- افتتح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قاجر قمة "تيك أوف إسطنبول" بمشاركة 500 شركة و250 مستثمراً من 40 دولة، بهدف جمع الأفكار التقنية المبتكرة مع الاستثمارات المناسبة ضمن "المبادرة الوطنية التركية للتكنولوجيا". - أكد الوزير قاجر على دور القمة كجسر بين رواد الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير ونجاح الصناعات الدفاعية التركية وريادتها في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الألعاب. - تحدث يوكان يوجال عن تنامي المشاركة في القمة وعرض مشاريع مبتكرة، مع اختتام الحدث بتقييم المشاريع ومنح الجوائز لأفضلها.

افتتح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قاجر، اليوم الأربعاء، في مركز معارض إسطنبول، النسخة الثامنة للقمة الدولية للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين والموجهين والمؤثرين في النظام البيئي للشركات الناشئة "تيك أوف إسطنبول"، بمشاركة 500 شركة تركية وعربية ودولية، و250 مستثمراً من 40 دولة، ضمن أكبر تجمع لريادة الأعمال في المنطقة. وينظم المعرض، الذي يختتم غداً الخميس، بإشراف مؤسسة فريق التكنولوجيا التركي (T3)، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، ومكتب رئاسة الجمهورية للاستثمار والتمويل، وتتولى وكالة "الأناضول" دور الشريك الإعلامي العالمي له.

في هذا السياق، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا إن قمة "تيك أوف" تُعد دليلاً على مدى صدى إنجازات تركيا في مجال التكنولوجيا على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن المعرض أصبح مكوّناً أساسياً من "تكنوفست" منذ عام 2018. وأضاف أن فكرة "تيك أوف" انطلقت من إيمان تركيا بأهمية وجود فعالية تجذب روّاد الأعمال بالتزامن مع تنظيم "تكنوفست". وأوضح قاجر أن القمة تتطور عاماً بعد عام، وأصبحت فعالية مستقلة وأكبر حدث لريادة الأعمال التقنية في المنطقة، بمشاركة أكثر من 250 مستثمراً و500 رائد أعمال من أكثر من 40 دولة، ولفت إلى أن الهدف من القمة هو جمع أكثر الأفكار والمشاريع التقنية ابتكاراً بالاستثمارات المناسبة، باعتبارها جزءاً أساسياً من مسيرة "المبادرة الوطنية التركية للتكنولوجيا".

وأشار الوزير إلى أن "تيك أوف" لم تُهمل ريادة الأعمال التقنية رغم زيادة الموارد المخصصة للبحث والتطوير في تركيا، مبيناً أن الإنفاق على البحث والتطوير ارتفع من 1.2 مليار دولار في عام 2002 إلى نحو 20 مليار دولار في عام 2024، كما زاد عدد العاملين في هذا المجال من 29 ألفاً إلى 310 آلاف. وأضاف أن عدد المجمعات التكنولوجية ارتفع إلى 113 مجمعاً تضم أكثر من 12 ألف شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا.

وحول دعم تركيا للشركات التكنولوجية والناشئة، أكد قاجر أن مؤتمر "تيك أوف" يمثل أحد أهم أدوات الدعم وجسراً للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين على الساحة العالمية، قائلاً: "الوجود هنا أشبه بالحديث عن المستقبل، فالعالم بأسره يشهد ازدهار ريادة الأعمال التكنولوجية في تركيا"، وأوضح أن وجود أكثر من 250 مستثمراً من أكثر من 40 دولة دليل على التأثير المتزايد لإنجازات تركيا التكنولوجية عالمياً.

وأضاف أن الصناعات الدفاعية التركية كان لها دور بارز في هذا النجاح، إذ أصبحت أنظمة الدفاع التركية محط أنظار العالم لما أحدثته من نقلة نوعية في أساليب الحرب، كما أشار إلى أن ريادة الأعمال التكنولوجية التركية تمتد إلى مجالات أخرى، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الألعاب، إذ تمتلك تركيا منظومة ألعاب تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وتُدر أكثر من مليار دولار من الإيرادات سنوياً.

وأكد الوزير أن تركيا تمتلك إمكانات هائلة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والشركات الناشئة، الأمر الذي يسرّع تحول الاهتمام العالمي نحوها، كما أشار إلى أن مبادرات مثل "برنامج تأشيرة التكنولوجيا التركية" يلقى صدىً واسعاً عالمياً، موضحاً أن لدى تركيا ست شركات ناشئة عملاقة تتجاوز قيمتها مليار دولار لكل منها. وختم قاجر كلمته بالتأكيد على حرص الحكومة على دعم رواد الأعمال قائلاً: "نحن دائماً معهم، وسنظل بجانبهم. ما داموا لا يتخلّون عن الحلم والبحث والتطوير، فمن واجبنا إزالة كل عقبة تعترض طريقهم".

من جانبه، قال مسؤول الاتصال في مكتب رئاسة الجمهورية للاستثمار والتمويل يوكان يوجال، لـ"العربي الجديد"، إن قمة "تيك أوف" تشهد تنامياً متزايداً في المشاركة المحلية والدولية، حيث تجاوز عدد الشركات وأصحاب المشاريع هذا العام 500 شركة، وكشف أن لمكتب رئاسة الجمهورية للاستثمار والتمويل 24 مكتباً خارج تركيا موزعة على 14 دولة لجذب الشركات والاستثمارات والمشاريع التكنولوجية الجديدة، باستثناء الشركات المدرجة في البورصات، وذلك وفقاً لاحتياجات السوق التركية والعالمية. وأضاف يوجال أن المكتب يتكفل بتأمين الرعاية والدعم اللوجستي للشركات الوافدة، إضافة إلى تقديم الإرشادات والمساعدة في الترخيص والتوطين، وتوفير المزايا الخاصة مثل تخفيض الضرائب.

وخلال القمة، التقت "العربي الجديد" ممثل شركة "ريكروم" التي قدمت مشروعاً لاجتذاب المستثمرين، يتمثل في حساس ثلاثي الأبعاد لكشف العمق عبر الارتداد الإشعاعي، يُستخدم في الطائرات المسيّرة والسيارات لتحديد الموقع ومنع التصادم وكشف النقاط العمياء للسائقين. كما تحدث المطور أميرهان إيشيشك عن مشروعه لآلة فرز النفايات التي تعمل على مدار الساعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مبيناً أنها توفر اليد العاملة بما يعادل عمل خمسة عمال نظافة، وتقلل استهلاك الطاقة بنحو 5774 كيلوواط كهرباء، أي ما يعادل استهلاك منزل لمدة ستة أشهر.

وأوضح أن المشروع حصل على موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية للتصنيع والتوزيع، لكنه لا يزال بحاجة إلى تطوير وتمويل إضافي. ويُختتم "تيك أوف إسطنبول" غداً الخميس بتقييم مشاريع رواد الأعمال ومنح الجوائز لأفضل ثلاثة مشاريع، إضافة إلى تقديم التسهيلات للمشاريع التي تحتاجها السوق التركية، والأهم تعزيز التعاون بين أصحاب المشاريع والمستثمرين الأتراك والدوليين المشاركين في القمة.