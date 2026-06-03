اقتصادات دول الخليج تواجه عاصفة التضخم العالمي بمرونة مالية

- يشكل التضخم العالمي تحدياً كبيراً يعيد تشكيل أنماط الإنفاق والاستثمار، حيث تواجه الاقتصادات الكبرى ضغوطاً من اضطرابات أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة. - تتمتع اقتصادات دول الخليج بقدرة أكبر على التعامل مع هذه التحديات بفضل متانة أوضاعها المالية ونجاح برامج التنويع الاقتصادي في تعزيز القطاعات غير النفطية. - تظل اقتصادات الخليج في وضع أفضل بفضل قوة مراكزها المالية ومرونتها الاقتصادية، حيث تتجاوز أصول الصناديق السيادية واحتياطيات النقد الأجنبي 6.5 تريليونات دولار.

لم يعد التضخم العالمي مجرد تحدٍّ مرتبط بارتفاع الأسعار، بل تحول إلى عامل رئيسي يعيد تشكيل أنماط الإنفاق والاستثمار والنمو الاقتصادي في مختلف دول العالم. وبينما تواجه الاقتصادات الكبرى ضغوطاً متزايدة ناجمة عن اضطرابات أسواق الطاقة والتجارة العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، تبدو اقتصادات دول الخليج أكثر قدرة على التعامل مع هذه المتغيرات بفضل متانة أوضاعها المالية وارتفاع احتياطياتها السيادية والنقدية، إلى جانب نجاح برامج التنويع الاقتصادي في تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية ودعم مصادر الدخل البديلة.

وتبرز أهمية السياسات الاقتصادية والمالية القادرة على امتصاص الصدمات الخارجية والتكيف مع المتغيرات الدولية المتسارعة، خصوصاً في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل الاقتصاد العالمي. ورغم تراجع معدلات التضخم العالمية مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها خلال السنوات الماضية، لا تزال تأثيراته واضحة على الاقتصادات والأسر والشركات، من خلال تآكل القوة الشرائية للمستهلكين وإعادة تشكيل قرارات الإنفاق والاستثمار. كما فرض التضخم تحديات إضافية أمام البنوك المركزية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الضغوط التضخمية.

ويُعد التضخم من أكثر المؤشرات الاقتصادية تأثيراً في حياة الأفراد، إذ ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات الأساسية، ما يدفع الأسر في العديد من الدول إلى تخصيص جزء أكبر من دخولها لتغطية الاحتياجات الأساسية على حساب الإنفاق غير الضروري. وفي هذا السياق، أكد الخبير المالي والاقتصادي هاشم السيد، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة أسهمت في خلق موجة جديدة من الضغوط التضخمية العالمية، موضحاً أن الحرب أدت إلى قفزات حادة في أسعار الطاقة واضطرابات في سلاسل الإمداد والشحن، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين والنقل، ما انعكس على أسعار السلع النهائية.

وأشار إلى أن اقتصادات الخليج فقدت ما لا يقل عن ملياري دولار يومياً نتيجة تعطل صادرات النفط والغاز وتأثر بعض منشآت الطاقة خلال فترة التصعيد، الأمر الذي ألقى بظلاله على النشاط الاقتصادي الإقليمي والعالمي. وأضاف أن تأثيرات الأزمة امتدت إلى قطاعات حيوية مثل البتروكيماويات والأسمدة، حيث أدى تعطل حركة الصادرات إلى اضطرابات في الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما أسهم في زيادة الضغوط التضخمية. ولفت السيد إلى أن التضخم في الولايات المتحدة بلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، بينما تجاوز في إيران 67% متأثراً بانهيار العملة.

وفي الاقتصادات المتقدمة، يواصل التضخم التأثير في سلوك المستهلكين رغم تراجع معدلاته مقارنة بذروته السابقة. ففي الولايات المتحدة، ورغم قوة سوق العمل واستمرار نمو الأجور الاسمية، لا يزال ارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار الأسعار المرتفعة يشكلان ضغطاً على الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

أما في منطقة اليورو، فقد نجحت السياسات النقدية في كبح معدلات التضخم نسبياً، إلا أن آثار ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات ما زالت تلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي ومستويات المعيشة، فيما تظل الضغوط التضخمية تحدياً رئيسياً أمام صناع القرار الاقتصادي. وفي آسيا، تتباين التحديات الاقتصادية بين دولة وأخرى. ففي الوقت الذي تسعى فيه بعض الاقتصادات إلى تحفيز النمو ومواجهة تراجع الطلب العالمي، تركز اقتصادات أخرى على احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي، ما يعكس استمرار حالة الحذر وعدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

