اقتصادات العالم الصناعية تترنح بفعل الحرب في المنطقة

- تباطأ نشاط التصنيع في الصين وأوروبا في يوليو/تموز بسبب تراجع الطلب وارتفاع التكاليف، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو مدفوعاً بتصفية الطلبات السابقة. - ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9%، مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة، وتأثر النشاط الصناعي في ألمانيا وبريطانيا إيجابياً، بينما تباطأ في فرنسا وإيطاليا. - توسع قطاع التصنيع الهندي بأبطأ وتيرة منذ خمس سنوات، بينما شهدت اليابان أسرع نمو صناعي منذ 12 عاماً، مع تأثير التوترات الجغرافية السياسية على تكاليف الإنتاج عالمياً.

تباطأ نشاط التصنيع في الصين خلال يوليو/تموز الماضي، مع تراجع الطلب على خلفية الحرب التي تدخل شهرها الخامس في المنطقة، وارتفاع التكاليف على هذه الدولة المصدّرة القوية، في وضع انعكس أيضا في معظم أنحاء أوروبا، وفق ما أظهرته استطلاعات صدرت اليوم الاثنين ونشرتها وكالة رويترز.

وأدت الحرب إلى شبه توقف للشحن عبر مضيق هرمز، الممر الرئيسي لصادرات الطاقة الخليجية، ما رفع أسعار الطاقة على المصنّعين. وفي ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، تباطأ نمو الطلبات الجديدة إلى أضعف وتيرة له منذ يناير/كانون الثاني.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في تباطؤ نشاط التصنيع في الصين؟ كيف أثرت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج الصناعي عالمياً؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

في المقابل، ارتفع الإنتاج في منطقة اليورو، وإن كان ذلك مدفوعاً بشكل كبير بتصفية الشركات لتراكم الطلبات السابقة أكثر من كونه انعكاساً لزيادة حقيقية في الطلب. وصعد مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن "إس آند بي غلوبال" لمنطقة اليورو إلى 51.9 نقطة في يوليو/تموز، مقارنة بـ51.4 في يونيو/حزيران، وهي أعلى قراءة منذ إبريل/نيسان، وإن جاءت أقل قليلا من التقدير الأولي البالغ 52.0 نقطة، وتشير أي قراءة فوق عتبة الـ50 إلى نمو النشاط.

ووفقاً لـ"رويترز"، قال كارستن بريسكي، الخبير الاقتصادي في "آي إن جي": "الصورة متباينة، لكن الاستنتاج الرئيسي هو أن اقتصاد منطقة اليورو أكثر مرونة مما كان يُخشى... غير أننا نتجه بوضوح نحو بيئة نمو منخفض على الأقل". وأضاف: "على المدى القصير، أرى نموا ضعيفا لكنه مستمر نسبيا، ما لم يطرأ تطور بالغ السوء في الشرق الأوسط. فالأمر لا يوحي بأن اقتصاد منطقة اليورو سينطلق فجأة نحو أداء لافت".

وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9% في يوليو/تموز، مقارنة بـ2.8% في الشهر السابق، بحسب بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي، ما يعزز حجة قوية أصلا لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجددا، وهو ما قد يفرض قيدا إضافيا على الطلب في ظل تقليص الأسر إنفاقها. كما أظهرت مؤشرات مديري المشتريات أن المصانع حول العالم واجهت الشهر الماضي ارتفاعا في تكاليف المدخلات.

مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وشهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، بداية قوية للربع الثالث مع توسع النشاط الصناعي، غير أن "إس آند بي غلوبال" رأت أنه من الصعب تصور استمرار هذا الأداء دون التوصل إلى حل للصراع في الشرق الأوسط، نظراً لتقلبات أسعار النفط وحالة عدم اليقين المصاحبة له. في المقابل، عاد نشاط المصانع الفرنسية إلى الانكماش، بينما تباطأ نمو قطاع التصنيع الإيطالي.

أما في بريطانيا، خارج الاتحاد الأوروبي، فقد توسع النشاط الصناعي للشهر التاسع على التوالي في يوليو/تموز، لكن بأبطأ وتيرة له خلال أربعة أشهر، وفق مؤشر مديري المشتريات الذي أشار إلى تجدد تأثير الحرب الإيرانية قرب نهاية الشهر الماضي.

وعلى صعيد آسيا، أظهرت مؤشرات سابقة أن قطاع التصنيع الهندي توسع بأبطأ وتيرة له منذ ما يقرب من خمس سنوات، مع استمرار ضعف الطلب العام. وعلى النقيض من ذلك، سجل الإنتاج الصناعي في اليابان أسرع نمو له منذ أكثر من 12 عاماً، مع تحسّن شامل في المؤشرات الفرعية، من بينها أعلى ارتفاع في الطلبات الجديدة خلال أربع سنوات ونصف، مدفوعا بالطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا التباطؤ في سياق أزمة عالمية أطول أمداً فرضتها الحرب الإيرانية، والتي أثّرت بشكل مباشر على أحد أهم الممرات الملاحية للطاقة في العالم عبر مضيق هرمز. ويُعد هذا المضيق شرياناً حيوياً لصادرات النفط والغاز من دول الخليج، ما جعل أي اضطراب فيه ينعكس فوراً على أسعار الطاقة العالمية، وبالتالي على تكاليف الإنتاج الصناعي في مختلف القارات، من آسيا إلى أوروبا.

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وتُظهر مؤشرات مديري المشتريات الصادرة شهرياً صورة متباينة لأداء الاقتصادات الكبرى، إذ تتقاطع فيها عوامل الطلب المحلي مع الضغوط الخارجية الناتجة عن التوترات الجغرافية السياسية.

فبينما تحاول بعض الاقتصادات، كاليابان، الاستفادة من موجة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعويض التباطؤ العالمي، تجد اقتصادات أخرى كالصين والهند نفسها أمام تحديات أعمق تتعلق بضعف الطلب الداخلي والخارجي على حد سواء، ما يجعل مسار التعافي الصناعي العالمي غير مؤكد في المدى القريب.

(رويترز، العربي الجديد)