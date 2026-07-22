اضطراب المضائق قد يرفع النفط إلى 120 دولاراً

- استقرت أسعار النفط حول 90 دولاراً للبرميل رغم إعلان الحوثيين عن حظر الملاحة السعودية، مع ارتفاع طفيف في العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط. - تلقت إيران اقتراحاً بوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، بينما تتوقع غولدمان ساكس ارتفاع سعر خام برنت إلى 120 دولاراً للبرميل إذا استمرت الاضطرابات في مضيقي هرمز وباب المندب. - شهدت أسواق الطاقة اضطراباً بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتهديد الحوثيين، مع انخفاض المخزونات العالمية وتراجع الواردات الصينية مما قد يحد من مكاسب أسعار النفط.

لم ينعكس إعلان الحوثيين في اليمن فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، اضطراباً كبيراً في أسواق النفط. فقد بقي سعر البرميل أمس الثلاثاء يحوم حول 90 دولاراً، وسط تقييم المستثمرين لتقارير عن جهود وساطة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت حتى ظهر أمس 48 سنتاً، أو 0.5%، لتصل إلى 89.70 دولاراً للبرميل، بزيادة قدرها 47% تقريباً منذ بداية العام.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم شهر أقرب استحقاق، الذي انتهت التداولات عليه الثلاثاء، 59 سنتاً أو 0.7% إلى 83.82 دولاراً للبرميل. وارتفع عقد التسليم في سبتمبر/أيلول، وهو الأكثر تداولاً، 50 سنتاً أو 0.6% ليصل إلى 82.98 دولاراً. وبلغت الأسعار ذروتها فوق 126 دولاراً في إبريل/ نيسان، خلال المرحلة الأولى من الصراع الأميركي الإيراني. وقال محللو بنك "آي.إن.جي" الهولندي في مذكرة إن "هناك بعض الأمل في التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران. وتشير التقارير إلى أن الوسطاء يقترحون وقفاً لإطلاق النار عشرة أيام، مما قد يعيد مذكرة التفاهم إلى مسارها الصحيح".

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران تلقت اقتراحاً من وسطاء بوقف إطلاق النار عشرة أيام في محاولة لإنقاذ اتفاق مؤقت تسنّى توقيعه في 17 يونيو/ حزيران، يهدف إلى تمهيد الطريق لاتفاق دائم لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط بهجمات أميركية إسرائيلية على إيران، إلا أن سعر خام برنت قد يرتفع إلى أكثر من 120 دولاراً للبرميل بحلول الربع الرابع إذا استمرت الاضطرابات في مضيقي هرمز وباب المندب، وفقاً لمجموعة غولدمان ساكس، على الرغم من أن هذا ليس السيناريو الأساسي للبنك. وقال محللو البنك في مذكرة "إن التصعيد في الشرق الأوسط وانخفاض التدفقات المقدرة في الخليج العربي إلى أقل من 45% من مستويات ما قبل الحرب قد دفع أسعار النفط إلى الارتفاع مرة أخرى".

و يتوقع غولدمان ساكس حالياً أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام، و75 دولاراً العام المقبل، وذلك بناءً على انخفاض حدة التوترات في الشرق الأوسط. ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن المخاطر التي قد تؤثر على هذه التوقعات تميل نحو الارتفاع نظراً لاضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك احتمالية حدوث اضطرابات في البحر الأحمر .

أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية ترتفع مع تراجع أسعار النفط

وكانت أسواق الطاقة العالمية قد شهدت اضطراباً هذا الشهر، حيث ارتفع سعر خام برنت مجدداً فوق 91 دولاراً للبرميل، نتيجة تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن تهديد المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن بفرض حصار على الشحنات القادمة من السعودية. وكانت هذه التدفقات عبر البحر الأحمر حاسمة في ضمان وصول شحنات النفط الخام من الخليج العربي، التي تعطل وصولها، إلى المستهلكين.

وقال محللو غولدمان ساكس إنه في حين أن انخفاض المخزونات العالمية في الربع الثاني جعل سوق النفط أكثر عرضة لصدمات العرض، فإن تراجع الواردات الصينية إلى جانب زيادة مرونة الطلب قد يحد من المكاسب المتوقعة. وقالت شركة ريستاد إنرجي إيه إس في مذكرة لها إنه مع توقف حركة المرور عبر مضيق هرمز تقريباً، فإن تهديد الحوثيين لتدفقات النفط الخام يعني أن طريق تصدير الرياض إلى البحر الأحمر "أصبح الآن في مرمى النيران مباشرة".

فيما أورد تقرير بحثي صادر عن مجموعة "إس.إي.بي" المالية أن "المتفائلين ربما يرون أن أحدث الهجمات الأميركية هي آخر محاولة لتعزيز الموقف التفاوضي قبل التوصل إلى تسوية وفتح مضيق هرمز". وجاء في التقرير "يكمن الخطر رغم ذلك في استمرار حالة الجمود لفترة أطول، مع استمرار عدم استقرار تدفقات الطاقة وارتفاع أسعار النفط وتكرار الهجمات".