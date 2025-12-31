اقتصاد أميركا في 2025: نمو بلا رضا شعبي

- شهد الاقتصاد الأميركي في ولاية ترامب الثانية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بفضل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، لكن التحديات في سوق العمل وتوزيع مكاسب النمو أثرت على المزاج العام للناخبين. - تحسن سوق العمل كان هشاً مع ارتفاع البطالة إلى 4.6% وتباطؤ نمو الأجور، بينما استقر التضخم عند 2.7%، مما شكل عبئاً على كلفة المعيشة وأثار قضايا حساسة في السياسة الأميركية. - تميزت سياسة ترامب بالحمائية التجارية وزيادة الإيرادات الجمركية، مع نمو استثمارات التكنولوجيا، لكن التحدي يبقى في تحسين القدرة الشرائية وفرص العمل.

عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية مستنداً إلى موجة استياء شعبي من الأداء الاقتصادي في السنوات السابقة، ومتعهداً خفض الأسعار وفتح صفحة ما وصفه بـ"العصر الذهبي" للاقتصاد الأميركي. وبعد عامه الأول في الولاية الجديدة، تبدو الصورة الاقتصادية أكثر تعقيداً من الشعارات التي رافقت عودته. فعلى الرغم من التقلبات الحادة التي شهدها الاقتصاد صعوداً وهبوطاً، تشير المؤشرات العامة إلى أن الولايات المتحدة تتجه لإنهاء عام 2025 بنمو اقتصادي متماسك، وهو مسار يتوقع اقتصاديون استمراره خلال 2026.

وأظهرت بيانات حديثة أن الناتج المحلي الإجمالي توسع في الربع الثالث من العام بأسرع وتيرة له منذ عامين، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي واستمرار استثمارات الشركات، بحسب "بلومبيرغ". غير أن هذه الأرقام الإيجابية تخفي خلفها جوانب أقل إشراقاً، تتعلق بسوق العمل، ومستويات الأسعار، وتوزيع مكاسب النمو، وهي عوامل لا تزال تؤثر بشكل مباشر في المزاج العام للناخبين الأميركيين.

سوق العمل: تحسن هش وتفاوت واضح

كان عام 2025 صعباً على الباحثين عن عمل في الولايات المتحدة، في ظل تداعيات الرسوم الجمركية، وتراجع السياحة الأجنبية، والتغيرات المتسارعة التي فرضها الذكاء الاصطناعي في سوق العمل. وارتفع معدل البطالة إلى 4.6% في نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة نصف نقطة مئوية خلال العام، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 2021. وجاء التوظيف ضعيفاً بصورة عامة، فيما تركز معظم النمو في الوظائف ضمن قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية. وباستثناء هذين القطاعين، سجّل التوظيف تراجعاً فعلياً، في حين خسر قطاع التصنيع وظائفه لسبعة أشهر متتالية.

أما من احتفظوا بوظائفهم، فقد واجهوا تباطؤاً واضحاً في نمو الأجور، إذ أظهرت مؤشرات مثل متوسط الأجور في الساعة ومؤشر كلفة التوظيف أبطأ وتيرة ارتفاع منذ 2021. وبين إبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني، لم يحصل ما لا يقل عن 13% من العاملين على أي زيادة في أجورهم مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.

وكان حاملو الشهادات الجامعية من بين الأكثر تضرراً، إذ بلغ معدل البطالة بينهم 2.9% في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو مستوى غير مسبوق في غياب ركود اقتصادي. كما تراجعت الميزة التقليدية التي كان يتمتع بها الشباب الجامعيون في العثور على وظائف مقارنة بحملة شهادات الثانوية فقط، وفق دراسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند. وفي الوقت نفسه، قفز معدل البطالة بين الأميركيين السود إلى 8.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني، مقابل 6.2% في يناير/ كانون الثاني، جزئياً نتيجة انضمام عدد أكبر منهم إلى سوق العمل.

