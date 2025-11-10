- افتُتح أول متجر بقالة آلي بالكامل في أوروبا بمقر "إس تي مايكروإلكترونيكس" بكرولاس، حيث يعمل بالذكاء الاصطناعي دون صرافين، وتُخصم قيمة المشتريات من رواتب الموظفين باستخدام بطاقات الشركة. - يعتمد المتجر على كاميرات لإنشاء صورة رمزية للزبون لتتبع تحركاته دون التعرف على الوجه، مما يُسهل عملية الشراء ويُظهر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين الحياة اليومية. - تُعتبر هذه المبادرة جزءًا من اتجاه أوسع نحو متاجر ذاتية التشغيل، حيث تُجري شركات مثل أمازون تجارب مماثلة، ويتميز متجر كرولاس بنظام دفع فريد مرتبط ببطاقات الموظفين.

افتُتح أمس الأحد أول متجر بقالة آلي بالكامل في أوروبا، يعمل بالذكاء الاصطناعي، في مقرّ شركة "إس تي مايكروإلكترونيكس" (شركة فرنسية إيطالية متخصّصة في صناعة الإلكترونيات) في بلدية كرولاس، بالقرب من غرونوبل (جنوب شرق باريس)، بدون صرافين أو أجهزة دفع، إذ تُدفع فواتير الموظفين مباشرةً من رواتبهم، ليكون أول متجر بقالة ذاتي التشغيل يعمل بالذكاء الاصطناعي في أوروبا، واختارت له مكان فريد، داخل حاوية شحن أطلقت عليها اسم "24/7".

المتجر الذي خصّصته الشركة كبداية لموظفيها، ويقتصر عمله على تقديم وجبات مجمدة ورقائق بطاطس ومعكرونة ومشروبات وكعكات. وبفضل الذكاء الاصطناعي، لا يحتاج الموظفون في الموقع لبطاقات الائتمان ولا لأمين الصندوق، يحتاجون فقط بطاقة شركتهم للدفع.

وأوضح فريدريك كلاريه، المدير العام لشركة "فوجيتسو" في فرنسا وسويسرا (شركة يابانية متخصصة في صناعة وإنتاج أشباه الموصلات وتقف وراء هذا الابتكار التكنولوجي)، في مقابلة مع قناة فرانس 3، اليوم الاثنين، أنه "بمجرد دخول المتجر، ستُنشئ الكاميرات صورة رمزية افتراضية للزبون. ولا يتعلق الأمر بنظام التعرف على الوجه. وستتبع هذه الكاميرات الزبون في أرجاء المتجر للتحقق من المنتجات التي يشتريها. وتجري محاسبته في نهاية زيارته، بحيث سيجري خصم مبلغ مشتريات الموظفين مباشرة من رواتبهم"، مشيراً إلى أن "الزبائن لا يحتاجون سوى لبطاقة شركتهم للدفع".

وقال إريك جيروندو، مدير موقع "إس تي مايكروإلكترونيكس" في بلدية كرولاس، إنّ "رقائق المجموعة الفرنسية الإيطالية تُستخدم مباشرة في نظام التعرف على الموظفين". ويرى جيروندو أن هذه المبادرة "تُعد بمثابة اختبار لما يُمكن أن يُقدمه لنا الذكاء الاصطناعي وكيف يُمكنه تسهيل حياتنا اليومية"، مشيراً إلى أن "استخدام الإلكترونيات لتحسين الحياة اليومية هو جوهر عملنا". في حين يُعد متجر البقالة هذا فريداً من نوعه في أوروبا حالياً، يشير إلى أن "إس تي مايكروإلكترونيكس" تخطط لـ"نشر هذه التقنية في مواقع صناعية أخرى".

تجارب في أميركا

وهناك تجارب أخرى في الولايات المتحدة، إذ مهدت شركة أمازون الأميركية الطريق في عام 2018 بمتاجر "أمازون جو" في الولايات المتحدة و"أمازون فريش" في المملكة المتحدة. تُتيح هذه المتاجر للعملاء الدخول والتسوق والمغادرة دون الحاجة إلى الوقوف في طوابير الدفع، وذلك بفضل شبكة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار وخوارزميات الذكاء الاصطناعي. ويجري بعد ذلك خصم المبلغ من حساب أمازون الخاص بالعميل مباشرةً، ولكن يجب تسجيل طريقة الدفع عند الدخول، ويبقى الموظفون على أهبة الاستعداد لإعادة تعبئة البضائع أو مساعدة المتسوقين.

في أوروبا، تختبر متاجر تجزئة أخرى أيضاً التجارة الإلكترونية دون الحاجة إلى أمين صندوق، وتتعاون مجموعة "روي" (سلسلة متاجر سوبر ماركت ألمانية، والعلامة التجارية الرئيسية لمجموعة روي، ومقرها كولونيا) و"أوشون" (شركة فرنسية تأسست سنة 1961 متخصصة في السوبرماركت) لتتبع تحركات العملاء ومشترياتهم. وفي إيطاليا، طورت "سينسي ريتيل" (متاجر ذاتية التشغيل) مفهوم "توداي كوناد"، وهو متجر بقالة مستقل في فيرونا، إذ يمكن للعملاء التسوق دون طوابير أو دفعات تقليدية. ومع ذلك، تعتمد هذه المفاهيم أيضاً على تطبيق جوال أو حساب مصرفي مسجل مسبقاً، على عكس متجر البقالة في كرولاس، الذي يتميز بنظام دفع داخلي مرتبط مباشرةً ببطاقات الموظفين. وتُضاف قيمة المشتريات تلقائياً إلى رواتبهم.