اضطرابات في مطارات أوروبية كبرى جراء هجوم إلكتروني

- تعرضت أنظمة تسجيل الوصول والصعود في مطارات أوروبية لهجوم إلكتروني، مما أدى إلى تعطيل العمليات وتأخير أو إلغاء رحلات في مطارات مثل بروكسل وبرلين وهيثرو. وأكدت مطارات برلين وبروكسل أن الهجوم لم يستهدفها مباشرة، بل أثر على مزود الخدمة. - شركة كولينز إيروسبيس، المزود لأنظمة تسجيل الوصول، تواجه مشكلة فنية تؤثر على بعض المطارات، مما يستدعي استخدام إجراءات يدوية. تعمل الشركة على حل المشكلة بسرعة. - مطارات مثل فرانكفورت وزوريخ لم تتأثر، بينما نصحت المطارات المتضررة الركاب بتأكيد رحلاتهم مسبقاً. شركة إيزي جيت أكدت أن عملياتها تسير بشكل طبيعي.

قال مشغلو مطارات أوروبية، اليوم السبت، إنّ هجوماً إلكترونياً استهدف مزود خدمة لأنظمة تسجيل الوصول والصعود في عدد من المطارات بالقارة ما تسبب في تعطيل العمليات وتأخير أو إلغاء رحلات جوية في مطارات بروكسل وبرلين وهيثرو في لندن. وقال مطار برلين، في بيان على موقعه الإلكتروني: "بسبب عطل فني في أحد مزودي الأنظمة عبر أوروبا، أصبحت أوقات الانتظار أطول عند تسجيل الوصول. نعمل على إيجاد حل سريع".

وأعلن المطار أنّ شركة خدمات أنظمة تسجيل الركاب تعرّضت لهجوم مساء أمس الجمعة، ما دفع المطار لاحقاً إلى قطع الاتصال عن الأنظمة المتضررة. وأوضح المطار وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، أن من المتوقع نتيجة لذلك أن يواجه الركاب فترات انتظار أطول عند تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، إضافة إلى تأجيل بعض الرحلات. وجاء في بيان للمطار: "الهجوم لم يستهدف المطار مباشرة، بل أصابه بنحو غير مباشر".

وذكر مطار بروكسل أنّ الهجوم عطّل الأنظمة الآلية، ما أتاح فقط إجراءات تسجيل الوصول والصعود يدوياً. وقالت الشركة المشغلة للمطار، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، وفقاً لوكالة رويترز، إنّ "هذا يؤثر كثيراً بجدول الرحلات، وسيؤدي للأسف إلى تأخير الرحلات وإلغائها". وأضافت: "يعمل مزود الخدمة بأقصى الجهود على حل المشكلة، ويحاول معالجتها في أسرع وقت ممكن". ورجّح المطار تأخيرات وإلغاءات لرحلات، داعياً الركاب إلى التحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران قبل الوصول إلى المطار، والوصول مبكراً بالقدر الكافي إلى المطار حال التأكد من سريان الرحلة.

وفي السياق، قال مطار هيثرو إنّ شركة كولينز إيروسبيس، التي تزود عدداً من شركات الطيران في مطارات حول العالم بأنظمة تسجيل الوصول والصعود، تواجه مشكلة فنية قد تتسبب في تأخير المسافرين المغادرين. وحذر مطار هيثرو أيضاً من التأخير الناجم عن "مشكلة فنية" لدى أحد مزودي الخدمة. ونصحت المطارات المتضررة الركاب الذين لديهم رحلة مقررة اليوم السبت بتأكيد سفرهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. وقال متحدث باسم مطار فرانكفورت إن المطار لم يتأثر بالهجوم. كذلك أكد مسؤول من مركز مراقبة العمليات في مطار زوريخ عدم التأثر بالاضطرابات.

وقالت "آر تي إكس"، الشركة الأم لـ"كولينز إيروسبيس"، إنها على علم بوجود "خلل إلكتروني" في أنظمتها في مطارات بعينها دون أن تحددها. وأضافت "آر تي إكس" في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ينحصر التأثير بتسجيل الوصول الإلكتروني للعملاء وتسليم الأمتعة، ويمكن التخفيف من حدته من خلال عمليات تسجيل الوصول اليدوية"، مضيفة أنها تعمل على إصلاح المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وذكرت شركة إيزي جيت، وهي من أكبر شركات الطيران في أوروبا، أن عملياتها تسري طبيعياً وتتوقع ألا تؤثر المشكلة برحلاتها لبقية اليوم. ولم ترد شركات طيران كبرى أخرى، منها رايان إير ومجموعة الخطوط الجوية الدولية "آي إيه جي" المالكة للخطوط الجوية البريطانية، على طلبات "رويترز" للتعليق بعد. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الرقمية كريستوف جاوكوفسكي إنه لا توجد مؤشرات على وجود تهديدات للمطارات البولندية.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)