اضطراب غير مسبوق في حركة الطيران العالمي بسبب الحرب

- تأثير الحرب على حركة الطيران: الحرب في إيران أدت إلى إغلاق مطارات رئيسية في الشرق الأوسط مثل دبي والدوحة وأبوظبي، مما تسبب في ارتباك كبير في حركة السفر الجوي العالمي وتقطع السبل بعشرات الآلاف من المسافرين. - إجراءات شركات الطيران: العديد من شركات الطيران العالمية علقت أو ألغت رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط، بما في ذلك تل أبيب، دبي، والدوحة، مما أثر على حركة السفر بشكل كبير. - تعديلات جداول الرحلات: بعض الشركات مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران قامت بتشغيل جداول رحلات مخفضة، بينما تخطط الخطوط الجوية النرويجية لاستئناف رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت في يونيو.

لا تزال حركة السفر الجوي العالمي تعاني ارتباكاً شديداً، بعدما سبَّبت الحرب في إيران إغلاق مطارات رئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك دبي والدوحة وأبوظبي، ما أدى إلى تقطع السبل بعشرات الآلاف من المسافرين. وفي ما يلي أحدث تطورات حركة الطيران:

خطوط إيجة الجوية

علّقت خطوط إيجة الجوية، أكبر شركة طيران يونانية، رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت وعمّان حتى 22 إبريل/نيسان، وإلى أربيل وبغداد حتى 24 مايو/أيار. كما ألغت رحلاتها إلى دبي حتى 19 إبريل، وإلى الرياض حتى 18 إبريل.

إير بالتيك

أعلنت شركة الطيران اللاتفية إير بالتيك إلغاء جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 5 إبريل/نيسان، وإلى دبي حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول.

إير كندا

أوقفت شركة الطيران الكندية جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 2 مايو/أيار، وإلى دبي حتى 28 مارس/آذار.

إير يوروبا

ألغت شركة الطيران الإسبانية جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 10 إبريل/نيسان.

مجموعة إير فرانس – كيه.إل.إم

ألغت إير فرانس رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت حتى 21 مارس/آذار، وإلى دبي والرياض حتى 20 مارس/آذار. كما أعلنت كيه.إل.إم تعليق رحلاتها إلى الرياض والدمام ودبي حتى 28 مارس/آذار، إضافة إلى وقف رحلاتها إلى تل أبيب حتى 11 إبريل/نيسان.

كاثاي باسيفيك

ألغت شركة الطيران، ومقرها هونغ كونغ، جميع رحلات الركاب والشحن من وإلى دبي والرياض حتى 30 إبريل/نيسان.

دلتا

ألغت شركة الطيران الأميركية رحلاتها من نيويورك إلى تل أبيب حتى 31 مارس/آذار، ومن تل أبيب إلى نيويورك حتى 1 إبريل/نيسان. كما تأجل استئناف الرحلات بين أتلانتا وتل أبيب، حيث تم تعليق الرحلات إلى تل أبيب حتى 4 أغسطس/آب، ومن تل أبيب حتى 5 أغسطس.

العال الإسرائيلية

ألغت شركة العال رحلاتها المنتظمة حتى 21 مارس/آذار.

طيران الإمارات

أعلنت الشركة أنها تعمل بجدول رحلات مخفّض، عقب إعادة فتح جزئي للمجال الجوي الإقليمي.

الاتحاد للطيران

أعلنت الشركة تشغيل جدول رحلات تجارية محدود بين أبوظبي وعدد من الوجهات الرئيسية.

فين إير

ذكرت شركة الطيران الفنلندية أنها ألغت رحلاتها إلى دبي حتى 29 مارس/آذار، وإلى الدوحة حتى 2 إبريل/نيسان، مع تجنب أجواء العراق وإيران وسورية وإسرائيل.

فلاي ناس

مددت شركة الطيران السعودية الاقتصادية تعليق رحلاتها إلى دبي وأبوظبي والشارقة والدوحة والبحرين والكويت والعراق وسورية حتى 31 مارس/آذار.

مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي)

مددت الخطوط الجوية البريطانية، التابعة للمجموعة، إلغاء رحلاتها إلى عمّان والبحرين ودبي وتل أبيب حتى 31 مايو/أيار، وإلى الدوحة حتى 30 إبريل/نيسان، مع إضافة رحلات إلى بانكوك وسنغافورة. ولا تزال الرحلات إلى أبوظبي معلّقة حتى إشعار آخر هذا العام.

إنديجو

أوقفت شركة الطيران الهندية رحلاتها إلى الدوحة والكويت والبحرين والدمام والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة حتى 28 مارس/آذار.

الخطوط الجوية اليابانية

علّقت الشركة رحلاتها بين طوكيو والدوحة من 28 فبراير/شباط إلى 31 مارس/آذار، ورحلاتها بين الدوحة وطوكيو إلى 1 إبريل/نيسان.

خطوط لوت الجوية البولندية

أعلنت الشركة إلغاء جميع رحلاتها إلى دبي حتى 28 مارس/آذار، وإلى تل أبيب حتى 18 إبريل/نيسان، وإلى الرياض حتى 24 مارس/آذار، وإلى بيروت من 31 مارس/آذار إلى 30 إبريل/نيسان.

مجموعة الطيران الألمانية

علّقت مجموعة الطيران الألمانية، التي تضم لوفتهانزا والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية وإيتا إيروايز، رحلاتها إلى تل أبيب حتى 9 إبريل/نيسان، وإلى بيروت ودبي وعمّان وأربيل والدمام وأبوظبي حتى 28 مارس/آذار. كما أوقفت رحلاتها إلى طهران حتى 30 إبريل/نيسان، وإلى الرياض حتى 5 إبريل/نيسان لأسباب تشغيلية.

الخطوط الجوية الماليزية

علّقت الشركة جميع رحلاتها إلى الدوحة حتى 28 مارس/آذار.

الخطوط الجوية النرويجية

تعتزم الشركة تسيير رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت اعتبارًا من 15 يونيو/حزيران، بدلًا من 1 و4 إبريل/نيسان على الترتيب كما كان مقررًا سابقًا.

بيغاسوس

ألغت الشركة رحلاتها إلى إيران والعراق وعمّان وبيروت والكويت والبحرين والدوحة والدمام ودبي وأبوظبي والشارقة حتى 12 إبريل/نيسان، وإلى الرياض حتى 23 مارس/آذار.

الخطوط الجوية القطرية

قالت الشركة إنها ستشغّل عددًا محدودًا ومعدّلًا من الرحلات بين 18 و28 مارس/آذار.

الخطوط الجوية التركية

قالت وزارة النقل التركية إن الخطوط الجوية التركية ألغت رحلاتها إلى العراق وسورية ولبنان والأردن والدوحة ودبي وأبوظبي والكويت والبحرين والدمام حتى 19 مارس/آذار، بينما أُلغيت الرحلات إلى إيران حتى 20 مارس/آذار.

ويز إير

أوقفت شركة الطيران منخفضة التكلفة رحلاتها إلى إسرائيل حتى 29 مارس/آذار، وإلى دبي وأبوظبي وعمّان وجدة من وجهات أوروبية حتى منتصف سبتمبر/أيلول.

(رويترز)