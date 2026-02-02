اعتقال مالك أكبر شركة لتعدين "بيتكوين" الروسية

- اعتُقل إيغور رونيتس، مؤسس "بيت ريفر"، بتهم إخفاء أصول للتهرب الضريبي، ووُضع رهن الإقامة الجبرية، مما يضيف إلى الضغوط المتزايدة على الشركة بعد العقوبات وفقدان الشركاء. - تأسست "بيت ريفر" عام 2017، وأصبحت من أكبر شركات تعدين بيتكوين في روسيا، مستفيدة من الطاقة الرخيصة، لكنها واجهت تحديات مالية بعد العقوبات الأمريكية وانسحاب شركاء غربيين. - رغم الصعوبات، حققت "بيت ريفر" إيرادات بلغت 129 مليون دولار في 2024، لكنها تواجه دعاوى قضائية من "بنية سيبيريا" بسبب عدم تسليم المعدات.

أفادت تقارير إعلامية روسية، اليوم الإثنين، بأن مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تعدين بيتكوين الروسية "بيت ريفر" (BitRiver) إيغور رونيتس اعتُقل يوم الجمعة، ووُجهت إليه لاحقًا ثلاث تهم تتعلق بإخفاء أصول للتهرب من الضرائب.

ونقلت هذه التقارير عن وثائق المحكمة أن محكمة زاموسكفوريتسكي في موسكو أمرت بوضع إيغور رونيتس رهن الإقامة الجبرية. وهو قرار دخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه، وأوضحت أن فريقه القانوني أمامه مهلة لغاية يوم الأربعاء لاستئناف الحكم. لتُضاف هذه القضية إلى الضغوط المتزايدة التي تواجهها "بيت ريفر" في أعقاب العقوبات، وفقدان الشركاء، وتقليص العمليات.

من هو رونتيس؟

يُعدّ رونيتس، البالغ من العمر 39 عامًا، من رواد صناعة تعدين العملات الرقمية في روسيا، وأسس شركة "بيت ريفر" عام 2017، ثم وسّعها لاحقًا لتضم 15 مركز بيانات بسعة 533 ميغاوات وأكثر من 175 ألف خادم. قبل أن تتعرض شركته لاحقا لضغوط مالية في السنوات الأخيرة. وفي أواخر عام 2024، قدرت وكالة بلومبيرغ صافي ثروة رونيتس بنحو 230 مليون دولار، ويرتبط ذلك بشكل كبير بدوره في قطاع تعدين العملات الرقمية.

ما هي بيت ريفر؟

تأسست شركة "بيت ريفر" عام 2017، ونمت لتصبح إحدى أكبر شركات تعدين بيتكوين في روسيا، حيث تدير مراكز بيانات ضخمة في جميع أنحاء سيبيريا، وتقدم خدمات البنية التحتية للتعدين لعملاء من الشركات. وتوسعت الشركة بسرعة خلال طفرة تعدين العملات الرقمية، مستفيدةً من توفر الطاقة الرخيصة نسبيًا في المنطقة، وكان يُنظر إليها باعتبارها من بين المستفيدين المحتملين من تحرير روسيا لسوق العملات الرقمية عام 2024، حيث ازداد اعتماد البلاد على العملات الرقمية في ظل العقوبات المفروضة بسبب الحرب.

وتعرضت شركة "بيت ريفر" لضغوط مالية في السنوات الأخيرة. فقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الشركة في منتصف عام 2022 بسبب علاقاتها مع موسكو عقب الحرب مع أوكرانيا. وقد قيّدت هذه العقوبات وصولها إلى الأسواق والشركاء الغربيين. وفي عام 2023، أنهت المجموعة المالية اليابانية "إس بي آي" علاقتها مع "بيت ريفر" بالتزامن مع انسحابها من روسيا. ووفقًا لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، خفضت "بيت ريفر" لاحقًا التكاليف وقلصت عملياتها في أواخر عام 2024، وأجّلت دفع رواتب موظفيها.

واستمرت صعوبات الشركة حتى عام 2025، عندما رفعت شركة "بنية سيبيريا" لتزويد الكهرباء دعويين قضائيتين تزعم فيهما أن شركة "بيت ريفر" لم تسلم المعدات رغم استلامها دفعات مقدمة. غير أن "بيت ريفر" حافظت على ريادتها للسوق، مسجلةً إيرادات بلغت حوالي 129 مليون دولار في عام 2024، وتشغل حوالي 175 ألف جهاز تعدين موزعة على 15 مركز بيانات، تستهلك 533 ميغاواط من الطاقة.