة في الشركات الناشئة والبنية التحتية للرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات والشركات التي تقود سباق التكنولوجيا العالمي. ويرى مراقبون أن إدراج سبايس إكس قد يشكل أول عملية تجسيد فعلي وكبير للقيمة الاستثمارية التي راكمتها هذه الصناديق في قطاع الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في ظل التحديات الجيوسياسية التي تفرضها الحرب مع إيران وما قد تسببه من تباطؤ لبعض المشاريع التكنولوجية داخل المنطقة.

وكانت شركة هيومين (Humain)، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد استثمرت ثلاثة مليارات دولار في شركة إكس إيه آي (xAI) التابعة لماسك خلال العام الجاري، على أن تتحول هذه الحصة لاحقاً إلى أسهم في سبايس إكس. كما يمتلك الصندوق تعرضاً غير مباشر للشركة عبر شركة المملكة القابضة (Kingdom Holding). وفي أبوظبي، تواصل شركة إم جي إكس (MGX) بناء حضور قوي في قطاع الذكاء الاصطناعي من خلال استثماراتها في شركات أنثروبيك (Anthropic) وأوبن إيه آي (OpenAI) وإكس إيه آي، ما يمنحها انكشافاً مباشراً على أبرز ثلاثة أسماء تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. كما تتبع قطر نهجاً مشابهاً عبر استثماراتها في شركتي أنثروبيك وإكس إيه آي.

وما يلفت الانتباه أن تدفق الاستثمارات الخليجية لم يتوقف رغم التوترات الإقليمية والهجمات الإيرانية التي طاولت دولاً خليجية، إذ واصلت الصناديق السيادية ضخ مليارات الدولارات في قطاعات تشمل التكنولوجيا والائتمان الخاص ومديري الأصول البديلة ومنصات الذكاء الاصطناعي. ويكتسب الاكتتاب زخماً إضافياً مع إعلان شركة أوبن إيه آي تقديم طلب سري للإدراج في البورصة، بعد خطوة مماثلة اتخذتها شركة أنثروبيك الأسبوع الماضي. وتشير حسابات بلومبيرغ إلى أن الشركات الثلاث - سبايس إكس وأوبن إيه آي وأنثروبيك - قد تضيف مجتمعة نحو 3.6 تريليونات دولار إلى القيمة السوقية للبورصات الأميركية.

وتعكس هذه التطورات أيضاً عمق العلاقات التي نسجها إيلون ماسك مع الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة. فخلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ظهر الملياردير الأميركي إلى جانب كبار أفراد الأسر الحاكمة في أبوظبي وولي عهد دبي، في إشارة إلى تنامي الروابط الاستراتيجية بين الجانبين. كما حققت شركات ماسك المختلفة اختراقات مهمة في المنطقة، إذ تتولى شركة بورينغ (The Boring Co) تنفيذ مشروع "دبي لوب" للنقل، بينما تعتمد طيران الإمارات (Emirates) على خدمة ستارلينك (Starlink) لتطوير خدمات الإنترنت على متن أسطولها، فيما تستعد شركة نيورالينك (Neuralink) لإطلاق أول تجربة سريرية لها في الشرق الأوسط.

وتطرح سبايس إكس 555.6 مليون سهم بسعر ثابت يبلغ 135 دولاراً للسهم الواحد، ما يتيح لها جمع نحو 75 مليار دولار. ومن المقرر أن يبدأ تداول السهم في 12 يونيو/حزيران الجاري، أو بعد غد الجمعة. وإذا سارت العملية كما هو مخطط لها، فإن اكتتاب سبايس إكس سيدخل التاريخ بوصفه أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سجلته شركة أرامكو السعودية (Saudi Aramco) عندما جمعت 29.4 مليار دولار في إدراجها التاريخي عام 2019، في مؤشر جديد إلى انتقال مركز الثقل الاستثماري العالمي نحو قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.