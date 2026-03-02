اعتداءات إيرانية على مرافق للطاقة توقف إنتاج الغاز الطبيعي في قطر

- أعلنت شركة قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المُسال بعد هجمات إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت منشآت في رأس لفان ومسيعيد، دون وقوع خسائر بشرية. - وزارة الدفاع القطرية أكدت بدء حصر الأضرار، ودعت المواطنين للالتزام بالتعليمات الرسمية وتجنب الشائعات، في ظل توتر متصاعد بالمنطقة. - قطر تسعى لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المُسال إلى 160 مليون طن سنوياً، مع توسع استراتيجي في قطاع المشتقات والبتروكيماويات، وزيادة أسطول ناقلات الغاز.

أعلنت شركة قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المُسال بسبب اعتداء عسكري إيراني على مرافقها في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية. وأكدت في بيانها أنها "تثمن علاقتها مع جميع الأطراف ذات الصلة وستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة".

وكانت وزارة الدفاع القطرية، قد أعلنت اليوم الاثنين، أن البلاد تعرضت لهجمات عسكرية من مسيرتين إيرانيتين، استهدفت إحداهما خزاناً تابعاً لمصنع للمياه ضمن منشآت منطقة مسيعيد للطاقة جنوبي الدوحة، فيما استهدفت الثانية أحد مرافق الطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية، التابعة لشركة قطر للطاقة شمال شرق الدوحة، دون وقوع خسائر بشرية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الجهات المختصة باشرت حصر الأضرار والخسائر المادية الناتجة عن الهجوم، داعية المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الأجهزة الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية مصدراً موثوقاً للمعلومات.

يأتي هذا الحادث في ظل توتر متصاعد في المنطقة، بعد سلسلة من الاعتداءات الإيرانية بالطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت طاقة في الخليج. وتعد منشأة رأس لفان مركزاً حيوياً لعمليات إنتاج الغاز الطبيعي المُسال التي تقودها قطر للطاقة، فيما تضم مسيعيد مجموعة من مصانع الطاقة والصناعات الثقيلة التي تُعد عصباً أساسياً للاقتصاد القطري.

وتساهم قطر بنحو 19% من التجارة العالمية للغاز المُسال. وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، سعد بن شريدة الكعبي، الشهر الماضي، إن مشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المُسال التي أطلقت قبل سنوات، ستضاعف إنتاج "قطر للطاقة" من 77 إلى 160 مليون طن سنوياً، منها 142 مليون طن من حقل الشمال، لتساهم وحدها بنحو 40% من الإمدادات العالمية الجديدة خلال العقد المقبل.

وأوضح أن الشركة تنفذ أكبر برنامج لبناء ناقلات الغاز في تاريخ الصناعة، يشمل 128 ناقلة جديدة، ما سيرفع أسطول "قطر للطاقة" إلى نحو 200 ناقلة في السنوات القليلة المقبلة. وأشار الكعبي إلى أن التوسع الاستراتيجي يمتد أيضاً إلى قطاع المشتقات والبتروكيماويات داخل قطر وخارجها، إذ سترتفع الطاقة الإنتاجية للبوليمرات بنسبة تقترب من 235%.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأحد، تسجيل ثماني إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الهجوم الإيراني إلى 16 إصابة، إضافة إلى أضرار مادية محدودة في مواقع متفرقة بالدولة. ودعت الوزارة، اليوم، إلى تجنّب الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة والإبلاغ عنها فوراً، محذّرة من التجمهر في مواقع الحوادث أو تصوير المقاطع المرتبطة بها، مؤكدة أن هذه التصرفات تعيق تدخل الفرق المختصة وتعرض سلامة الجميع للخطر.