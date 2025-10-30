اقتراح ضريبة السياحة يثير جدلاً في فرنسا

- أكد وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة الفرنسي على أهمية الاستقرار في قطاع السياحة، مشيراً إلى مشاورات حكومية بشأن إصلاح ضريبة السياحة بالتعاون مع المختصين، معارضاً أي تعديلات مبكرة على الضريبة. - أبدى الفاعلون في القطاع السياحي استياءهم من التعديلات المقترحة، محذرين من تأثيرها السلبي على الوظائف، وداعين لعدم فرض ضرائب تؤثر سلباً على قطاع حيوي للاقتصاد. - يُعتبر القطاع السياحي ركيزة أساسية للاقتصاد الفرنسي، حيث يمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وأي زيادة في الضريبة قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإقامة وفقدان وظائف.

طمأن وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة الفرنسي سيرج بابان، المختصين في هذا القطاع، اليوم الخميس، بأنه سيتم إجراء مشاورات بشأن إصلاح ضريبة السياحة، مؤكداً معارضته لأي تغييرات سابقة لأوانها. وقال الوزير، متحدثاً في افتتاح منتدى: "عالم من أجل السفر" في باريس: "مثل القطاعات الاقتصادية الأخرى، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة إلى الاستقرار"، وتابع: "نريد احترام الالتزام بالتشاور، الذي تم الاتفاق عليه خلال لجنة السياحة الوزارية، بشأن إصلاح ضريبة السياحة مع المختصين في السياحة وجمعيات المسؤولين المنتخبين".

شدد على أنّ "الحكومة ستعارض أي تعديلات مبكرة على ضريبة السياحة". وكان الحزب اليساري "فرنسا الأبية" قد اقترح في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 33% على "الخدمات في الفنادق الفاخرة" وهو تعديل اعتمد في 22 أكتوبر، وفقاً لما أورده الموقع الرسمي للبرلمان الفرنسي.

"سيرك ضريبي"

وأعرب الفاعلون في القطاع السياحي في تصريحات نقلتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية، اليوم الخميس، عن استيائهم من خطر اعتماد البرلمان تعديلات غير مؤاتية، مثل زيادة إضافية على ضريبة السياحة، وخاصة في الفنادق الفاخرة. ووصف عمدة مدينة سان مالو السياحية جان فيرجيل كرانس، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اتحاد أصحاب المصلحة في السياحة (اتحاد ضخم يمثل 70 ألف شركة في قطاعات الفنادق والمطاعم والنقل الجوي) الضريبة المزمع فرضها بـ"السيرك الضريبي"، وعبّر عن غضبه من عرض تعديلات على قانون الموازنة تستهدف قطاعه.

ولفت فيرجيل كرانس لخطورة "المصطلحات" المستعملة، مشيراً إلى أن الفنادق الفاخرة ستتخلى عن تصنيفها الأعلى أو تنسحب من نظام التصنيف لتجنّب هذه الضريبة، وخلص إلى التذكير بأنّ "الفنادق الفاخرة في فرنسا تُعتبر من أكثر القطاعات التي توفر مناصب عمل"، لهذا دعا إلى ما وصفه "عدم قتل الدجاجة التي تبيض ذهباً".

وقد طُرحت عدة تعديلات على مشروع ميزانية 2026 في الأيام الأخيرة، تتضمن زيادات مختلفة على ضريبة السياحة التي يدفعها السياح لمصلحة السلطات المحلية.

معارضة ضريبة السياحة

وأعرب اتحاد ممثلي السياحة عن قلقه إزاء هذا الاقتراح، في بيان صحافي الأسبوع الماضي، داعياً وزير السياحة "إلى معارضة هذه المبادرات والانخراط دون تأخير في المشاورات التي وعد بها في مدينة أنجيه، بهدف إصلاح شامل وعادل للضرائب السياحية". وقد لقي الإعلان الذي أصدره وزير السياحة السابق هذا الصيف في أنجيه حول التشاور بشأن ضريبة السياحة استحساناً كبيراً من جانب الفاعلين في القطاع، الذين يخشون أن ترتفع هذه الضريبة، وتُستخدم لتمويل مجالات أخرى غير التنمية السياحية، خلال فترة تخفيضات الميزانية.

سياحة فرنسا

وذكّر المركز الفرنسي للسياحة، في في وقت سابق، بأنّ "أي زيادة إضافية في الضريبة السياحية ستؤثر حتماً على تكلفة الإقامة للسياح الأجانب أو المحليين، مع تأثير إما تشجيعهم على زيارة وجهات أرخص في الخارج، أو إبقاء الفرنسيين الأكثر تواضعاً بعيداً عن العطلات". ويُعتبر القطاع السياحي ركيزة أساسية للاقتصاد الفرنسي، ومصدراً رئيسياً للدخل القومي وقطاعاً حيوياً يمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي. واستقبلت فرنسا أكثر من 100 مليون سائح دولي عام 2024 (بزيادة 2%)، وحققت رقماً قياسياً في الإيرادات عام 2024 بـ71 مليار يورو (بزيادة 12%).

وفي حال إقرار أي زيادة على ضريبة السياحة سينعكس ذلك على أسعار المبيت والخدمات والفنادق، مما قد يحول دون مواصلة السياح اختيار فرنسا وجهة سياحية، وبالتالي فقدان وظائف عمل موسمية ومداخيل إضافية. وشهدت السياحة الدولية في فرنسا زيادة ملحوظة، بقيادة الزوار من شمال أوروبا والولايات المتحدة. وحافظت دول أميركا الشمالية على دورها الريادي منذ نهاية جائحة كوفيد، حيث ارتفعت نسبة المبيت الليلي بنسبة 5%.

ووفقاً لمرصد هاريس التفاعلي التابع لمؤسسة أتو فرانس، فإنّ نيات السفر لقضاء العطلات الشتوية في فرنسا شهدت ارتفاعاً، إذ ارتفعت أعداد الوافدين الدوليين جواً بنسبة 10% في الربع الأول من عام 2025، مع زيادة ملحوظة في عدد الزوار من الولايات المتحدة والبرازيل والهند والصين.