افتتاح مضيق هرمز وإعادة تمركز قطر للطاقة

- تواجه "قطر للطاقة" تحديات كبيرة في استئناف الإنتاج والتصدير بعد فتح مضيق هرمز، تشمل سرعة تعافي البنية التحتية وموثوقية سلاسل الإمداد واستعادة ثقة الأسواق، مع انخفاض الإنتاج بشكل كبير خلال فترة الإغلاق. - تشير التقديرات إلى أن استعادة 50% من الطاقة التصديرية قد تستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر، مما يعكس هشاشة العلاقة بين الجغرافيا والطاقة وتأثيرها على أسواق الشحن وكلفة التأمين. - تقف "قطر للطاقة" أمام ثلاثة سيناريوهات: التعافي السريع، التعافي المتدرج، أو استمرار التعطيل الجزئي، مما يبرز أهمية أمن الطاقة وحماية البنية التحتية الحيوية.

لم يكن فتح مضيق هرمز في حد ذاته إعلاناً فورياً لعودة الأمور إلى طبيعتها بالنسبة إلى "قطر للطاقة". ففي الدولة التي تُعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، لا تُقاس الأزمات بإغلاق الممرات البحرية فحسب، بل أيضاً بسرعة تعافي البنية التحتية، وموثوقية سلاسل الإمداد، واستعادة ثقة الأسواق التي لا تنتظر طويلاً. ومن هنا، تبدو المرحلة المقبلة أكثر تعقيداً من مجرد عبور السفن مجدداً؛ فهي مرحلة اختبار حقيقي لقدرة قطر على استئناف الإنتاج والتصدير بكفاءة، بعد اضطراب أصاب أحد أهم شرايين الطاقة العالمية.

وتمتلك "قطر للطاقة" حالياً طاقة إنتاجية أساسية تبلغ 77 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال عبر 14 خط إنتاج في مجمع رأس لفان، مع توسعة كانت مُعلَنة قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في نهاية فبراير/ شباط الماضي، لرفع القدرة الإنتاجية إلى 110 ملايين طن بحلول نهاية 2026، ثم إلى 126 مليون طن في عام 2027، و142 مليون طن بحلول عام 2030، عبر مشاريع حقل الشمال الشرقي والجنوبي والغربي. وخلال فترة الإغلاق، انخفض الإنتاج بنسبة 70% في مارس/ آذار مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، ليصل إلى 5.37 مليارات متر مكعب فقط، مقابل 18.13 مليار متر مكعب في الظروف الطبيعية.

وتدخل "قطر للطاقة"، مع بدء تدفق البواخر وناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، مرحلة دقيقة من إعادة التمركز، لا تقلّ حساسية عن مرحلة التعطيل نفسها. فالسوق لا تسأل اليوم: "هل فُتح المضيق؟"، بقدر ما تسأل: "متى تعود الشحنات إلى انتظامها الكامل؟"، ومتى تستعيد مدينة رأس لفان الصناعية، التي تحتضن أكبر مجمع متكامل لإنتاج الغاز المسال وتصديره في العالم، والمسؤول عن نحو 20% من الإمدادات العالمية، ومرافق التسييل، طاقتها التشغيلية الكاملة من دون عوائق؟

هنا تحديداً تكمن المعضلة، لأن الغاز الطبيعي المسال ليس سلعة يمكن إعادة تدويرها بسرعة أو نقلها بمرونة فائضة، بل هو صناعة دقيقة ترتبط ببنية تقنية معقدة، وسفن مخصصة، ومسارات توريد محكومة بعقود صارمة وتوقيت شديد الحساسية. وتشير التصريحات الرسمية إلى أن الهجمات التي طاولت منشآت مرتبطة بصناعة الغاز في قطر عطّلت نحو 17% من قدرة البلاد على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وتسببت بخسائر سنوية قد تصل إلى 20 مليار دولار. واضطرت الشركة القطرية إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" على عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز إلى دول تشمل إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين.

