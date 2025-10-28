شهدت بغداد افتتاح المصرف العربي – العراق، وهو أول مصرف مساهم برأسمال عربي–عراقي مشترك يبلغ 250 مليار دينار، بمساهمة مؤسسات مصرفية سعودية وإقليمية، في وقتٍ يسعى فيه العراق إلى تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. تأتي هذه الخطوة في سياق التحولات التي يشهدها النظام المالي في البلاد، حيث يعمل حالياً نحو 72 مصرفاً بين حكومي وخاص وإسلامي وأجنبي، من بينها قرابة 20 مصرفاً دولياً تمتلك فروعاً أو حصصاً استثمارية مباشرة داخل السوق العراقية.

وافتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد الماضي، المصرف العربي– العراق، الذي تساهم فيه رؤوس أموال عراقية وعربية وأجنبية. وأكد السوداني في كلمةٍ له خلال حفل الافتتاح أن هذه الخطوة تمثل دليلاً واضحاً على الثقة بالاقتصاد العراقي والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تشكلت بفضل الجهود الإصلاحية خلال الفترة الماضية.

وأوضح السوداني أن تأسيس هذا المصرف يمثل إضافة استراتيجية للقطاع المصرفي الوطني، ونموذجاً للمؤسسات الحديثة القادرة على تقديم خدمات متطورة تسهم في تمويل مشاريع التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية تنشيط تمويل الفرص الاستثمارية المتنوعة في ظل وجود قطاع خاص وطني يمتلك الجرأة والخبرة في التعامل مع البيئة الاستثمارية. ودعا السوداني إلى تعزيز التعاون بين المصرف العربي–العراق والمصارف الوطنية والجهات الحكومية والمستثمرين العرب والأجانب، لتوظيف القدرات المالية والخبرات المصرفية في دعم برامج الحكومة التنموية.

وبيّن أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح النظام المالي والمصرفي والتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، رغم التحديات والكلف الاجتماعية والسياسية التي تواجه مسار الإصلاح. وأشار إلى أن العراق وصل اليوم إلى مستوى عالٍ من الموثوقية في علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً الحاجة إلى منظومة مصرفية رقمية متطورة تعزز ثقة المتعاملين وتخدم تطلعات التنمية الاقتصادية الشاملة.

الرسائل من افتتاح المصرف

في السياق، أفاد الخبير المصرفي عبد الرحمن الشيخلي بأن المصرف العربي – العراق هو مصرف عراقي مساهم أُسس عام 2024، ولم يباشر عمله إلا بعد افتتاحه رسمياً، برأسمال قدره 250 مليار دينار عراقي، ومن المؤمل أن يفتح المصرف فروعاً له في البصرة وأربيل قريباً، إضافة إلى فرعه الرئيس في بغداد.

وبيّن الشيخلي في تصريحٍ لـ"العربي الجديد" أن أسهم المساهمين تتوزع بواقع 60% للبنك العربي (السعودي)، و20% للبنك العربي الوطني، 10% لمجموعة المهيدب السعودية، و10% طرحت للاستثمار. وأشار إلى أن المصرف يُعد شركة تابعة للبنك العربي الوطني (ANB) المؤسس عام 1979 برأسمال يبلغ 6.5 مليارات ريال سعودي، والذي يمتلك شبكة تضم 279 فرعاً داخل السعودية، إلى جانب فرعه الخارجي في بريطانيا الذي افتتح عام 1991.

وأضاف الشيخلي أن افتتاح هذا المصرف في العراق يبعث بأكثر من رسالة، أولها أن الإصلاحات المصرفية العراقية عززت ثقة البنوك العالمية، وثانيها أنها طمأنت المستثمر غير العراقي بشأن استقرار النظام المالي. وأوضح أن التجربة برهنت على قدرة المصارف العراقية في مواكبة التطور التكنولوجي الحديث، ولا سيما في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وبيّن أن نشاطات المصرف ستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية التي كانت مترددة في الدخول إلى الاقتصاد العراقي الواعد، وتفتح المجال أمام الانخراط في التنمية المستدامة التي يشهدها البلد اليوم، إلى جانب التوسع في عمليات الشمول المالي التي تجاوزت نسبتها 40%.

تعزيز الثقة

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي

جمال كوجر إن افتتاح المصارف الدولية الجديدة في العراق يخضع لآليات دقيقة تشمل الترخيص المالي واستيفاء متطلبات رأس المال والحوكمة، إلى جانب إشراف البنك المركزي لضمان الشفافية وسلامة الأداء المصرفي. وأوضح كوجر لـ"العربي الجديد" أن افتتاح المصرف يأتي في إطار تعزيز الثقة بالإصلاحات المصرفية واستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية إلى السوق العراقية، بعد أن فقدت الثقة بسبب العقوبات الأميركية على المصارف المحلية وعمليات تهريب العملة والاحتيال المالي.

وبيّن كوجر أن وجود مصرف بهذا الحجم والمساهمات الإقليمية الواسعة يعكس تطور البيئة الاستثمارية في العراق، ويسهم في تمويل المشاريع التنموية وتوسيع قاعدة الشمول المالي، مستفيداً من التجارب الناجحة في البلدان المجاورة التي تعتمد على القطاع المصرفي بما هو مصدر رئيسي للإيرادات غير النفطية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، يربط النشاط المصرفي المباشر بالتنمية والاستثمار الحقيقي داخل البلاد.

الفرص والتحديات

أوضح الباحث الاقتصادي أحمد عبد الله أن العراق بحاجة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وتمكين حضور رأس المال العربي داخل السوق العراقية، لكنه في الوقت نفسه سيواجه تحديات مالية وتشغيلية معقدة ناتجة عن طبيعة البيئة الاقتصادية في البلاد. وبيّن عبد الله لـ"العربي الجديد" أن القطاع المصرفي العراقي لا يزال يعاني من ضعف الثقة، وتعقيدات التحويلات الدولية، وتقلبات السياسة النقدية، إلى جانب تأخر الإصلاحات المتعلقة بالامتثال المالي ومكافحة غسل الأموال، وهي عوامل قد تؤثر على سرعة انتشار المصرف الجديد.

وأضاف أن هذا القطاع الحيوي لا يخلو من التحديات، إذ فرضت الولايات المتحدة قيوداً وعقوبات على أكثر من 35 مصرفاً عراقياً خلال العامين الأخيرين، بسبب شبهات تتعلق بغسل الأموال أو التعامل غير المشروع بالدولار، ما شكّل ضغطاً إضافياً على النظام المالي ورفع الحاجة إلى مصارف تمتلك معايير امتثال دولية صارمة.

وأشار إلى أنه من هذه الزاوية يُنظر إلى افتتاح المصرف العربي – العراق بوصفه مؤشراً على تعافي الثقة الدولية بالإصلاحات المصرفية، ومحاولة لتأسيس تجربة مصرفية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والحوكمة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم الاستثمار وتمويل مشاريع التنمية المستدامة وتوسيع قاعدة الشمول المالي التي تجاوزت اليوم 40% من السكان. وأكد عبد الله أن نجاح هذه التجربة سيساعد العراق على التحول نحو نظام مالي أكثر استقراراً وتنوعاً خلال السنوات المقبلة.