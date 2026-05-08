اشتباكات الزاوية تجبر مصفاة النفط على الإخلاء ووقف التشغيل

- أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط عن إخلاء العاملين من المجمع النفطي بمدينة الزاوية بعد اشتباكات مسلحة، مع استمرار فرق الطوارئ والأمن الصناعي في العمل لضمان سلامة المنشآت. - الاشتباكات تسببت في أضرار مادية بالمجمع، وفرق الطوارئ تعمل على حصر الأضرار وإعداد التقارير، بينما تواصل لجنة الطوارئ التنسيق مع الجهات المعنية لاحتواء الوضع الأمني. - المؤسسة الوطنية للنفط أكدت اتخاذ تدابير احترازية، بما في ذلك إخلاء ميناء الزاوية وإيقاف المصفاة، مع استمرار إمدادات الوقود بشكل طبيعي.

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط (حكومية) تنفيذ عمليات إخلاء للمستخدمين والعاملين داخل المجمع النفطي بمدينة الزاوية، عقب اشتباكات مسلحة شهدها محيط المنشأة منذ صباح اليوم الجمعة، مؤكدة استمرار عمل فرق الطوارئ والأمن الصناعي داخل المرافق الحيوية.

وقالت الشركة، في ثاني بيان لها بعد الحادثة، إن "عمليات الإخلاء جرت وفق الإجراءات المعتمدة بخطة الطوارئ، وبالتنسيق بين فرق الأمن الصناعي والسلامة والهلال الأحمر، مع إعطاء الأولوية لسلامة العاملين وتأمين المنشآت النفطية". وأشارت إلى "أنها أبقت عدداً محدوداً من المستخدمين المؤهلين للتعامل مع الظروف الاستثنائية، من بينهم فرق الإطفاء وتشغيل حركة الزيت والسلامة والأمن الصناعي، لضمان استمرار التعامل مع التطورات الميدانية والحفاظ على سلامة المرافق".

ولفتت الشركة إلى أن "الاشتباكات وسقوط قذائف عشوائية تسببت في أضرار مادية طاولت مباني ومكاتب وعدداً من سيارات العاملين داخل المجمع النفطي"، موضحة أن "فرق الطوارئ تواصل حصر الأضرار وإعداد التقارير الفنية اللازمة بشأنها". وأكدت أن "لجنة الطوارئ لا تزال في حالة انعقاد دائم بالتنسيق مع الجهات المعنية، للمساهمة في احتواء الوضع الأمني وإبعاد الاشتباكات عن محيط المجمع النفطي".

وجددت الشركة مناشدتها السلطات الليبية التدخل العاجل لوقف الاشتباكات قرب المنشأة، محذرة من المخاطر التي قد تهدد الأرواح والمنشآت الحيوية المرتبطة بقطاع النفط.

وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الزاوية لتكرير النفط إجلاء العاملين والموظفين وطلبة معهد النفط بمدينة الزاوية، عقب اندلاع الاشتباكات المسلحة بالأسلحة الثقيلة في محيط المجمع النفطي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. وقالت إن "صافرات الإنذار أطلقت وفق خطة الطوارئ المعتمدة"، مؤكدة أن "جميع العاملين بالمرافق والمنشآت النفطية بخير، باستثناء بقاء فرق الإطفاء والسيطرة على الحرائق داخل المواقع للتعامل مع أي طارئ". وأضافت أن "الاشتباكات أسفرت عن سقوط عدد من القذائف الثقيلة في مواقع متفرقة من المجمع النفطي، دون تسجيل أضرار كبيرة حتى لحظة إصدار البيان" رغم اتساع رقعة المواجهات ووصولها إلى المدينة السكنية المجاورة للمصفاة، ما زاد من خطورة الوضع الأمني.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن "الفرق التابعة لشركات الزاوية والبريقة وأكاكوس اتخذت كل التدابير الاحترازية لتأمين الأرواح والحد من أي مخاطر بيئية محتملة"، مشيرة إلى "إخلاء ميناء الزاوية النفطي من الناقلات وإيقاف المصفاة احترازياً". وأكدت أن "إمدادات الوقود إلى طرابلس ومحيطها تسير بشكل طبيعي"، موضحة أن "لجنة الطوارئ وضعت ترتيبات لتعويض أي نقص محتمل في الوقود من خزانات مدينة مصراتة في حال تفاقمت الأوضاع". وأضافت أن "لجنة الطوارئ، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان تتابع التطورات بشكل متواصل بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية والجهات المعنية.