ولا تعكس هذه الأرقام أثراً مالياً مباشراً فحسب، بل تكشف أيضاً هشاشة المعادلة بين الجغرافيا والطاقة، حين تتحول نقطة عبور واحدة إلى عامل ضغط على اقتصاد دولة كاملة، وعلى سوق دولية تمتد من آسيا إلى أوروبا. فكل تأخير في العودة الكاملة للإنتاج يعني عملياً تمديد فترة القلق في أسواق الشحن، وارتفاع كلفة التأمين، وإرباك جداول التوريد، خصوصاً لدى العملاء من شركات ودول، الذين بنوا خططهم على انتظام الإمدادات القطرية بوصفها مصدراً موثوقاً. لكن التحدي الأكبر لا يكمن في فتح المضيق وحده، بل في إدارة مرحلة ما بعد استئناف الحركة الملاحية، إذ إن إعادة تشغيل وحدات الإنتاج المتضررة، وفحص أنظمة السلامة، وضمان جاهزية محطات التسييل والتبريد والتخزين، كلها خطوات تحتاج إلى وقت لا يمكن اختصاره بأيام.

ولهذا، يبدو السيناريو الأقرب إلى الواقع هو التعافي التدريجي، لا العودة الفورية. وترى بعض التقديرات أن استعادة نحو 50% من الطاقة التصديرية قد تحتاج إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر، فيما قد تمتد العودة الكاملة، في حال استمرار المخاطر أو تأخر الإصلاحات الفنية، لفترة أطول. وبناءً على ذلك، تقف "قطر للطاقة" أمام ثلاثة مسارات محتملة خلال الأيام والأسابيع المقبلة. يتمثل السيناريو الأول بالتعافي السريع، إذا استقرت البيئة الأمنية وعادت الحركة البحرية إلى انتظامها الكامل، بما يسمح بعودة تدريجية للشحنات خلال فترة قصيرة.

تدخل "قطر للطاقة"، مع بدء تدفق البواخر وناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، مرحلة دقيقة من إعادة التمركز، لا تقلّ حساسية عن مرحلة التعطيل نفسها

أما السيناريو الثاني، فهو التعافي المتدرج، حيث تتقدم عمليات الإصلاح والتشغيل على مراحل، مع استمرار بعض القيود الفنية واللوجستية، فيما يبقى السيناريو الثالث الأكثر تحفظاً، ويتمثل باستمرار التعطيل الجزئي إذا ظلت المنطقة عرضة لتوترات جديدة أو تهديدات متكررة للممرات البحرية والمنشآت الحيوية.

وفي كل الأحوال، إن الدرس الذي تفرضه هذه الأزمة يتجاوز قطر وحدها، إذ يذكّر العالم بأن أمن الطاقة لم يعد شأناً فنياً فحسب، بل بات مرتبطاً مباشرة بالجغرافيا السياسية، وبقدرة الدول على حماية بنيتها التحتية الحيوية، وتنويع مساراتها، وطمأنة الأسواق. أما بالنسبة إلى قطر، فإن النجاح الحقيقي في هذه المرحلة لن يُقاس فقط بعودة البواخر إلى البحر، بل بقدرتها على استعادة الاستقرار التشغيلي الكامل، والحفاظ على مكانتها بوصفها لاعباً رئيسياً لا غنى عنه في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية.

اقتصاد دولي البحرية الأميركية تنصح السفن بعبور مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي

باختصار، إن فتح مضيق هرمز لا يعني نهاية القصة بالنسبة إلى "قطر للطاقة"، بل بداية فصل جديد من إدارة المخاطر واستعادة الثقة. فالسوق العالمية تراقب، والعملاء ينتظرون، والبنية التحتية تخضع لاختبار قاسٍ تحت ضغط الزمن والسياسة والتقنية معاً. وإذا استطاعت الدوحة عبور هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، فإنها لن تكون قد استأنفت التصدير فحسب، بل ستؤكد مجدداً أن الغاز القطري لا يزال أحد أكثر عناصر التوازن حساسية في معادلة الطاقة العالمية.