اقتصاد إيطاليا في مرمى حرب إيران: ارتفاع النفط يهبط بالنمو

- تواجه إيطاليا تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، مما يؤدي إلى خسائر تصل إلى 33 مليار يورو وارتفاع فواتير الطاقة بنسبة 30-40%، مع تهديد بفقدان 200 ألف وظيفة. - تعتمد إيطاليا وأوروبا بشكل كبير على واردات الطاقة من الخليج، مما يزيد المخاوف من ارتفاع أسعار الوقود والتضخم، ويؤثر على التجارة البحرية واستقرار اقتصادات دول الخليج. - دعا الأمين العام لاتحاد العمال الإيطالي إلى تحرك سريع لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

تتصاعد في الأوساط الاقتصادية والنقابية والأكاديمية الإيطالية التحذيرات من تداعيات خطيرة قد تنجم عن استمرار الحرب الإيرانية، ولا سيما مع إغلاق مضيق هرمز، الشريان الحيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية. وبين تقديرات بخسائر قد تبلغ عشرات المليارات من اليورو، ومخاوف من قفزات حادة في أسعار الطاقة وتراجع القدرة الشرائية، يبدو الاقتصاد الإيطالي أمام اختبار صعب قد يمتد أثره إلى مجمل المنظومة الأوروبية.

في هذا السياق، حذّر مركز دراسات الاتحاد الإيطالي للشركات الصغيرة والمتوسطة (كونفلافورو) من أن التصعيد قد يوجّه ضربة اقتصادية غير مسبوقة إلى إيطاليا، قد تصل كلفتها إلى 33 مليار يورو خلال ستة أشهر في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، أي ما يعادل نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأثيرات قد تبلغ ذروتها عند 3.5% في قطاع الصناعات التحويلية، وارتفاع في فواتير الطاقة يتراوح بين 30 و40%.

وقال رئيس المركز روبرتو كابوبيانكو إنّ نحو 20% من إمدادات النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز، فضلاً عن كامل واردات إيطاليا من الطاقة القادمة من الخليج، والتي تُقدَّر بنحو 9.6 مليارات يورو. وحذّر من أنه في حال تفاقم الأزمة، قد ترتفع أسعار النفط الخام بنسبة تتراوح بين 75 و80%، فيما قد تزيد تكاليف الخدمات اللوجستية بين 25 و30%.

ولم يستبعد، في السيناريو الأسوأ، اللجوء إلى تقنين الطاقة بالنسبة إلى الصناعات غير الاستراتيجية، مع تعرّض نحو 200 ألف وظيفة للخطر، فضلاً عن تراجع الإنتاج بنسبة قد تصل إلى 20% في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الزجاج والصلب والسيراميك والكيميائيات والورق. وأشار إلى أن المشهد الراهن يكشف بوضوح هشاشة البنية الطاقوية للبلاد، لافتاً إلى أنّ الأسر الإيطالية قد تفقد ما يصل إلى 7% من قدرتها الشرائية، مع ارتفاع معدل التضخم إلى ما بين 3.5 و4%، وزيادة متوسطة تُقدَّر بنحو 100 يورو شهرياً في نفقات الطاقة والمواد الغذائية (الأخيرة بزيادة تصل إلى 8%).

من جهته، ذكر الباحث الإيطالي ألدو ليغا، زميل معهد دراسات السياسة الدولية بميلانو (ISPI) أن "الأثر الاقتصادي للحرب الحالية سوف يتوقف على مدة الاشتباكات الجارية وكثافتها ونطاقها على جبهات إقليمية متعددة". وأضاف ليغا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يبدو، حتى الآن، أن ثمة حلاً على المدى القريب، بل على العكس، يبدو أن الأزمة ستتفاقم، وتلقي من ثم بظلالها الكثيفة على المنظومة الاقتصادية الإيطالية والأوروبية، ما يرجع بالأساس إلى إغلاق مضيق هرمز، وغيره من الأسباب".

وأشار إلى أنه "في ما يتعلق بأسعار الطاقة، فإن الزيادة في أسعار النفط اقتصرت على نسبة 9% تقريباً، نظراً لفائض العرض الحالي في السوق، متجاوزةً عتبة 70 دولاراً للبرميل. مع ذلك، يتوقع كبار المراقبين قفزة إلى 100 دولار للبرميل في الأيام المقبلة، ما ستكون له تداعيات كبيرة على أسعار الوقود، وبالتالي على معدل التضخم العام".

وأوضح أن "الغاز الطبيعي المسال القطري يغطي 6% من الطلب الأوروبي، ويلبي 24% من الطلب الإيطالي. ينبغي أيضًا الأخذ في الاعتبار أن القارة العجوز تشهد حالياً مرحلة من مستوى تخزين محدود بشكل ملحوظ (46 مليار متر مكعب من الغاز المخزن في نهاية فبراير 2026، مقارنةً بـ 60 مليار متر مكعب في العام الماضي و77 مليار متر مكعب في عام 2024)".

