اقتصاد الذكاء الاصطناعي: استثمار ضخم بعوائد غير مؤكدة

حذّر ديفيد إينهورن، رئيس صندوق التحوط الأميركي "جرينلايت كابيتال"، من أن حجم الإنفاق غير المسبوق على البنية التحتية لمشاريع الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تدمير كميات ضخمة من رؤوس الأموال، حتى لو أثبتت هذه التقنيات قدراتها التحويلية، بحسب ما ذكرت أسوشييتد برس.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن إينهورن قوله إن ضخ مبالغ تصل إلى تريليون دولار من جانب شركات مثل "أبل" و"ميتا بلاتفورمز" و"أوبن إيه آي" يُعد إجراءً متطرفًا للغاية، نظرًا لأن العائد المنتظر في نهاية المطاف غير مؤكد إلى حد كبير. وتساءل عمّا إذا كان "إنفاق تريليون دولار أو حتى نصف تريليون دولار سنويًا سيحقق عائدات جيدة للشركات التي تقوم بمثل هذه الاستثمارات".

وأضاف: "المبالغ التي يتم ضخها متطرفة للغاية لدرجة أنه من الصعب جدًا في الحقيقة استيعابها"، مستطردًا: "أنا واثق بأن النتيجة لن تكون صفرًا، لكن هناك احتمالًا معقولًا أن يتم تدمير قدر هائل من رؤوس الأموال خلال هذه الدورة".

وكان سام ألتمان، رئيس شركة "أوبن إيه آي"، قد أعرب عن رغبته في إنفاق "تريليونات" على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال "المستقبل غير البعيد"، فيما تحدث مارك زوكربيرغ، رئيس "ميتا"، عن إنفاق مئات الملايين من الدولارات على إنشاء مراكز بيانات. كما أعلنت "أبل" في فبراير/شباط الماضي أنها تعتزم إنفاق 500 مليار دولار محليًا خلال السنوات الأربع المقبلة.

ورسم إينهورن خطًا واضحًا بين أهمية الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل وبين القيمة الاقتصادية الفورية لتمويل هذه المشروعات، مؤكدًا أن العديد منها سيُقام بالفعل، غير أن المستثمرين قد لا يحققون العائدات التي يتوقعونها.

الذكاء الاصطناعي.. الثورة الصناعية الرابعة

شهد قطاع الذكاء الاصطناعي خلال الأعوام الأخيرة طفرة غير مسبوقة في الاستثمارات، إذ بات يُنظر إليه باعتباره "الثورة الصناعية الرابعة"، القادرة على إعادة تشكيل أنماط الإنتاج والعمل والتواصل. شركات التكنولوجيا العملاقة تسابق الزمن لبناء مراكز بيانات عملاقة وتطوير أشباه الموصلات عالية الكفاءة وتوسيع قدرات الحوسبة السحابية، في محاولة لتأمين موقع ريادي في سوق يُتوقّع أن يحدد ملامح الاقتصاد العالمي لعقود مقبلة.

غير أن هذا الإنفاق الضخم يطرح أسئلة اقتصادية عميقة. فمن منظور مالي، ضخ تريليونات الدولارات في فترة قصيرة يحمل مخاطر تتعلق بما يُعرف بـ"فقاعات الاستثمار"، حيث تتجاوز التقييمات السوقية والمشاريع الفعلية القيمة الاقتصادية المحققة. وقد شهد العالم في السابق تجارب مشابهة مع فقاعة الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي، حين ضخ المستثمرون رؤوس أموال ضخمة في شركات ناشئة، سرعان ما انهارت بعد سنوات قليلة، رغم أن التكنولوجيا ذاتها واصلت النمو لاحقًا وأصبحت أساس الاقتصاد الرقمي الحديث.

إن استثمارات بهذا الحجم قد تُحدث اختلالات في تخصيص الموارد، إذ تُوجه مبالغ ضخمة نحو الذكاء الاصطناعي على حساب قطاعات أخرى، كالبنية التحتية التقليدية، الطاقة المتجددة، أو التعليم والصحة. إضافة إلى ذلك، يظل عنصر العائد غامضًا: فبينما يُتوقع للذكاء الاصطناعي أن يرفع الإنتاجية ويُحدث قفزة في الخدمات المالية والطبية والصناعية، إلا أن ترجمة هذه الإمكانات إلى أرباح ملموسة للشركات والمستثمرين قد تستغرق وقتًا أطول مما هو متوقع، أو قد تأتي أقل بكثير من التقديرات الأولية.

إلى جانب ذلك، يتطلب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تكاليف تشغيلية ضخمة، مثل استهلاك الطاقة الهائل لتشغيل مراكز البيانات، ونقص سلاسل التوريد الخاصة بالرقائق المتقدمة، إضافة إلى المنافسة المحتدمة بين الشركات الأميركية والصينية والأوروبية، ما يزيد تعقيد المشهد ويجعل العائد على الاستثمار أقل وضوحًا.

رغم أن الذكاء الاصطناعي يُمثل رهان المستقبل بلا منازع، فإن ضخ التريليونات في مشاريع لم يتضح نموذجها الربحي بشكل كامل ينطوي على مخاطر جدية قد تعيد إلى الأذهان تجارب تاريخية مريرة لفقاعات مالية سابقة. التحليل الاقتصادي يشير إلى ضرورة التوازن بين الطموح التكنولوجي والواقعية المالية، بحيث يتم الاستثمار بشكل تدريجي ومدروس يضمن استدامة النمو وتوزيع المخاطر على مدى زمني أطول.

وفي النهاية، قد يكون الذكاء الاصطناعي محركًا أساسيًا للاقتصاد العالمي، لكن العبرة ليست فقط في بناء البنية التحتية، بل في تحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية تعود بالنفع على الشركات والمجتمعات معًا.