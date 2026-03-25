اقتصاد مصر في وجه عاصفة حرب إيران

- يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في فبراير 2026، مما أدى إلى تضخم وارتباك في الأسواق وهشاشة في الموارد الخارجية، مع تزايد الضغوط على الجنيه المصري وهروب الأموال الساخنة. - تأثرت مصر بصدمة أسواق الطاقة العالمية، حيث توقفت إمدادات الغاز الإسرائيلي وارتفعت أسعار النفط والغاز، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لترشيد الاستهلاك، مما أثر سلبًا على قطاعات مثل السياحة والتجارة. - يتجدد الحديث عن ضرورة تحصين الاقتصاد المصري عبر تعزيز القطاعات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الخارج، مع التركيز على الصناعة والزراعة والتكنولوجيا وتنويع مصادر الطاقة.

منذ انطلاق الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، تواجه مصر ما يشبه الزلزال الاقتصادي، وعاصفة جديدة من الـ "تسونامي المالي"، والمخاطر المفتوحة وبكل أشكالها، جيوسياسية وأمنية، وموجات تضخم وارتباك في الأسواق، وهشاشة في الموارد الخارجية.

وأصبح اقتصاد مصر مجدداً في وجه عاصفة الصدمات الخارجية الناجمة عن تداعيات الحرب، وتعمقت أزماته بما فيها الفجوات التمويلية والتضخم وانتفاخ فاتورة الطاقة التي تجاوزت 21 مليار دولار في العام الماضي، بل تأثرت مصر وجميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية بها بشدة من تداعيات الحرب الخطيرة، وكأنها أحد الأطراف الرئيسية التي تخوض الحرب مباشرة، أو دولة ينالها نصيب من صواريخ إيران كما جرى مع دول الخليج والعراق والأردن وإسرائيل.

ومع امتداد فترة الحرب واتساع رقعتها باتت الأجواء داخل مصر تعيد للذاكرة ما جرى في مارس/آذار 2022 عقب اندلاع الحرب على أوكرانيا حين كادت الدولة أن تقع في المحظور وقتها وهو "التعثر المالي" في سداد الالتزامات الخارجية لولا الدعم الخليجي السخي وقتها والبالغة قيمته 12 مليار دولار وصفقة بيع رأس الحكمة للإمارات.

قبيل انطلاق الحرب على إيران مباشرة بدأت التأثيرات عنيفة على الاقتصاد المصري، خروج سريع للأموال الساخنة، حيث هرب من مصر نحو 6.7 مليارات دولار من تلك الأموال منذ 19 فبراير/شباط 2026 وحتى يوم 11 مارس/آذار، نتيجة التوترات الجيوسياسية المتنامية. هذا الخروج السريع لتلك الأموال ضغط بشدة على الجنيه المصري الذي تراجع ليتجاوز سعر الدولار 52 جنيهاً. كما دفع البنك المركزي لزيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة لمنع هروب المزيد من تلك الأموال والمحافظة على استقرار سوق الصرف، وهو ما يضغط بشدة على مالية الدولة ويعمق العجز في الموازنة العامة ويراكم أعباء الديون.

صاحب تلك الربكة في أسواق الصرف الأجنبي وأدوات الدين الحكومية مؤشرات عدة تدل على هشاشة الاقتصاد المصري وعدم قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية العنيفة، وهو الأمر الذي تحدثت عنه وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ومؤسسات مالية دولية وإقليمية أخرى، كما ظهر في التداعيات الاقتصادية المتلاحقة.

هذه الهشاشة بدت في مؤشرات عدة منها اندلاع أزمة وقود لأسباب عدة منها توقف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر، زاد من تعقد المشهد تأثر مصر بشدة بصدمة أسواق الطاقة العالمية وقفزة أسعار النفط والغاز وإغلاق مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي، وهو ما دعا حكومة مصطفى مدبولي إلى تحميل المواطن التكلفة المباشرة للحرب عبر زيادة أسعار الوقود والغاز في 10 مارس 2026، بنسب راوحت بين 14% و30%، وهي الزيادة الثالثة خلال عام، بل إن مصادر بدأت تتحدث عن زيادة أخرى في حال استمرار الحرب وقفزة سعر النفط.

كما لجأت الحكومة إلى إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة منها ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي من الساعة التاسعة مساء، وإغلاق لوحات الإعلانات المضيئة على الطرق مع تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة، وهي الإجراءات التي من المتوقع أن تترك تأثيرات سلبية على أنشطة مهمة منها السياحة والتجارة، إضافة إلى إغلاق الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في السادسة مساء، ضمن خطة لتقليل استهلاك الكهرباء. أيضاً وضعت حرب إيران مؤشرات الاقتصاد المصري الأخرى تحت الضغط حيث تأثر قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وحركة التجارة سلباً بالحرب. ومع استمرار الحرب وإغلاق مضيق هرمز تلقت قناة السويس ضربة جديدة تضاف إلى الضربة الناتجة عن حرب الإبادة ضد غزة التي دامت قرب العامين.

مجدداً، بات الاقتصاد المصري في وجه العاصفة، ومع تلك الحالة يتجدد الحديث عن ضرورة تحصين هذه الاقتصاد من الصدمات عبر إجراءات وخطوات حقيقية، لا مصطنعة، وليس عبر اغتراف المزيد من القروض الخارجية والداخلية، والبداية تكمن في الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة وتكنولوجيا، والحد من الاعتماد على الخارج في معالجة الفجوات التمويلية، ووقف تدفق الأموال الساخنة، وتنويع مصادر الطاقة، وعدم الاعتماد على غاز العدو الذي أثبت أنه يساهم في تعميق الاضطرابات المحلية وليس مصدراً موثوقاً يمكن الاعتماد عليه.

لندرك جيداً أن صلابة الاقتصاد المصري لا تأتي عبر شهادات مشكوك في دقتها تصدر من وقت لأخر عن مؤسسات مالية دولية، ولا من إعلام يزيف الحقائق ويتحدث عن نجاحات غير مسبوقة لما يسمى برامج الإصلاح الاقتصادي، ولا تأتي من تزييف الواقع وتخدير المواطن وتحميله وحدة الأعباء، ولا من تحميل الأزمات الاقتصادية والمعيشية للصدمات الخارجية وزيادة السكان، لكن تأتي أولاً من علاج الأزمات بشكل حقيقي. وهذا أمر بات ملحاً أكثر من أي وقت مضى، خاصة أن قدرة المواطن ضعفت بشدة على تحمل كلفة فشل حكومي واضح للجميع في إدارة الملف الاقتصادي، وتهاوت قدرته الشرائية أمام تضخم جامح وأسعار سلع فوق الطاقة وتهاوٍ مستمر للعملة المحلية.