أسعار المستهلكين: تضخم مستقر لكنه مُرهق

لم يشهد التضخم تغيراً كبيراً خلال 2025، فبعد تراجعه من ذروته في سنوات الجائحة، لا يزال أعلى من المستويات التي اعتاد عليها الأميركيون قبل تلك المرحلة. وسجل معدل التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلكين 2.7% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو قريب من متوسط العام، رغم احتمال تأثر البيانات باضطرابات ناجمة عن إغلاق حكومي. ورغم أن ارتفاع الأسعار خلال ولاية سلفه كان عاملاً أساسياً في صعود ترامب مجدداً، فإن الرئيس الحالي بات اليوم في مواجهة مباشرة مع قلق الناخبين من كلفة المعيشة، وهو قلق لم يتراجع حضوره السياسي، كما أظهرت نتائج الانتخابات الجزئية في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن النقاط التي تسجلها الإدارة لمصلحتها أن الرسوم الجمركية لم تؤدِ إلى موجة تضخم واسعة كما كان متوقعاً، إضافة إلى تراجع أسعار البنزين، وهي مسألة حساسة تقليدياً لدى الناخب الأميركي. غير أن ارتفاع فواتير الكهرباء بدأ يبرز كعامل ضغط جديد، وقد لعب دوراً ملحوظاً في نجاح حملات ديمقراطية أخيرة. وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان: "خلال العام الماضي، تراجع التضخم، وتسارع النمو الاقتصادي، وانخفضت أسعار الفائدة، وارتفعت الأجور الحقيقية أخيراً. ولا يزال أمامنا الكثير من العمل في العام الجديد، لكن يمكن للأميركيين أن يطمئنوا إلى أن الأفضل لم يأتِ بعد مع استمرار دخول سياسات الرئيس ترامب حيّز التنفيذ".

الحروب التجارية: إيرادات مرتفعة ونتائج غير محسومة

شكّل التحول نحو الحمائية التجارية أبرز ملامح السياسة الاقتصادية لإدارة ترامب في 2025. فقد رفعت الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ قرابة قرن، رغم التراجع عن بعض الزيادات السابقة، خصوصاً تلك المفروضة على الصين. وتحقق الرسوم هدفها الأول المتمثل في تعزيز الإيرادات الحكومية، إذ باتت ضرائب الاستيراد تضيف نحو 30 مليار دولار شهرياً بحلول أواخر العام. أما الهدف الثاني، المتعلق بتقليص العجز التجاري، فقد شهد نتائج متقلبة، ولا يزال تقييمه النهائي غير محسوم. وساهمت إعادة انتخاب ترامب في موجة استيراد قياسية مطلع العام، إذ سارعت الشركات الأميركية إلى إدخال السلع قبل فرض الرسوم الجديدة، قبل أن يعود العجز التجاري إلى التراجع لاحقاً.

استثمارات الأعمال: نمو تقوده التكنولوجيا

أما الهدف الثالث للحرب التجارية، المتمثل في تحفيز الاستثمار المحلي، فجاءت نتائجه مختلطة. وسجلت استثمارات الأعمال الثابتة نمواً جيداً خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2025، إلا أن هذا التوسع كان مدفوعاً بشكل شبه كامل بزيادة الإنفاق على معدات الحواسيب والبرمجيات. ومع التطلع إلى عام 2026، يتوقع اقتصاديون أن يسهم قانون المشروع الكبير والجميل الذي أقره ترامب، إلى جانب استمرار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، في دعم الإنفاق الرأسمالي خلال المرحلة المقبلة.

بين النمو الكلي والضغط المعيشي

يعكس أداء الاقتصاد الأميركي في 2025 مفارقة متكررة في الدورات الاقتصادية الحديثة: مؤشرات نمو قوية على مستوى الناتج والاستثمار، مقابل شعور شعبي متزايد بعدم الرضا عن الأوضاع المعيشية. فاستقرار التضخم عند مستويات أعلى من العقد السابق، وتباطؤ نمو الأجور، وتفاوت مكاسب سوق العمل بين القطاعات والفئات الاجتماعية، كلها عوامل تقلص الأثر الإيجابي للنمو في الحياة اليومية للأسر الأميركية.

وفي هذا السياق، يدخل الاقتصاد الأميركي عام 2026 وهو يتمتع بقاعدة نمو متماسكة، لكنه يواجه اختباراً سياسياً واقتصادياً في آن واحد: تحويل هذا النمو إلى تحسن ملموس في القدرة الشرائية وفرص العمل، بما يحدد ما إذا كان اقتصاد ترامب سيحظى بقبول شعبي أوسع في المرحلة المقبلة.