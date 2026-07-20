اعتداءات إيرانية على الطيران المدني في البحرين

- استهداف إيراني لملاحة البحرين: أعلنت شؤون الطيران المدني البحرينية عن استهداف أجهزة الملاحة الجوية بمسيّرات عدائية، دون تأثير على العمليات، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات وسلامة الحركة الجوية. - تصدي دفاعات البحرين: أكدت قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانية، مشيرة إلى استمرار النهج العدائي الإيراني ضد المدنيين في المملكة. - تهديدات إقليمية متزايدة: تهديدات إيرانية باستهداف مطارات في الإمارات، وإخلاء مطار وميناء العقبة بالأردن بسبب تهديد محدد، مع استمرار الهجمات الإيرانية على منشآت مدنية في الكويت والسعودية.

أعلنت شؤون الطيران المدني البحرينية، اليوم الاثنين، أنه في ظل العدوان الإيراني على مملكة البحرين، جرى استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيّرات عدائية، من دون أن يؤثر ذلك في سير عمليات الملاحة الجوية.

وقالت شؤون الطيران المدني، في بيان صحافي أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الاثنين، إن الجهات المختصة باشرت فوراً التعامل مع الحادث وفق الإجراءات التشغيلية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الملاحية وسلامة الحركة الجوية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التشغيلية والأمنية التي اتخذتها الجهات المختصة في البحرين للتعامل مع الحادث؟ ما هي الدول الأخرى التي تعرضت لتهديدات أو هجمات إيرانية على منشآتها المدنية في المنطقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضحت أن الرحلات الجوية وحركة الملاحة الجوية العابرة، من خلال إقليم البحرين لمعلومات الطيران، تسيران بصورة طبيعية، مع استمرار المتابعة والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة. وفي بيان اليوم، أفادت قوة دفاع البحرين بأن دفاعاتها الجوية "اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية".

وقالت، في بيان، إن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين". وأضافت: "تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم".

يأتي ذلك في إطار التهديد المتكرر باستهداف العديد من المطارات بالمنطقة، وكانت إيران قد هدّدت، مساء السبت، باستهداف مطارات دبي وأبوظبي وميناءي الفجيرة وجبل علي في الإمارات، إذ نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مسؤول مطّلع في القوات المسلحة الإيرانية تحذيره من أنه إذا أقدمت الولايات المتحدة على استهداف البنية التحتية المدنية للبلاد، فإنه يتعين إخلاء مطارات دبي وأبوظبي، إضافة إلى ميناءي الفجيرة وجبل علي فوراً، وذلك لحماية حياة المدنيين من الرد الإيراني المرتقب، وفق تعبيره.

وفي سياق تهديد المطارات في المنطقة أعلنت السفارة الأميركية في الأردن، الأحد، إخلاء مطار وميناء العقبة الدوليين جنوبي المملكة بسبب "تهديد محدد وموثوق".

وقالت السفارة في بيان: "ننصح بشدة جميع الأميركيين بتجنب السفر إلى المطار أو الميناء. ونحثهم على مواصلة اتباع جميع التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات الأردنية". غير أن وكالة الأنباء الحكومية (بترا) نقلت عن المتحدث باسم الحكومة الأردنية نفي صدور أي قرار بالإخلاء، مع التأكيد أن مطار العقبة والميناء يعملان بشكل طبيعي.

وكانت الكويت قد تعرضت، السبت الماضي، لهجمات إيرانية على العديد من المنشآت المدنية، ما دفعها إلى تعليق الرحلات الجوية بالكامل. وكان مطار الكويت الدولي قد تعرض لهجوم جوي رئيسي ومباشر في بداية شهر يونيو/ حزيران 2026.

كما قام الحوثيون، حلفاء إيران في اليمن، مؤخراً، بتنفيذ عملية عسكرية على مطار أبها الدولي في السعودية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، رداً على ما وصفتها بالغارات الجوية السعودية على مطار صنعاء الدولي.