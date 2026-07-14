"اقتصاد الإزعاج" يتصدر مشروع الديمقراطيين للعودة إلى البيت الأبيض

- أطلق الديمقراطيون مشروع 2029 كاستراتيجية للفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2028، مستهدفين مواجهة "اقتصاد الإزعاج" بتقليل فواتير الطاقة وخفض تكاليف الرعاية الصحية والسكن. - يتضمن المشروع مبادرات للقضاء على الرسوم الخفية والمكالمات الآلية، بقيادة تشاد مايزل والخبير الاقتصادي نيل ماهوني، حيث تقدر تكلفة "اقتصاد الإزعاج" بـ165 مليار دولار سنوياً. - يهدف المشروع إلى حماية المستهلكين من الممارسات التجارية المضللة من خلال سياسات جديدة، مثل إلغاء نظام الموافقة المسبقة في التأمين الصحي وتشديد الرقابة على الاحتيال.

قبل بضعة أشهر، أطلق الديمقراطيون في الولايات المتحدة مشروع 2029 ليكون طريقهم إلى الفوز بالانتخابات الرئاسية عام 2028 وتولي الرئاسة في 2029، على غرار مشروع 2025 الجمهوري الذي أعاد الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتنفذ سياساته بشكل شبه كامل منذ عودته في يناير/كانون الثاني 2025. وكشف الديمقراطيون هذا الأسبوع بعض أفكار هذا المشروع، وكان على رأسها مواجهة ما أطلقوا عليه "اقتصاد الإزعاج" في إطار خطة طموحة وأجندة واسعة تُعد للرئيس المستقبلي. وتستهدف الخطة الديمقراطية الطموحة، التي لا تزال في مراحلها الأولية، تزويد الرئيس الديمقراطي المستقبلي بمخطط للحكم.

ويتضمن المشروع أفكاراً تستهدف تقليل فواتير الطاقة، وحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وخفض تكاليف رعاية الأطفال، وتوفير الرعاية الصحية والسكن بأسعار في متناول الجميع. غير أن واحدة من أبرز أفكار المشروع الجديد تتمثل في القضاء على الرسوم الخفية التي تكلف المواطنين ملايين الدولارات، وإلغاء الإجراءات المعقدة لإلغاء الاشتراكات، والقضاء على المكالمات الآلية المزعجة التي يتلقاها المواطنون يومياً، والرسائل النصية غير المرغوب فيها (سبام). ويشغل المنصب التنفيذي لهذه المبادرة تشاد مايزل، الذي كان يعمل مساعداً خاصاً للرئيس جو بايدن في مجال السياسة الداخلية بالبيت الأبيض.

"اقتصاد الإزعاج"

ويطلق مصطلح "اقتصاد الإزعاج" على الممارسات التجارية التي تؤدي إلى إهدار الأموال وضياع الوقت، مثل الرسوم الخفية، أو المعاملات التي تستغرق وقتاً طويلاً للحصول على تعويض من شركات التأمين الصحي، أو الانتظار على الهاتف لمدة ساعة للحصول على خدمة العملاء، أو خدمات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي وما قد تشهده من ضعف في الكفاءة. ويعمل على تطوير هذا المفهوم الخبير الاقتصادي في جامعة ستانفورد نيل ماهوني، مدير معهد ستانفورد لأبحاث السياسات الاقتصادية.

ويقدر برنامج 2029، كما نشرت شبكة "NPR" الأميركية، أن تكلفة اقتصاد الإزعاج تتجاوز 165 مليار دولار سنوياً على الأسر الأميركية من حيث المال والوقت، وأنها أصبحت قضية سياسية مهمة، وأنّ تبني حملة لإنهائها قد يحقق نجاحاً سياسياً كبيراً. وكان مايزل وماهوني عملا معاً خلال إدارة بايدن على فكرة مماثلة داخل البيت الأبيض، من خلال وضع قاعدة فيدرالية تستهدف ما أطلق عليه "الرسوم غير المبررة"، وهو ما أدى إلى قيام لجنة التجارة الفيدرالية عام 2024 بتطبيق قرار يحظر مثل هذه الرسوم في قطاعات الفنادق، والفعاليات، وتأجير أماكن العطلات.

توفير أموال كبيرة

وقالت مواطنة أميركية تدعى جيسيكا، تقيم في العاصمة واشنطن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ مثل هذه الآلية ستساعد المواطنين على اكتشاف تلاعب الشركات وتوفير أموال كبيرة. وذكرت مثالاً شعرت فيه بعملية تلاعب واستغلال، عندما انتقلت من منطقة سكنية إلى أخرى، فقررت إلغاء اشتراكها في صالة اللياقة البدنية القريبة من مقر إقامتها الأول، والتي كانت تدفع لها اشتراكاً شهرياً، لكنها اكتشفت أن تكلفة إلغاء الأشهر الخمسة المتبقية، بسبب شرط جزائي لم تبلغ به، كانت أكبر من تكلفة الاستمرار في دفع الاشتراك الشهري.

بينما كشف شخص يدعى مايكل، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه كان يدفع اشتراكاً للرعاية الصحية يتجاوز 300 دولار شهرياً، واكتشف بعد إجرائه عملية جراحية في الشهر الثالث أن الشركة تضع بنداً لم يتم إبلاغه به، يقضي بعدم تحملها تكلفة أي عمليات جراحية غير طارئة تجرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى. وقال إنه وجه عدة أسئلة عن الخدمة وراجع المعلومات مع الشركة، لكنه لم يبلغ بهذا البند، مشيداً بالفكرة التي يستهدفها مشروع 2029.

اقتصاد دولي قيصر ترامب الرقمي... ديفيد ساكس قائد الذكاء الاصطناعي والكريبتو

ونص مشروع 2029 على أن "الشركات الأميركية تجني أرباحاً ضخمة من هذه الممارسات، وتبذل جهوداً كبيرة لحمايتها"، مشيراً إلى أن شركات الطيران، على سبيل المثال، أنفقت في السابق ملايين الدولارات لمنع إجراء كان الرئيس بايدن يستهدف تطبيقه، يسمح للركاب باسترداد أموالهم نقداً حال حدوث تأخير كبير، وهو الإجراء الذي ألغاه الرئيس الحالي دونالد ترامب. واقترح البرنامج نظاماً موحداً يسهل التعاملات اليومية مع الشركات، كما ينهي نظام الموافقة المسبقة الذي تشترطه شركات التأمين الصحي على المرضى قبل إجراء بعض الفحوص والوصفات الطبية والعمليات، إلى جانب تشديد الحكومة سيطرتها على عمليات الاحتيال، والمكالمات الآلية، وتطبيق نظام موحد يسهل إلغاء الاشتراكات، وغيرها من الأفكار.

ويرى مايزل وماهوني، طبقاً لشبكة إن بي آر، أنّ نموذج السوق الحر التقليدي، والنظرية الاقتصادية التي تقول إن السوق يصحح نفسه، لا ينجحان في دفع المستهلكين إلى التخلي عن الشركات التي تمارس هذه الممارسات التجارية المضللة والمزعجة، وذلك لعدة أسباب، أولها غياب المنافسة في هذه القطاعات، وعدم توفر خيارات كثيرة أمام المستهلكين، وثانيها نقص المعلومات لدى المستهلكين.