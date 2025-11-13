اضطرابات الإمداد تربك رحلات الطيران العُماني

- أعلنت شركة الطيران العُماني عن تعديلات مؤقتة في جداول رحلاتها بسبب اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، مما أدى إلى توقف بعض الطائرات عن العمل، وتعمل الشركة على إعادة تنظيم حجوزات الضيوف المتأثرين. - تسلط الأزمة الضوء على هشاشة سلاسل الإمداد العالمية بعد جائحة كورونا، وزيادة الضغوط على شركات الطيران بسبب نقص قطع الغيار وارتفاع تكاليف الصيانة، في ظل توسع الأساطيل وزيادة وتيرة السفر. - تواجه شركات الطيران تحديات اقتصادية قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتأخير خطط التوسع، مما يتطلب استراتيجيات مرنة في إدارة الأساطيل وتنويع مصادر التوريد لضمان استمرارية التشغيل.

أعلنت شركة الطيران العُماني، اليوم الخميس، عن إجراء تعديلات مؤقتة على بعض جداول رحلاتها بعدما أدت اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية إلى توقف عدد من طائراتها عن العمل. وأضافت الشركة في بيان لها عبر منصة إكس: "نعمل بتنسيق وثيق مع الشركات المصنعة لتسريع عودة الطائرات المتأثرة إلى الخدمة، ويجري اتخاذ كل التدابير التشغيلية للحد من أي تأثير على الضيوف". وتابعت: "نقوم بإعادة تنظيم حجوزات الضيوف المتأثرين بصورة فورية على رحلات بديلة، وهو إجراء اعتيادي نلتزم بتطبيقه ضمن سياسات التشغيل المعتمدة".

وتسلّط هذه التطورات الضوء على هشاشة سلاسل الإمداد العالمية التي لا تزال تعاني ارتدادات ما بعد جائحة كورونا، إضافةً إلى الضغوط المتصاعدة على شركات الطيران بسبب نقص قطع الغيار وارتفاع تكاليف الصيانة. وتأتي أزمة الطيران العُماني في وقت يشهد القطاع الإقليمي توسعًا في الأساطيل وزيادة في وتيرة السفر، ما يزيد من حساسية الشركات لأي اضطرابات في الإنتاج أو عمليات التصنيع لدى الموردين العالميين.

إلى جانب ذلك، تُظهر الأزمة كيف يمكن للعوامل الخارجية - مثل تعثّر الإنتاج لدى الشركات المصنّعة للطائرات أو موردي المكونات - أن تُربك خطط الشركات الوطنية، حتى تلك التي تعتمد نماذج تشغيلية منضبطة. ففي ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة، تصبح قدرة شركة الطيران في الحفاظ على انتظام رحلاتها عنصرًا حاسمًا في حماية حصتها السوقية وضمان استدامة الإيرادات، خصوصًا مع ارتفاع الطلب على الوجهات الخليجية والآسيوية.

اقتصاديًا، قد تُترجَم هذه التحديات إلى ارتفاع في التكاليف التشغيلية وتأخير في خطط التوسع لشركات الطيران، بما في ذلك الطيران العُماني، الذي يسعى إلى تعزيز موقعه التنافسي في سوق يتسم بتسارع كبير. كما قد تنعكس الأزمة على مستويات ثقة المسافرين، ما يدفع الشركات إلى اعتماد استراتيجيات أكثر مرونة في إدارة الأساطيل وتنويع مصادر التوريد للتخفيف من المخاطر المستقبلية وضمان استمرارية التشغيل.

(رويترز، العربي الجديد)