من جانبه، قال المحلل المالي والاقتصادي نضال خولي، في تصريحات خاصة لـ"قنا"، إن التضخم أصبح أحد أكبر المخاطر التي تواجه اقتصادات العالم، والشاغل الرئيسي لصناع القرار المالي والنقدي، موضحاً أن السنوات الأخيرة شهدت تقلبات حادة في معدلاته نتيجة التوترات السياسية والحروب الاقتصادية والتجارية بين القوى الكبرى. وأضاف أن أكثر ما يثير القلق حالياً هو تنامي ظاهرة التضخم المستورد، حيث ترتفع الأسعار في العديد من الدول بسبب زيادة تكاليف السلع الأساسية والطاقة والمعادن المستوردة، وليس نتيجة عوامل داخلية مرتبطة بالطلب أو الإنتاج.

وأوضح أن هذا النوع من التضخم أكثر تعقيداً لأنه مرتبط بعوامل خارجية يصعب التحكم فيها، وقد يقود إلى احتمالات الركود التضخمي، حيث يتزامن تباطؤ النمو مع استمرار ارتفاع الأسعار. وتنعكس هذه الحالة مباشرة على الأفراد من خلال تراجع فرص العمل أو انخفاض القدرة الشرائية، ما يدفعهم إلى إعادة ترتيب أولوياتهم الإنفاقية.

وفي منطقة الخليج، يرى خولي أن الاقتصادات الخليجية كانت تاريخياً أقل تأثراً بالتضخم المستورد مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، إذ ارتبطت معظم الضغوط التضخمية فيها بالنمو الاقتصادي السريع والمشروعات التنموية الكبرى. إلا أن الظروف الحالية تختلف بسبب تأثيرات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية على حركة التجارة والسياحة والاستثمار. ورغم هذه التحديات، يؤكد الخبراء أن دول الخليج لا تزال تمتلك مقومات قوية تعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وفي الصدد، أشار الخبير المالي والاقتصادي هاشم السيد إلى أن أصول الصناديق السيادية واحتياطيات النقد الأجنبي لدول الخليج تتجاوز 6.5 تريليونات دولار، بينما يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.4 تريليون دولار، ما يوفر قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية. كما أوضح أن برامج التنويع الاقتصادي التي تنفذها دول الخليج خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز مرونة اقتصاداتها، حيث حققت قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والصناعة والتكنولوجيا نمواً متسارعاً، ما ساعد على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

بدوره، أكد نضال خولي أن السياسات المالية والنقدية التي تتبعها دول الخليج، إضافة إلى ارتباط معظم العملات الخليجية بالدولار الأميركي وارتفاع الاحتياطيات النقدية، تمثل عوامل رئيسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تأثيرات التضخم المستورد. وأضاف أن اقتصادات الخليج تظل في وضع أفضل مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية بفضل قوة مراكزها المالية ومرونتها الاقتصادية، ما يمنحها قدرة أكبر على مواجهة التحديات المرتبطة بالتقلبات العالمية. وفي المحصلة، يواصل التضخم العالمي تأثيره على مستويات الدخل والإنفاق والاستثمار في مختلف دول العالم، في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

وبينما تسعى الاقتصادات الكبرى إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو والسيطرة على الأسعار، تبرز دول الخليج نموذجاً لاقتصادات استطاعت تعزيز مرونتها المالية والاقتصادية من خلال الاحتياطيات القوية وبرامج التنويع الاقتصادي، ما يعزز قدرتها على مواجهة المتغيرات العالمية والحفاظ على استقرارها الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

ورغم التراجع النسبي في معدلات التضخم مقارنة بالسنوات الماضية، لا تزال تداعياته حاضرة في مختلف الاقتصادات، سواء عبر ارتفاع تكاليف المعيشة أو تزايد الضغوط على الاستهلاك والاستثمار والنمو. وفي ظل استمرار التوترات وتقلبات أسواق الطاقة والتجارة، تبدو قدرة الدول على تعزيز مرونتها الاقتصادية وتنويع مصادر دخلها عاملاً حاسماً في مواجهة التحديات المقبلة.

(قنا، العربي الجديد)