وتابع الباحث الإيطالي: "إذا وسّعنا نطاق نظرتنا ليشمل العلاقات الاقتصادية الأخرى، فإن التوقعات تبدو قاتمة. بالنسبة للتجارة، فإن التأثير على القطاع البحري واضح بالفعل، إذ لا يزال يعاني من آثار 'أزمة البحر الأحمر' في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن "الحرب الدائرة أجبرت شركات النقل البحري الكبرى، بما في ذلك ميرسك وهاباغ لويد وCMA CGM، التي أعادت أخيرًا فقط وبشكل تدريجي جزءًا من أسطولها للعمل في البحر بين باب المندب وقناة السويس، على إعادة توجيه حركة الملاحة نحو رأس الرجاء الصالح". ولفت إلى أن "ثمة أيضاً آثار انعدام الأمن على اقتصادات دول الخليج، التي كانت قد جعلت الاستقرار حجر الزاوية في مشاريعها للتنويع الاقتصادي، واعتمدت عليه لجذب الاستثمارات".

وشدد على أن السيناريو الحالي من شأنه تعريض أوروبا "للخطر على الصعيد التجاري: ففي عام 2024، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 161 مليار يورو. وفي الأشهر الأخيرة تحديداً، يجري الاتحاد الأوروبي والإمارات مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة".

وأوضح أن "إيطاليا تُعد ثاني أكبر مُصدِّر أوروبي إلى السوق السعودي بعد ألمانيا، بينما شهد حجم التبادل التجاري مع أبوظبي نموًا بنسبة تقارب 20% خلال العام الماضي. كما تعمل مئات الشركات الإيطالية في دول الخليج، بدءاً من عمالقة الطاقة والدفاع والبناء، وصولًا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشارك العديد منها في مشاريع إنشائية ضخمة مرتبطة بتنفيذ رؤى التنمية في هذه الدول". وختم ليغا بقوله: "مع استمرار الحرب والأحداث الجارية التي لا يمكن توقعها، بات كل هذا في مهب الريح".

بدوره، أعرب الأمين العام لاتحاد العمال الإيطالي باولو كابوني عن "قلق بالغ" إزاء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة للهجوم المشترك الذي شنّته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، محذّراً من أن استمرار النزاع في ظل بيئة جيوسياسية شديدة الاضطراب قد يفرض أعباءً ثقيلة على الأسر والعمال والقطاع الإنتاجي في البلاد.

وأشار كابوني، في بيان أصدره الاثنين، إلى أن التوترات في منطقة الخليج بدأت بالفعل تُحدث تقلبات حادة في أسواق الطاقة، مع مخاطر ارتفاعات كبيرة في الأسعار مرتبطة بأمن طرق الملاحة البحرية، ولا سيما الوضع في مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً لإمدادات النفط والغاز عالمياً. ولفت إلى أن أي إغلاق مطوّل للمضيق، أو حتى تباطؤ في حركة نقل الطاقة عبره، ستكون له انعكاسات مباشرة على كلفة الطاقة ومعدلات التضخم وقدرة الشركات التنافسية، بما قد ينعكس بدوره على مستويات التوظيف والقوة الشرائية للعمال.

ودعا إلى التحرك السريع على الصعيد الداخلي، من خلال عقد طاولة حوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين لمتابعة تطورات الأزمة، وتقييم إجراءات احتواء كلفة الطاقة، وإعداد أدوات حماية للقطاعات الإنتاجية والعمال الأكثر عرضة للتأثر. وشدد على أن الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة يجب أن تكون صون الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد عبر تحرك استباقي وتوافقي. من ناحية أخرى، رأى أستاذ الاستراتيجية في كلية إدارة الشركات بجامعة بوكّوني بميلانو البروفيسور كارلو ألبرتو أن "تأثير الحرب، في مرحلتها الأولى، على الاتحاد الأوروبي، يبدو أقل مباشرة، إذ إن دول الاتحاد خفّضت في السنوات الأخيرة اعتمادها على نفط الخليج، متجهةً نحو تنويع مصادرها عبر الولايات المتحدة والنرويج ودول أفريقية".

واستدرك ألبرتو، في حديث لنشرة أخبار TG24 بتلفزيون سكاي إيطاليا، أن "أوروبا ما زالت، على الرغم من ذلك، من أكبر المشترين عالمياً للغاز الطبيعي المسال، وتأتي قطر في مقدمة المورّدين الرئيسيين لها بعد واشنطن، فيما تعبر شحنات الغاز القطري مضيق هرمز". وفي ما يتعلق بإيطاليا، أوضح كبير الاقتصاديين بوكالة ضمان الصادرات والتسويق الدولي للشركات الإيطالية "SACE" للنشرة، أن "قطر هي الشريك الأهم في واردات الغاز المنقول بحراً، الذي يغطّي نحو 45% من إجمالي هذه الواردات"، مشيراً إلى أن "أي ارتفاع حاد في سوق النفط والغاز سينعكس حتماً على أسعار الوقود، ويؤدي إلى زيادة فواتير الطاقة، وربما إلى موجة تضخمية جديدة، بما يحمله ذلك من تداعيات متسلسلة على النمو الاقتصادي والمالية العامة".